Invita SSJ al primer Simposio Latinoamericano de Cannabis Medicinal para Profesionales de la Salud

Puerto Vallarta, Jal.- La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), a través de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coprisjal), invita al “Primer Simposio Latinoamericano de Cannabis Medicinal para Profesionales de la Salud”, que tiene como finalidad que médicos, enfermeras, técnicos en urgencias médicas, pacientes y público en general conozcan los beneficios terapéuticos de la marihuana.

“Es un tema de actualidad y vanguardia en todo el mundo, y bueno particularmente en México y Jalisco, ya que de alguna manera el uso de los cannabinoides ha tenido diferentes efectos en algunos pacientes y está demostrado el beneficio de su utilización en algunas identidades muy identificadas que han tenido resultados muy adecuados para algunos pacientes”, señaló en rueda de prensa el comisionado de Coprisjal, Dagoberto García Mejía.

Asimismo, indicó que dicho Simposio integrará a una serie de profesores tanto nacionales como internacionales, con el objetivo de centrarse en este tema holístico de los derivados de la cannabis como alternativa de tratamiento.

Por su parte,el vicepresidente de la Asociación Médica de Jalisco, Luis Manuel Espinosa Castillo, dijo: “vamos a tener oportunidad de contar con un panorama muy amplio para ver hacia donde nos dirigimos en relación con la aplicación médica de estas sustancias que atraen mucho la atención, por lo que hacemos una invitación a todos los Colegios Médicos para que asistan y tengamos una información muy científica de las autoridades”.

Las conferencias sobre cannabis medicinal serán impartidas por investigadores y especialistas de distintas partes del mundo, como Estados Unidos, Israel y Sudamérica. Esto con el objetivo de informar y educar sobre los usos y beneficios de la planta de cannabis en un país donde se aproxima una legalización para uso médico.

Dentro de los conferencistas se encuentra Michael Dor, director médico del Ministerio de Asuntos Exteriores y el Asesor Médico de la Unidad de Cannabis Medicinal para el Ministerio de Salud de Israel, con el tema “De sustancia ilegal a potente medicamento”;y Fernando Belaunzarán, presidente del Grupo Organizador del Foro Internacional de Política de Drogas “Perspectivas legislativas en el uso de cannabis medicinal”.

Dentro del panel denominado “¿Qué opinan los médicos mexicanos?”, participan Guillermo Aréchiga Ornelas, profesor titular en la Universidad de Guadalajara y Miguel Ángel Macías Islas, presidente nacional y latinoamericano del Latin American Committee for Research and Treatment of Multiple Sclerosis.

El Simposio se desarrollará los días 2 y 3 de junio del 2017, en las instalaciones del Hotel Fiesta Americana de Guadalajara, Jalisco, ubicado en la Glorieta de la Minerva, en un horario de 09:00 a 18:00 horas.

SABER MÁS

Para inscribirse o solicitar mayor información, los interesados pueden consultar la página www.cannabisalud.com