Retos de la democracia, Pedro Kumamoto en Puerto Vallarta

Puerto Vallarta, Jal.- Pedro Kumamoto, el primer candidato independiente en ganar una elección para ocupar un puesto de representación popular en Jalisco, ofreció una conferencia relacionado con las propuestas e iniciativas “Sin voto no hay dinero”, “3 de 3” y “Fuero no, juicio sí”, invitado por la Canirac que bajo el lema Retos de la Democracia tuvo como marco el salón Elite la mañana de este viernes.

Luego de hacer una reseña de su paso por su corta carrera política, este joven tapatío quien se presentó como candidato independiente al Congreso del Estado de Jalisco en 2015, llamando la atención de medios internacionales por el uso casi exclusivo de redes sociales para realizar su campaña, así como el bajo presupuesto con que se financió, ofreció su conferencia y al final de ésta invitó a los asistentes a una serie de preguntas y respuestas.

En su intervención, Kumamoto recordó que solamente recibió 18 mil 626 pesos por parte del gobierno para iniciar su campaña, y más de 240 mil pesos por parte de simpatizantes, a quienes se les pidió no donar más de 7 mil pesos a la campaña. El límite de aportaciones fue impuesto con la intención de lograr una campaña sostenible sin necesidad de hacer grandes gastos, esto como acto proselitista para demostrar la diferencia entre las candidaturas de partidos y su candidatura independiente.

Tras las elecciones de Jalisco de 2015 fue declarado ganador como diputado local del distrito 10 con sede en Zapopan, convirtiéndose en el primer candidato independiente en lograr un puesto de gobierno en el estado de Jalisco.

Al término de su conferencia ofreció una rueda de prensa a los medios de comunicación locales. Al ser interrogado acerca de políticos, actores y cantantes que últimamente les ha dado por contender como candidatos independientes a un cargo público, manifestó: “Yo quiero decirles que las candidaturas independientes noson buenas por serindependientes sinoquedepende esencialmente de quienes lasestán encabezando y de sus equipos, de la trayectoria que tienen; por eso es muy importante decirlo con toda claridad.

“Las independientes no son ni buenas ni malas, sino que depende de quien las esté utilizando, y precisamente por esto yo les diría que analicen bien los perfiles de que hoy les están pidiendo su voto se han desarrollado con tratamientos éticos que han sido personas que generan o que se activan a partir de un interés público o a partir de un interés personal o patrimonialista, y finalmente yo creo que hay personas que pueden ocupar espacios de gobierno sin tener una preparación previa.

“En mi caso yo nohabía tenido un puesto de trabajo en la administración pública pero creo que será muy importante si no lo has tenido demostrar quién es tu equipo, cuáles son laspersonas que van a darle o dotarle factibilidad al trabajo que estás realizando, y en ese sentido yo loqueles invitaría es a que no voten por una candidatura sino que voten por un proyecto de municipio, de estado, de país.

“Creo que es por ahí pordonde tenemos que ejercer nuestro voto, no porque cómo actúen o no porque cómo nos caigan, no por losprogramas que hicieron antes sino por su capacidad para demostrarnos que pueden construir un futuro que nos merecemos”, explicó.

Y agregó: “Insisto en esa parte, la fama no debe de ser un factor sino en todo caso el factor más importante deber ser la capacidad, debe de ser el programa, debe de ser el equipo de trabajo, debe de ser la trayectoriaética; pueden existir personas que no tengan tantos estudios pero nos demuestran que son muy comprometidas y que pueden tener equipos de personas que saben de los temas, entonces yo no vería eso malo, pero si vemos por ejemplo a personas muy preparadas pero poco éticas pues tampoco creo que valdría la pena votar por ellos, entonces creo que ahí se debe de hacer un balance al respecto”, manifestó.

¿Qué hay de políticos con larga trayectoria en ciertos partidos que de la noche a la mañana no les dan ese espacio y al día siguiente son independientes?

“Bueno, yo creo que también el tema o lo que tenemos que tener claro es que un independiente no es sinónimo de candidatura buena, independiente es sinónimo dealguien que llega a la boleta a través de las firmas, pero de ahí a que eso signifique que sean losmejores candidatos eso no es cierto; pueden existir candidatos independientes que repliquen los peores viciosde los partidos o gente departidos que valgan la pena. Yo lo que quisiera pedirle a la gente es que voten no por la mercadotecnia sino que voten por las ideas, por el proyecto, porla capacidad”.

