Presentan pormenores del Mayo Fest 2017

Puerto Vallarta, Jal.- Del 26 al 31 de mayo, Puerto Vallarta se vestirá de fiesta con motivo de su 99 aniversario como municipio y 49 de su elevación a la categoría de ciudad, con el ‘Mayo Fest 2017’ que presentará un atractivo cartel que abarcará desde la cumbia hasta el jazz, pasando por diversos ritmos musicales, así como espectaculares eventos deportivos y culturales, para disfrute de vallartenses y visitantes.

El presidente municipal encabezó la rueda de prensa en la que se dio a conocer el programa de actividades que se desarrollarán en diferentes escenarios públicos, con presentaciones para todos los gustos y edades.

“Tendremos conciertos gratuitos, abiertos a todo el público, para todos los géneros y todos los gustos, será una fiesta para los locales y para todos los que nos visitan. Queremos que la población disfrute de esta semana de actividades. Puerto Vallarta está al Cien y vamos rumbo al centenario”, dijo el alcalde.

El primer edil señaló que con el ‘Mayo Fest’ se busca posicionar los festivales culturales dentro de la agenda turística, para crear nuevos atractivos y rescatar el valor cultural del destino.

Por su parte, Fernando Sánchez, director del Instituto Vallartense de Cultura, indicó que esta gran fiesta tendrá una inversión de aproximadamente 3.4 millones de pesos, la mayor parte otorgados por la Cámara de Diputados federal, a través del Programa de Proyectos Culturales de la Comisión de Cultura; 250 mil pesos serán aportados por el Ayuntamiento y el costo de los juegos pirotécnicos por el Fideicomiso de Turismo.

El director de Turismo municipal, Ramón González Lomelí, indicó que las actividades habituales que organiza esa dependencia para los turistas, reforzarán el programa del ‘Mayo Fest’. “Con ello estamos logrando que el turista que nos visite durante estas fechas conozca y disfrute de una serie de atractivos que estaremos ofreciendo y que nos ayudarán mucho en la promoción del destino”.

Como parte del cartel, se estarán presentando el trovador Fernando Delgadillo, Celso Piña, Cuitla Vega, Jenny and the Mexicats, After the Night Fall, Matisse, la Orquesta Sinfónica de Alientos de la Policía Federal y la Banda Sinfónica de la V Región Militar.

El director del Consejo Municipal del Deporte, José Amador Hernández Madrigal, resaltó que en ese ámbito destacan la Copa Vallarta de Aguas Abiertas, la Carrera Atlética Recreativa y la final del Primer Torneo Intercolonias de Futbol.

El programa además incluye la exposición de arte contemporáneo “Usted está aquí, dicotomías del paisaje”, el Encuentro de Cronistas de Occidente, la sesión solemne de aniversario y entrega del Premio Vallarta 2017, el corte de pastel, gala de mariachi y juegos pirotécnicos.