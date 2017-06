Rinde protesta Enrique Gou como presidente de la Red Nacional CEO Jalisco

Puerto Vallarta, Jal.- En un evento celebrado la noche del pasado viernes le fue tomada la protesta al empresario Enrique Gou Boy como presidente de la Red Nacional CEO (Consejo Estatal de Organizaciones, A.C.), un organismo cuyo objetivo fundamental es el empoderamiento de la sociedad civil proponiendo mejoras y nuevas formas de vinculación entre los distintos sectores de la sociedad en todo el territorio mexicano.

CEO es una Red Nacional que tiene presencia en veinte estados de la Repúblicasiendo Jalisco el más reciente en ser incorporado a la misma en la persona de Enrique Gou Boy a partir de este 9 de junio en que le fue tomada la protesta por el presidente nacional del CEO, Carlos Eduardo Pérez Ventura en un salón de fiestas de la colonia 5 de Diciembre.

Tras la toma de protesta como presidente del Consejo Estatal de Red Nacional CEO Jalisco con sede en Puerto Vallarta, Enrique Gou manifestó que “es un gran reto, la verdad yo ya decidí que tengo que hacer algo por mi país, ya me cansé de ser crítico de redes sociales, ya me cansé de ser un político de escritorio, yo quiero empezar a hacer algo, ya lo hemos hecho muchas veces, hemos hecho muchas cosas por mi país, hemos hecho cosas por muchos lugares, pero no digamos organizadamente”, expresó.

“Como empresario he hecho eventos a beneficio y otras cosas por petición de alguna asociación, pero yo creo que ya es tiempo de que nos unamos, debemos hacer algo, ya no estar quejándonos, ya me cansé de quejarnos de que el gobierno no me da, no hay que quejarnos, no hay que cruzarnos de brazos”, dijo Gou Boy.

Y agregó: “Ya es tiempo de ponernos a chambear, de unirnos, porque la unión va a ser lo más importante del país, si no hay unión no hay nada, de verdad tenemos que movernos de las bases; dicen que el iceberg no es la punta lo que se ve, el iceberg sostiene lo que está debajo del mar, y nosotros, el pueblo, somos los que sostenemos esa punta del iceberg, entonces hay que movernos nosotros para que esas montañas se muevan, o sea que ese iceberg se mueva; yo creo que ya es tiempo de hacer algo”.

Y añadió el empresario: “Yo soy una persona pública, la gente me sigue, me conoce por muchos años, por mi familia, y pues yo creo que ya es tiempo de hacer algo; si a mí Dios me midió por mi carácter, Él me dio eso de que puedo ser un líder porque la gente me sigue, pues hay que dar ese paso”, afirmó categórico.

“Es un privilegio y un honor para mí; hay que trabajar unidos por un México mejor e independiente. A todos mis amigos empresarios a nivel nacional, los invito a unirse y a apoyar causas sociales en Jalisco, tus aportaciones de cualquier clase son bienvenidas. Juntos por un México mejor.

“Invito a toda la gente a que se unan al CEO, estamos abiertos y esto va a ser muy grande, vamos a hacer muchas cosas por el bienestar de Puerto Vallarta y Jalisco”, concluyó.

Las veinte plazas del país en los que CEO está presente son: Estado de México,Ciudad de México,Veracruz,Quintana Roo, Puebla, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Campeche, Querétaro, Nuevo León, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Michoacán, Tlaxcala, Guerrero, Tabasco, y ahora Jalisco con sede en Puerto Vallarta.