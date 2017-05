10 lugares de ensueño para relajarse en Riviera Nayarit

Puerto Vallarta, Jal.- Uno de los elementos más fundamentales al tomar vacaciones es el descanso. En la búsqueda de la relajación máxima, es válido utilizar estímulos como el silencio, los aromas y los masajes, ahí que un spa es un lugar perfecto para alcanzar los límites más altos de satisfacción. En esta emisión, la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit, recomienda algunos de los mejores espacios donde el placer de relajarse es una garantía.



10.- Wellness Center en Haramara Retreat

Este hotel se caracteriza por dar un servicio holístico integral, donde se funden cuerpo, mente y alma a través de experiencias entre la selva y el mar de Sayulita. Ahí ofrecen yoga y meditación todo el año, además de una selección de masajes rejuvenecedores y terapias de bienestar.



9.-Rock Spa® en Hard Rock Hotel Vallarta

Ser rockstar no es una tarea sencilla, pero Hard Rock sabe cómo hacerlo. Cuando visites sus instalaciones en Nuevo Vallarta, podrás tomar un masaje en pareja con vista al Océano Pacífico, faciales, tratamientos corporales y mucho más.



8.- Spa by Pevonia® en Dreams Villamagna

Disfrutar y revigorizar sus sentidos es posible con un día Dreams Spa by Pevonia® en Nuevo Vallarta, con una extensión inmensa, este espacio ofrece opciones de tratamiento a la carta que van desde lo tradicional a lo trascendente y lo exótico con plantas y frutas locales ricas en nutrientes.



7.- El exclusivo Spa de Grand Velas Riviera Nayarit

Salud, armonía y bienestar son los elementos esenciales del Spa de Grand Velas Riviera Nayarit. Sus rituales son creados con la intención de alcanzar una completa transformación a través de tratamientos naturales basados en antiguas culturas de México. Su Spa de Autor cuenta con 20 cabinas y más de 30 servicios diferentes.



6.- Mélange World Spa de Marival Residences

Para deleitarse con unas vacaciones de spa excepcionales con tratamientos internacionales de Italia, Japón, Turquía, Bali, India, Tailandia, Rusia, Estados Unidos y México, está el encantador Mélange World Spa, ubicado en Nuevo Vallarta. Además el Marival Spa, del hotel Marival Resort, brinda tratamientos con piedras calientes, de lodo Temaztac y masajes de drenaje linfático.



5.- Makawé Spa en Grand Sirenis Matlali

Con la hermosa vista de la Bahía de Banderas desde la montaña en la Cruz de Huanacaxtle, está Makawé, que en la lengua Wixárika o huichol significa “dueño de las estrellas y el agua. Este spa está inspirado en los cuatro elementos, lo que te incita a volver al origen y renacer.



4.- Palenque Spa en Paradise Village

Tradicional y útil, así es este spa en Nuevo Vallarta que tiene alberca terapéutica, masajes de aromaterapia, tratamientos corporales détox y sesiones de hidroterapia especializados con lodo, algas marinas y envolventes de hierbas, sin olvidar los masajes en pareja. Parte de este hotel es el Campo de Golf El Tigre, donde se encuentra Spa Hacienda del Paraíso, una extensión de las virtudes mencionadas.



3.- Tatewari Spa en Villa La Estancia

En Flamingos se ubica este spa que aplica el método holístico de hidroterapia, con jacuzzis relajantes, refrescantes inmersiones en agua fría, sauna, salas de vapor y regaderas vichy. Es uno de los más reconocidos por sus rituales de Luna Nueva, Luna en Cuarto Creciente, Dos Lunas o el Tau Ritual. Sus faciales de Caviar y Perlas o Granada y Tequila, su Masaje con Fango Maya y otras amenidades que te sorprenderán.



2.- Brio y Spatium de Grupo Vidanta

En Gran Mayan Nuevo Vallarta está Brio Spa, un lujoso espacio con masajes, faciales y tratamientos para el bienestar corporal, además de Yoga, sauna, Jacuzzis y una piscina de agua fría. Por su parte en Grand Luxxe, está Spatium Spa, otro lugar de clase mundial diseñado para la paz y la tranquilidad, con cabinas privadas o en el exterior en su propia palapa privada.



1.- Apuane y Reméde en Punta Mita

En la Península del Glamour de Riviera Nayarit, hay dos hoteles con dos spa de alta gama. Uno es Apuane Spa en Four Seasons, donde se incorporan plantas locales repletas de nutrientes, aguas minerales con propiedades curativas y el masaje de autor “Hakali” para ayudar a limpiar, relajar y rejuvenecer su piel. También podrá disfrutar de Tai Chi y Yoga en el Jardín Zen. El otro es Reméde Spa de St. Regis, el cual brinda salas de tratamiento y más de 10 mil pies cuadrados de instalaciones de spa. Reméde Spa se especializa en vacaciones de spa para parejas.