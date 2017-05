La dificultad del cambio

Puerto Vallarta, Jal.- Los actuales partidos políticos acreditados en México, se enfrentan a la dificultad de cambiar los fenómenos de creciente complejidad social y pluralidad política que se viven en nuestro territorio. Enfrentan problemas esenciales como son; el de la democracia interna particularmente en lo que se refiere a la legitimidad de los mecanismos de selección de dirigentes y candidatos a puestos de elección popular, que han afectado las bases en la tradicional cohesión interna. También en la generación desde la sociedad de alternativas de organización y representación cada vez más significativas que salen de su esfera de influencias.

Su futuro desarrollo como partidos políticos no está en la recuperación de sus pasados, sino en su consolidación por competividad electoral y capacidad de generar consensos como partidos con ideologías bien cimentadas con un sistema político más abierto y democrático que hoy se perfilan en las actuales circunstancias del país. Es por eso que la responsabilidad de aquellas instituciones políticas radica en su responsabilidad como fuerzas políticas nacionales. Son los tiempos de adoptar un cambio con rumbo que dé certeza y confianza a los anhelos de millones de mexicanos que desean una nación con oportunidades para todos.

Es importante acotar que como mexicanos debemos de ocuparnos de los conflictos reales que están en la entraña de nuestra sociedad, de las contradicciones no abordadas, de las injusticias no eliminadas, de los problemas que no se tocan por temor a los intereses creados y de las reformas que no se han emprendido por timidez o miedo a lo nuevo. Lo que se requieren son cambios en las estructuras, esto es la de distribución y orden de las partes que lo integran, por consiguiente en sus métodos de acción. Se trata de ordenar sus elementos integrantes de acuerdo con las condiciones presentes, con la finalidad que se integren a un fin común.

Pues bien amigos creo que todos los partidos políticos u organizaciones independientes deben de tener la suficiente flexibilidad para interpretar y comprender esta diversidad de condiciones, de acuerdo con ellas, adoptar los métodos de selección más indicados según las condiciones específicas regionales o locales. Todas ellas con vistas a lograr con sus candidatos que postulen como tales, la mayor representatividad partidaria y así garantizar su elección.

Consolidar la reforma agraria, la independencia económica nacional, el disfrute de las libertades a que tienen derechos todos los mexicanos; consolidar los derechos políticos, económicos y sociales de los obreros; los derechos de todos y cada uno de los estratos integrantes de esta clase. Sabiendo de antemano que mayorías o minorías constituyen el todo nacional y el respeto entre ellas, su convivencia practica dentro de la ley, es base firme del desarrollo del imperio de las libertades y de las posibilidades del progreso social.

En todos los casos ha quedado claro que la necesidad de renovar y modernizar a los partidos no obedece a supuestos apremios derivados del cambio que exige nuestra actual sociedad. Obedece a la necesidad de revisar a fondo los procedimientos, los métodos, las técnicas de acción política, empleados para subsistir, renovar o reforzar aquello que le permita asumir plenamente en las nuevas condiciones y circunstancias el compromiso histórico superior, que es el crear certidumbre con planes y proyectos que aterricen en la realidad bajo una alianza para la integración de los mexicanos.

No hay duda que ante los actuales tiempos, sufrimos una gran crisis de liderazgos, no de poder que sigue siendo el mismo es lo triste vivimos un desencanto porque lo cierto es que la autoridad moral a disminuido mucho y el poder se ha dispersado. Ahora en día las redes sociales juegan un papel primordial y se manejan muy diferentes al poder anterior, es importante aprender a dialogar con ellas y ver sus iniciativas positivas para afrontar problemas que no podemos entender.

-.Pues bien estimados lectores, es cierto que vivimos una época en la que se habla continuamente de la crisis de las ideologías, pero en el fondo de lo que se adolece es de verdaderas ideas que marquen un rumbo lleno de certidumbre.-