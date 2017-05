Motiva Fidetur a viajeros del Noreste del país para el próximo verano

Puerto Vallarta, Jal.- Antes de las vacaciones de verano, Puerto Vallarta realizó esta semana una intensa gira promocional por tres ciudades del Noreste del país para motivar a los viajeros de esa región a visitar este destino, aprovechando la amplia conectividad que se tiene con diferentes aerolíneas.

Cada año se ha presentado un incremento gradual de turistas del Norte y Noreste del país hacia Puerto Vallarta, destino favorito de playa que identifican como muy accesible, con opciones para todos los sectores económicos, limpio, seguro y con una gran variedad de actividades en cielo, mar y tierra que garantizan diversión para toda la familia.

El promotor del Fideicomiso de Turismo Puerto Vallarta (Fidetur), Jesús Langarica, informó que la semana promocional comenzó en la ciudad de Durango, Durango, donde en un formato seminario/tradeshow se tuvo presencia ante 50 agentes de viajes.

El martes se realizó una presentación similar en Saltillo, Coahuila, ante otros 50 agentes coahuilenses. En ambas los agentes mostraron un gran interés en enterarse de las novedades de este destino, reconocieron que cada año registra mayor demanda, incluso por encima de otras ciudades y playas que se encuentran a una menor distancia, dado que Puerto Vallarta se ha ganado un lugar como un destino que rebasa las expectativas de sus viajeros.

Miércoles y jueves se realizaron tres actividades en Monterrey, Nuevo León. La primera fue un tradeshow en las oficinas de BCD Travel para 80 personas. Al día siguiente se llevó a cabo una capacitación en el call center de MagniCharters para 35 agentes de viajes especializados.

La última cita fue una actividad de networking muy original denominada “De película con agentes de viajes”, en la que se reunieron 80 personas en Cinépolis de Galerías Monterrey. El Fidetur dio la bienvenida y un mensaje para los asistentes invitándolos a hacer negocio con Puerto Vallarta, y a favorecer a sus clientes ayudándolos a tomar las mejores decisiones al viajar a nuestro destino de playa.

La hotelería de Puerto Vallarta como siempre, respaldó de manera directa este viaje promocional, acompañaron al Fidetur representantes de los hoteles: Westin, Vamar, Costa Sur, Costa Club, Grupo Buenaventura, Now Amber & Secrets, Meliá, Friendly, Canto del Sol, Marriott, Sheraton, San Marino, Grupo Posadas, Las Palmas by the sea y Velas Resorts.

De igual forma se sumaron representantes de las aerolíneas: Aeroméxico, Volaris, MagniCharters, Interjet y Aeromar, que conectan a Puerto Vallarta con las ciudades visitadas.

Con estas acciones estratégicas del calendario promocional, el Fidetur contribuye a que durante el verano se mantenga la muy buena racha turística que se vive desde el año anterior.