Alguna propuesta o tu punto de vista sobre los lamentables eventos que se han dado recientemente con el gremio periodístico, asesinatos, solamente el .03% se ha resuelto, ¿qué podrías proponer?

“Es muy lamentable que toda la existencia de esta fiscalía especializada para las y los defensores de derechos humanos y periodistas tengamos casi a nadie consignados, y las defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas mueren a una razón casi casi de una por mes en este país; yo lo que creo es que tenemos ya suficientes de discursos vacíos, tenemos suficientes de autoridades que simulan que responden frente a este grave hecho y no solamente eso sino que cuando hacen undiagnóstico de la situación se reúnen con gobernadores y no con el gremio, y no con representantes, y nocon personas que saben lo que es jugarse la vida todos losdías.

“En ese sentido lo que vimos es que el presupuesto específicamente de esta fiscalía no existió para este año, se la tuvieron que arreglar con los remanentes del año pasado y yo creo quetenemos que impulsar que sea una fiscalía o un espacio, un mecanismo de protección independiente operado con un consejo consultivo porparte de especialistas en la materia de seguridad,pero también en la materia deperiodismo y por otro lado también tenemos que impulsar que mejoren la calidad de las circunstancias laborales de las y los periodistas.

“En buena medida también ellos no se encuentran respaldados por sus medios con sueldos verdaderamente precarios y con condiciones laborales muy lamentables, entonces creo que va a ser un eje de trabajo entre periodismo, activistas, gobierno, pero también la Iniciativa Privada que tiene los medios de comunicación y que puede y que tiene que mejorarlo”.

En cuanto a temas de seguridad no nada más en el periodismo sino también en la población en general, en Jalisco sabemos perfectamente todo lo que se está viviendo, ¿cómo ves esa situación y cuáles sonlas propuestas?

“Nosotros lo hemospropuesto desde el día 1, la mejor idea para la seguridad del país no son las armas, es mejorar la calidad de vida de las personas, acabar con la pobreza debe de ser la prioridad número uno de cualquier gobierno y sobre todo el impulsar desarrollo de capacidades para jóvenes;es decir, hoy por hoy ser joven significa que no vas a tener crédito para iniciar un negocio, ser joven significa que vas a tener que trabajar por 5 mil pesos al mes,ser joven significa en muchasocasiones tener que vivir con tus padres porque los primeros diez años de trabajo no vas a encontrar algo que te permita tener una renta propia.

“Ya no hablemos de comprarte una casa, entonces yo creo que tenemos que reflexionar profundamente la relación económico laboral que tenemos en este país y eso ha sido nuestra bandera, cómo podemos generar oportunidades, cómopodemos impulsar que más empresarias y empresarios de distintos ramos puedan tener mejores condiciones para generar más empleos y finalmente cómo hacemos que la educación pública y no solamente a nivel primaria y secundaria sino también universidad, sea realmente un derecho universal bien consolidado”.

Cuestionado sobre otro tema manifestó: “Yo creo que la partida es transgeneracional en todo caso; le hemosapostado a un modelo de satisfacción instantánea, dondecompartimos un meme, le damos un me gusta, decimos que el gobierno es corrupto y no que no losea, lo queestoy tratando de decir es que hemos decidido que vamos a participar exclusivamentedesde una comodidad cotidiana.

“Esimportante decirle a la gente que nos lee y nos ve que tenemosque convertirnos en una ciudadanía más informada, que fiscaliza, que vecon bajolupa lo que hace el gobierno, que secompromete, que cuando hay que marchar, marchas, pero también todos los días se puede hacer una política desde la sociedad civil,y en ese sentido yo creo que las personas que tienen 50 años y las personas jóvenes pueden ser las mejores aliadas.

“Mi abuelo decía que si sumara la experiencia que él tenía con la juventud quelos otros tenían, harían maravillas; yo creo que eso es lo que tenemos que comprometernos, hacer un diálogo transgeneracional en donde las experiencias de las personas que son mayores tienen que ser escuchadas por las personas jóvenes, pero el ímpetu y las maneras de cambio no deben ser más que abrazados por los dos grupos.

“Yo creo en eso y creo que Puerto Vallarta y todo el estado de Jalisco tienen un enorme potencial; somosun estado que tiene un desarrollo nosolamente económico sino también estudiantil y una penetración muy grande de tecnologías de la información y la comunicación, tenemos una biodiversidad increíble, tenemos un patrimonio cultural gigantesco.

