Jalisco tendrá un centro educativo para estudiantes con altas capacidades

Puerto Vallarta, Jal.- La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SE), anunció la apertura del Centro Educativo para Altas Capacidades de Jalisco (CEPAC). Se trata de la primera escuela pública de especialidad e innovación de nivel básico en la entidad, que ofrecerá atención a estudiantes diagnosticados con altas capacidades (rango coeficiente intelectual o IQ, 130 puntos en adelante). Será un edificio que brindará el servicio en un espacio adaptado y equipado especialmente para llevar a cabo el aprendizaje integral que demandan estos educandos.

Así lo anunció el secretario de Educación, Francisco de Jesús Ayón López, quien destacó que la inversión inicial es de 20 millones de pesos en infraestructura y equipamiento, de los cuales el Gobierno del Estado aportará la mitad y el resto las instituciones aliadas.

“Con mucho gusto puedo informar que el CEPAC iniciará sus actividades el próximo Ciclo Escolar 2017 – 2018 y agradezco el interés y la confianza de las instituciones participantes y las aportaciones que nos brindarán con su conocimiento y experiencia, que harán del Centro una escuela modelo en el país”.

La escuela piloto tendrá como sede el complejo escolar Basilio Vadillo, ubicado en Ciudad Creativa Digital – Parque Morelos, y comenzará operaciones con 90 estudiantes de primaria, 15 en cada grado, en una jornada escolar de 8 horas y media. Adicionalmente brindará el servicio a 280 estudiantes con talentos específicos que serán atendidos en talleres de especialidad.

Por su parte, el representante de la Universidad Complutense de Madrid y Coordinador del Programa de Altas Capacidades, José Ángel Moyano, recordó que los niños superdotados, desde temprana edad van desarrollando una serie de habilidades que no son propias a las que realizan niños de su edad.

“Son niños que de manera autónoma tienen la posibilidad de aprender, leer; están en contacto con la lecto-escritura pero realizan una serie de procedimientos que quedan fuera de lo que entendemos como normal”.

Destacó la importancia de que madres y padres observen a sus hijos, ya que un desarrollo muy rápido dentro de las habilidades que tradicionalmente llegan en edades posteriores, son algunas de las características que manifiestan los niños superdotados.

La inscripción de los menores podrá realizarse en el sitio http://edu.jalisco.gob.mx/cepac/ o de manera presencial en Avenida Alcalde número 1351, edificio B, décimo piso, de 09:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

La Universidad de Guadalajara y la Universidad Complutense de Madrid serán las instituciones responsables de hacer el diagnóstico y evaluación a los estudiantes participantes. La publicación de resultados se dará a conocer el próximo 10 de julio.

Instituciones que integran el CEPAC

Intel

Google for Education

Telefónica fundación

World Ort – Education for Life

Globisens

Whizz Education de Gran Bretaña

Universidad Complutense de Madrid

University of Cambridge

University College of London

Tel Aviv University

Universidade Positivo

Makeblock

Universidad de Guadalajara

Ciudad Creativa Digital Guadalajara

Ikasi Education

Algunas de las acciones a realizar:

Diagnóstico clínico de estudiantes

Implementación de la estrategia pedagógica y matemática

Desarrollo de estrategias de tecnología e innovación

Desarrollo e implementación de la estrategia de ingeniería y ciencias

Impartición del idioma inglés

Capacitación y evaluación de los docentes y de la metodología del plantel

Entrega de becas a estudiantes

Tutoría personalizada a docentes

Prueba:

http://se.jalisco.gob.mx/prensa/noticia/2731