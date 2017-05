Emite SSJ recomendaciones contra la hipertensión

Puerto Vallarta, Jal.- La hipertensión, también conocida como tensión arterial alta o elevada, es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlos, señaló la nutrióloga de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) Sigrid Pimentel Martín.



Agregó que cada vez que el corazón late, bombea sangre a los vasos que llevan la sangre a todas las partes del cuerpo. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos (arterias) al ser bombeada por el corazón. Cuanta más alta es la tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear.



La nutrióloga señaló que “la tensión arterial normal en adultos es de 120 mm Hg cuando el corazón late (tensión sistólica) y de 80 mm Hg cuando el corazón se relaja (tensión diastólica). Cuando la tensión sistólica es igual o superior a 140 mm Hg y/o la tensión diastólica es igual o superior a 90 mm Hg, la tensión arterial se considera alta o elevada”.



La mayoría de las personas con hipertensión no muestra ningún síntoma; por ello se le conoce como el “asesino silencioso”. “En ocasiones, la hipertensión causa síntomas como dolor de cabeza, dificultad respiratoria, vértigos, dolor torácico, palpitaciones del corazón y hemorragias nasales, pero no siempre”.



Pimentel Martín dijo que las consecuencias de la hipertensión para la salud se pueden agravar por otros factores que aumentan las probabilidades de sufrir un infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular o insuficiencia renal, entre ellos cabe citar el consumo de tabaco, una dieta poco saludable, el uso nocivo del alcohol, la inactividad física y la exposición a un estrés permanente, así como la obesidad, el colesterol alto y la diabetes mellitus.



Recomendaciones Contra la Hipertensión

· Disminuir el consumo de embutidos (chorizo, salchicha, jamón) y cualquier producto enlatado

· Limitar la ingesta de café y eliminar el consumo de refresco y bebidas carbonatadas

· Cocer los alimentos sin sal, utilizar sustituto de sal y quitar el salero de mesa

· Limitar los productos de conserva como quesos secos

· Consumir en pocas proporciones las salsa de soya y/o los aderezos

· No fumar ni beber y limitar consumo de agua mineral y tomar de 2 a 2.5 litros de agua al día

· Consumir verduras y frutas además leguminosas como chícharo, frijol y lenteja; y oleaginosas como almendras, pistaches y nueces

· Realizar actividad física