“Yo creo que tenemos todos los elementos para convertirnos no solamente en un estado ampliamente económico sino también muy importante, en un estado que es más justo, en un estado que no tolera la corrupción, en un estadoque impulsa, que se generen empleos de calidad, entonces yoveotodas las condiciones dadas, ahora sí que lo único que nos falta es dar el brinco y pues aquí hay una mano dispuesta a sumarse a ese brinco”.

Se le pidió su opinión acerca de la situación del diputado local Ramón Guerrero “El Mochilas” sobre sus injustificadas faltas de asistencia al Congreso.

“Yo creo que en abstracto, yo al menos no lo personifico con él, sino en abstracto,creotenemos que buscar indicadores de calidad que sí son las asistencias pero también pueden ser otras cosas, porque puedes asistir a todas la sesiones,pero presentar iniciativas que son solamente para modificar comas o para modificar nombres, entonces yo creo que como sociedad tenemos que exigir que nuestros legisladores,en este caso que nosotros los legisladores asistamos a trabajar pero que también no solamente vayamos acalentar el asiento, sino que vayamos a llenar de ideas esa casa de las ideas que es el Congreso del Estado de Jalisco.

“En ese sentido pues el diputado tendrá que explicar los motivospor los cuáles se ausenta y sobre todo como sociedad impulsar que nuestros indicadores no solamente sean las asistencias sino que sea tampoco la cantidad de iniciativas presentadas,sino el fondo de las iniciativas presentadas y cómo hace su trabajo de representaciones”.

¿Qué sigue para la iniciativa de“Sin voto No hay dinero”; el próximo período es hasta septiembre, cómo se irá socializando para que no se enfríe?

“Vamos ahacer todo lo posible para que Sin voto No hay dinero se paseprimero a nivel local, vamos a hacer todo lo posible para que en la próxima reforma política electoral que probablemente se apruebe el martes esté una reducción considerable a los recursos financieros que reciben a nivel estatal los partidos políticos; a nivel nacional vamos aseguir con la red de alianzas, tenemos ahora 120 organizaciones civiles de personas que estamos impulsando estainiciativa y lo que vamos a hacer es migrarla.

“Va a ser Sin voto No hay dinero,pero también a lo mejor van a ser energías renovables o impulsar que no haya fuero en ningún estado, ya en Jalisco no hay, ya lo quitamos, pero ahora nos importan más estados de la República;entonces loquequiero decir es que ya hicimos una red, lo que queremos hacer con ellos es no soltarlos y seguir participando.

De las dos opciones que mencionaspara futuro, ¿cuál es la que más te gustaría hacer?

“Bueno, las dosopciones que se consideran para mi futuro dentro de mi política en la organización a la que pertenezco es ir por la alcaldía,específicamente por el municipio de Zapopan que es donde básicamente he vivido toda mi vida, y también es por un espacio federal, las dos opciones son muy interesantes porque una es el contacto directo con el ciudadano día con día.

“Y la otra es hacer las leyes en donde hoy por hoy no nos vemos representados a nivel federal; entonces las dos son opciones maravillosas, las dos presentan sus retos. Yo lo queles puedo prometer es que a la brevedad definiremos y cuando lo hagamos con mucho gusto lo compartiremos con todo el estadopara que sepan que vamos a andar porque vamos a necesitar ayuda seguramente”.

Sobre el tema dela corrupción en Jalisco, comentó:

“Yo creo que es un mal generalizado la corrupción, y sobre todo la impunidad de todas las clases políticas, de todos loscolores, no todos son corruptospero en todos hay corrupción, en todos hay personas que son corruptas y en esesentido yo lo que llamaría es a un pacto de la clasepolítica, a entender que esto ya se debe de acabar.

“Yque no se trata de defender a los míos porque están dentro de mipartido, sino se trata de entregar a los míos para poder sentar el precedente y generar una competencia, no de quién es más corrupto sino de quién entrega a sus corruptos y no les da asilo, no les pide indolencia.

“Yo creoque haría un llamado atodaslas fuerzas políticas y en ese sentido vamos aimpulsar un sistema estatal anticorrupción que pueda encarcelar a las personas que han cometido actos ilícitos o de corrupción o de tráfico de influencias, y yo lo digo con mucha honestidad, esto no va a cambiar solamente con una ley, lo va a cambiar en la medida en quela gente se acuerde de los actos de corrupción y nunca vuelva a votar por esas personas, eso va a ser muy importante porque tenemos que erradicarla con leyes pero también con prácticas políticas cotidianamente”, finalizó Pedro Kumamoto.