Gran respuesta del público al 13 Festival Internacional de Altruismo

Puerto Vallarta, Jal.- Todo un éxito resultó la celebración del 13 Festival Internacional de Altruismo Puerto Vallarta (FIA) realizada la tarde-noche del pasado domingo 14 de mayo en área del jardín del hotel Marriott CasaMagna, que lució repleto de gente que en número de más de mil 500 acudió al llamado de las diversas asociaciones cuyo único fin que persiguen es recabar fondos para apoyar causas nobles.

En el evento participaron los más prestigiados restaurantes de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, así como diversas empresas que ofrecieron lo mejor de su cocina y servicios, respectivamente, todo incluido en el costo del boleto pagado por cada persona que fue de 400 pesos.

Este evento lo organiza cada año la Fundación Punta de Mita que dirige la doctora Lisa Kathleen Schalla apoyada por un gran equipo de colaboradores. La variedad artística corrió a cargo del mariachi Nuevo Continental, Orquesta Univa-Rotarios, Ballet Estudio Álika, Viva Tequila Show, Ballet Jaleo Flamenco, y el show Ritmo de la Noche de Vallarta Adventures. Fungió como maestro de ceremonias Daniel González quien estuvo muy bien en su papel.

Representando al hotel Marriott CasaMagna Resort estuvieron Lourdes Bizarro y Daniela Guzmán, parte muy importante de este gran evento, en coordinación con Minerva Zamora y Lisa Kathleen Schalla, coordinadora de programas y directora ejecutiva, respectivamente, de Fundación Punta de Mita, principal organizadora del festival.

LISA KATHLEEN SCHALLA

Y fue precisamente la directora ejecutiva de Fundación Punta de Mita, Lisa Kathleen Schalla, quien tomó la palabra para agradecer la presencia de todos: “Muchas gracias a todos por acompañarnos; estamos muy contentos de tener casa llena el día de hoy y más contentos porque este proyecto es único en su tipo, en el que apoyamos a veinte diferentes asociaciones de beneficencia. Los invitamos, además de que coman delicioso, a que visiten cada uno de los proyectos que tenemos el día de hoy representados, que conozcan sus necesidades, que se involucren con ellos y vean de qué manera pueden apoyarlos, todos son proyectos maravillosos en favor de la Bahía, qué mejor, ellos están bien, toda la Bahía está bien, los invitamos a apoyarlos”.

LOURDES BIZARRO

Por su parte, Lourdes Bizarro, de hotel Marriott, indicó que “este año queremos lograr superar la meta del año pasado cuando recaudamos un poquito más de 800 mil pesos con la venta de boletos, con la rifa, con los donativos que hubo en este programa; entonces queremos que este año podamos lograr más de esos 800 mil pesos que logramos en el 2016”.

Y añadió: “Muchas gracias a todos y quiero agradecer muy en especial aquí enfrente de todos ustedes a Daniela (Guzmán) y a Minerva (Zamora) que han hecho un extraordinario trabajo coordinando este maravilloso evento, que no es fácil, son muchos detalles, es mucha gente la que tenemos que coordinar y pues han hecho un extraordinario trabajo”, recalcó finalmente.

El programa artístico lo abrió el mariachi Nuevo Continental a las 6:00 de la tarde, mientras la gente iba arribando poco a poco hasta llenar el lugar; siguió la Orquesta Univa-Rotarios; luego el Estudio Álika con su ballet y bailables árabes; enseguida Viva Tequila Show; seguido por el ballet Jaleo Flamenco, y cerrando el show un muy buen número: Ritmo de la Noche, de Vallarta Adventures, que ofreció un verdadero espectáculo. Y a las 9:45 el cielo se vio inundando de fuegos artificiales que la empresa Zagal se encargó de iluminar. El sonido de Proyecto Winners ambientó musicalmente todo el evento. Como maestro de ceremonias fungió Daniel González que lo hizo excelentemente, organizando concursos y hasta cantando.

ASOCIACIONES CIVILES BENEFICIADAS

Las asociaciones civiles que se vieron beneficiadas con este evento son:

Amigos de la Cruz -de Huanacaxtle-; Biblioteca Rey Nayar (Asociación Bahía de Banderas Cultural AC); Biblioteca Los Mangos, Casa Hogar Máximo Cornejo; Clínica de Rehabilitación Vallarta –Santa Bárbara; Club Rotario Puerto Vallarta; Club Rotario Puerto Vallarta Sur; Desayunos Para los Niños de Vallarta; Fundación Asistencial Para Personas con Síndrome de Down; Horizontes de Paz; Pasitos de Luz (Mamás Unidas por la Rehabilitación de sus Hijos); Organización de Football Americano Torpedos de Vallarta; Paraíso Felino; Peace Punta de Mita; Refugio Infantil Santa Esperanza; DIF Puerto Vallarta; CEMBAB (Conservación de Especies Maravillosas de Bahía de Banderas); ECOBAC (Ecología y Conservación de la Ballena, A. C.); SETAC (Solidaridad Ed Thomas, A.C.), y UNIVA (Instituto Superior Autónomo de Occidente).

PATROCINADORES

Participaron los siguientes patrocinadores, entre restaurantes y empresas:

Restaurante Ándale, Aramara Four Seasons, Arrecifes By Westin Hotel, Bebidas Vallarta, Buonissimo Gelato Italiano, Café des Artistes, Café Gourmet, Champions, Charme Repostería, Chilito Mío, Eventos Marriott, Cuates y Cuetes, Fredy’s Tucán, Icep & Casserole, Fuegos Pirotécnicos Zagal, La Pesca Seafood, Káiser Maximilian, La Chata, La Langosta Feliz, Los Xitomates Punta de Mita, Mikado, Mismaloya Grill, Nicksan, Ohtli Spa, O’Rourke Investiments & Insurance (Lloyd), Pastelería Los Chatos, Pie in the Sky, Porto Bello, Proyecto Winners, PV Event Group, Restaurante El Dorado , Restaurante Gaby’s, Grand Odyssey Casino, Restaurante La Leche, Restaurante La Palapa, Restaurante Mauricio’s, Restaurante Vista Grill, River Café, Spice Market By W Hotel, Starbucks Coffee, Tequila Mamá Lucía, Grupo Chalita (presentes desde el primer festival) y Vallarta Adventures.

EL AMBIENTE

Fue muy placentero el ver tanta gente que atendió el llamado, todos disfrutando de la extensa variedad de comida que ofrecieron los restaurantes participantes, que absolutamente todos sus platillos fueron consumidos por los visitantes.

Pasteles, galletas, nieves, aguas frescas, refrescos, masajes, casino, juegos, bebidas generosas, canapés, empanadas de atún con sandía, alitas de pollo, café, postres, de todo se vio en este festival, y lo mejor, todo al alcance del público que el solo hecho de haber pagado su boleto de 400 pesos le dio derecho a consumir todo lo que deseara. Las asociaciones beneficiadas exhibieron sus productos que ellas mismas se elaboran siendo también apoyadas por la gente adquiriendo algo de lo que ofertaron.

Y así se vivió una edición más, la treceava, del Festival Internacional de Altruismo Puerto Vallarta en el que vimos gente de Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Colombia y en su gran mayoría de México, siempre apoyando las causas nobles.