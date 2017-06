St. Regis destaca en los 2017 Smart Stars Award Winners

Puerto Vallarta, Jal.- La empresa estadounidense especializada en MICE (Meeting, Incentives, Conferencing & Exhibitions), Smart Meetings, publicó este 30 de mayo de 2017 el listado de sus 2017 Smart Stars Award Winners, y The St. Regis Punta Mita Resort, ubicado en la Península del Glamour de Riviera Nayarit, fue elegido entre los mejores hoteles de playa del mundo.

Smart Meetings principalmente dedica sus esfuerzos en proveer de herramientas para facilitar la labor de los planeadores de eventos. En su revista y en su sitio web publica las más recientes tendencias en la industria, recomendaciones y mucho más.

Entre sus contenidos incluyen información sobre hoteles, destinos turísticos, viajes, aerolíneas, eventos y lo más relevante en el mundo del Turismo de Reuniones.

Bajo el eslogan “The Best of the Best Revealed”, estos premios eligen tres ganadores para cada una de las 25 categorías, todas con un enfoque hacia el Turismo de Reuniones. Fue en el rubro de Best Beach Hotel donde St. Regis destacó representando a Riviera Nayarit.

“La primera propiedad St. Regis en América Lanita, ubicada al norte de Puerto Vallarta en el estado de Nayarit, es lujo en todos los detalles. Da la bienvenida a sus visitantes con 120 elegantes salones y 7,806 pies cuadrados de espacio para reuniones en sus gloriosos terrenos. Acepte el desafío de sus dos campos de golf (Diseño Jack Nicklaus) y quedará encantado por su canchas de tenis, spa y cocina internacional”, describe el artículo.

