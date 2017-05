Top 10 Logros Ambientales de Riviera Nayarit

Puerto Vallarta, Jal.- Riviera Nayarit atiende el llamado de la nueva era del Turismo Sustentable, teniendo buenas prácticas ambientales y ecológicas, buscando certificaciones nacionales e internacionales que den aval al destino. Cabe señalar que varias empresas cuentan con el Distintivo S, gracias a haber logrado otras certificaciones como EarthCheck, Rainforest Alliance o Empresa Turística Limpia pero también hay las que buscan directamente dicho distintivo, como es el caso de Villa Varadero.



10.- Prácticas Verdes de la Organización Internacional de Turismo (OIT)

Las Prácticas Verdes de la OIT consisten entre otras cosas en modificar procesos productivos y capacitar a los empleados para reducir los impactos negativos al medio ambiente. Los hoteles de Riviera Nayarit que realizan estas prácticas son: Villa Varadero, Decameron, Grupo Marival, Villa Group, Bahía del Sol, Cactus Inn, Mar y Sol, Hotelito Los Sueños y Hotel Villa Amor.



9.- Rainforest Alliance Certified™.

Esta organización no gubernamental internacional ha trabajado por 30 años para conservar la biodiversidad y asegurar medios de vida sostenibles. Dreams Villamagna es el hotel del destino en tener el Rainforest Alliance Certified™.



8.- Green Globe Certification

El hotel Iberostar Playa Mita es el que pone en el plano de Green Globe a Riviera Nayarit, tras haber obtenido este importante certificado internacional en el rubro del Turismo Sustentable.



7.- GreenLeaders™ de TripAdvisor

Desde una perspectiva holística ambiental el programa GreenLeaders™ otorga galardones en distintos niveles. El más reciente anuncio fue en 2016, cuando Marival Resort y Hard Rock Hotel Vallarta lograron obtener el Nivel Platino, siendo este el máximo reconocimiento del programa. Hotelito Los Sueños, Grand Velas Riviera Nayarit, The Royal Suites By Palladium, Grand Palladium y Royal Decameron tienen Nivel Oro. El Nivel Bronce lo ha logrado Dreams Villamagna.



6.- Restauración y protección de la Isla del Coral

Este punto es un caso muy especial, puesto que la Sociedad Cooperativa de Producción de Servicios Turísticos Bahía de Banderas tuvo la iniciativa de solicitar apoyo a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), para restaurar el coral y proteger su valiosa Isla del Coral, teniendo resultados excelentes y cooperación de otras asociaciones y niveles de gobierno.



5.- Campaña Se Buscan Héroes

Esta campaña es un proyecto de coparticipación entre asociones civiles, autoridades y empresas que ha sido un parteaguas como modelo de conservación en el cuidado y protección del Parque Nacional Islas Marietas.



4.- Blue Flag

La primera Blue Flag de Riviera Nayarit fue para la Playa Nuevo Vallarta Norte en 2013; para 2015 la Marina Riviera Nayarit, ubicada en La Cruz de Huanacaxtle, se convirtió en la primera marina es ostentar este reconocimiento internacional; La Laguna de Santa María del Oro, le dio a Nayarit su tercera Blue Flag en 2016.



3.- Liderazgo nacional en Playas Limpias Certificadas

Riviera Nayarit ha sido en los últimos años líder nacional en el número de Playas Limpias Certificadas bajo la norma NMX120-SCFI-2006 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con 12: Nuevo Vallarta Sur, Nuevo Vallarta Norte I y II, Bucerías, Playa Palladium, Playa Los Muertos, Playa de Guayabitos, La Isla del Coral, Playa Becerros, Chacala, Platanitos y El Borrego.



2.- Certificados EarthCheck

En agosto de 2016 el micro destino de Nuevo Vallarta se acreditó con el Certificado EarthCheck Nivel Plata, tras cumplir con su auditoría. Cabe destacar que Nuevo Vallarta es el primer lugar que recibe este reconocimiento ambiental internacional sin ser parte de un Centro Integralmente Planeado (CIP) del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). A la par los hoteles de Grupo Vidanta, Hard Rock Hotel Vallarta, Grand Velas Riviera Nayarit y Grand Palladium también están certificados por EarthCheck.



1.- Nuevo Vallarta Destino Turístico Limpio por Profepa

Una vez más Nuevo Vallarta pone en alto el nombre de Riviera Nayarit, al ser el Primer Destino Turístico Limpio en México por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), gracias a su excelente trabajo en Manejo Integral del Agua, Manejo Integral de los Residuos, Infraestructura Urbana y Recursos Naturales. Profepa también entrega el certificado Empresa Turística Limpia, el cual tienen con vigencia Hard Rock Hotel Vallarta, un delfinario de Vallarta Adventures en Nuevo Vallarta y varias instalaciones dentro de Grupo Vidanta, por ejemplo su hotel Sea Garden y su Campo de Golf Jack Nicklaus, entre otras.