Supervisan refugios temporales para la temporada de huracanes

Puerto Vallarta, Jal.- Para la presente temporada de huracanes el municipio de Puerto Vallarta cuenta con 23 refugios temporales con capacidad para cerca de 4 mil 500 personas, cuatro de los cuales fueron visitados este lunes por una comitiva encabezada por el alcalde Arturo Dávalos Peña y su esposa Candelaria Tovar, presidenta del DIF.

El recorrido inició en el salón del Sindicato de Taxistas, en la colonia Los Sauces, que tiene capacidad para 180 personas; continuó en la escuela secundaria N° 29, en la colonia Las Aralias, con capacidad para 225 personas; el Colegio Niños Héroes, en Las Gaviotas, para 340 personas, y finalmente el salón del Club de Leones, en la colonia Emiliano Zapata, para 200 personas.

Estos inmuebles reúnen las condiciones para este tipo de fenómenos, ya que cuentan con agua potable, drenaje, suministro eléctrico, cocina, instalaciones sanitarias, ventiladores, salidas de emergencia y vialidades aledañas pavimentadas. Dichos refugios ya han sido utilizados, incluso durante la situación que se presentó por la amenaza del huracán “Patricia” en 2015.

“Somos un equipo que estamos haciendo este recorrido para realizar las evaluaciones de cada uno de los refugios propuestos ahora que empieza la temporada de lluvias. Previamente fueron visitados por personal de Protección Civil Municipal y del Estado y del Ejército. Ojalá no sea necesario utilizarlos y sólo tengamos lluvias benéficas, pero más vale tenerlos y no ocuparlos que ocuparlos y no tenerlos”, manifestó el presidente municipal.

Detalló que previamente el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia –DIF- celebró la firma de convenios con la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, y los responsables de los inmuebles donde se establecen compromisos “para que todo funcione como debe de ser. La iniciativa privada también está dispuesta a apoyarnos en todo lo que se necesite”.

Refugios disponibles

Otros inmuebles previstos como refugios son los salones Ejidales de Las Palmas, Ixtapa, Las Juntas y Puerto Vallarta, Centro de Capacitación Coapinole, Polideportivo en la colonia Bobadilla; las escuelas Nueva Galicia, 24 de Febrero, José María Morelos y Pavón, Telesecundaria Adolfo Ruiz Cortines en El Colorado, Primaria Rural No. 26 en El Cantón, Primaria Manuel López Cotilla en Mismaloya, secundarias No. 81 y 132, Preparatoria Regional, Cecytej, Conalep Vallarta I, Conalep Ixtapa y Univa.

Por su parte, el titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, Adrián Bobadilla García, precisó que los refugios temporales serían habilitados en base a las necesidades. La dependencia ya cuenta con un censo de personas que viven en zona de riego y que de alguna manera están expuestas al crecimiento de un río, una cuenca o un deslizamiento, por lo que de requerirse son los primeros en evacuarse.

“El Servicio Meteorológico Nacional todavía no ha dado un diagnóstico puntual como lo hace cada año, esperamos que en la plataforma nacional de Protección Civil que se realizará en Cancún, hasta ahora se manejan diferentes cifras en el pronóstico de ciclones tropicales de esta temporada”, explicó Bobadilla García.

Llamado a ciudadanos

Arturo Dávalos agregó que además se lleva un avance de 91 por ciento en la limpieza y desazolve de arroyos, ríos, canales y alcantarillas, “en el nueve por ciento que falta están trabajando Obras Públicas, Protección Civil Municipal y del Estado para tener todo listo y en orden”.

El alcalde hizo un llamado a los ciudadanos vallartenses para no arrojar basura y objetos diversos a los cauces porque provocan taponamientos y eso ocasiona encharcamientos, “cuando llueve aguas arriba se va acumulando, se hacen represas y eso es lo que genera muchas veces las inundaciones”.

El primer edil estuvo acompañado por algunos regidores, los titulares de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, representantes de Protección Civil del Estado, la VIII Región Sanitaria, 41ª Zona Militar, Seapal, así como Asociación de Hoteles y Moteles, durante las observaciones que se hicieron a los sitios mencionados.