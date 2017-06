Invita la SSJ a consumir siete alimentos que potencian la concentración

Puerto Vallarta, Jal.- Existen alimentos que contienen suficientes nutrientes y fibra para saciar el apetito, además de que son ricos en ácidos grasos, los cuales favorecen las conexiones en el cerebro y contribuyen a potenciar la concentración de las personas.

La nutrióloga de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), Sigrid Pimentel Martín, explicó que algunos de estos alimentos son: requesón, té, huevo, aguacate, salmón, plátano y verdura de hojas verdes.

“El cerebro, así como todos los músculos del cuerpo, reaccionan a la comida que ingerimos y, justamente por ese motivo, es que según los alimentos que elijamos, rendirá de diferentes maneras”, explicó Pimentel Martín.

Es por esa razón que es posible hablar de alimentos que potencian la concentración, porque su consumo permite mantener al cuerpo en el equilibrio necesario para que la mente pueda enfocarse en lo que queremos. La concentración es una de las capacidades cognitivas que más beneficios trae a la vida diaria, pero al mismo tiempo no es muy fácil conseguirla.

SABER MÁS

1.- Aguacate: es rico en grasas monoinsaturadas, mejora la comunicación neuronal y limpia las arterias, mejorando la circulación sanguínea al cerebro.

2. Requesón: posee un aminoácido conocido como “tirosina”, responsable de la producción de neurotransmisores como la dopamina y la noradrenalina, imprescindibles para el sentido de alerta y la memoria.

3. Plátano: los altos niveles de potasio, magnesio, vitamina C y fibra, lo hacen inmejorable para la salud cerebral, pues todos esos elementos son conocidos por sus efectos en la mejora de la memoria.

4. Té: además de la cafeína (presente en otros alimentos como el chocolate y el café), posee un aminoácido propio, la l-teanina, que mejora el sentido de alerta, el tiempo de reacción y la memoria.

5. Verduras de hoja verde: como la espinaca, la arúgula, las acelgas y otras similares, se caracterizan por la intensa coloración verde de sus hojas, tienen una rica combinación de antioxidantes y vitaminas C, E y A, que según algunas investigaciones evitan el decaimiento de la atención mental.

6. Huevo: posee aminoácidos esenciales para el cerebro que, sin embargo, nuestro cuerpo no puede producir naturalmente. Su yema es nutritiva para este órgano, por la colina y luteína que favorecen la memoria, el pensamiento y otras funciones cognitivas.

7. Salmón: es conocido por su alta concetración de omega-3, ácidos grasos que fortalecen las conexiones neuronales. Asimismo, otras grasas benéficas de este pescado previenen enfermedades como la demencia y las embolias.