Gran actividad del Club Rotario PV Sur en la I Conferencia Rotaria Distrito 4140

Puerto Vallarta, Jal.- Continúan las actividades de la I Conferencia Rotaria Distrito 4140 que se realiza en el hotel Crown Paradise Club con un amplio programa que abarca desde conferencias hasta recreativas, todo en un muy grato ambiente de amistad y camaradería entre los representantes de los más de 130 clubes rotarios de siete estados de la República que conforman dicho Distrito 4140.

Y entre los clubes más activos dentro de la Conferencia destaca el Club Rotario Puerto Vallarta Sur, siempre poniendo el nombre de Puerto Vallarta muy en alto dentro del rotarismo nacional e internacional.

En las actividades del Club Rotario Puerto Vallarta Sur de este viernes 19 se reconocieron a los dos mejores asistentes de Gobernador; así mismo se nombró a Sergio Bustamante como socio honorario de Rotary, dándole la bienvenida Frank Devlyn.

Lasactividades de los socios del Club Rotario Puerto Vallarta Sur continuaron este sábado 20 iniciando a las 7:00 de la mañana con el desayuno distrital y posteriormente el programa de conferencias. Esta I Conferencia Rotaria Distrito 4140 culmina mañana domingo luego de cinco días (del 17 al 21) de intensos trabajos con sesiones de conferencias y actividades recreativas, musicales y teatrales, entre otras.

PROGRAMA SABADO 20

El programa de este sábado 20 inició a las 7:00 de la mañana con el desayuno de damas rotarianas a beneficio de la Fundación Rotaria y Desayuno de todos los participantes; a las 9:00 am se dio elcampanazo de apertura a la tercera sesión plenaria; a las 9:30 am el orador Darwin Sampedro ofreció su conferencia; a las 10:40 am conferencia magistral del PDR José Alfredo Sepúlveda; a las 11:00 am promoción de la Conferencia 2018 por la Secretaria del Turismo del Estado de Michoacán y el Gobernador electo Ubaldo Lara. A las 11:25 am el mensaje del Gobernador de Distrito 4140, Ricardo Preciado Partida; a las 12:30 se dio el campanazo de clausura dela sesión plenaria y a las 13:30 horas se ofreció la comida. Porla noche, a las 20:30 horas el Baile del Gobernador en el Gran Salón Club.

El programa termina en domingo con el desayuno a las 8:00 am y una celebración eucarística a las 9:00 am.

¡¡¡FELIZ RETORNO A CASA A TODOS LOS ASISTENTES!!!