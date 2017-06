Top ten tours de aventura en Riviera Nayarit

Puerto Vallarta, Jal.- La esplendorosa naturaleza que rodea todos los rincones de Riviera Nayarit, permite al destino ofrecer una variedad de tours de aventura para los amantes de la adrenalina y el contacto con la naturaleza.



Antes de empezar esta lista, cabe señalar que hay algunos recorridos que no alcanzaron lugar en el top, pero valen mucho la pena, casos como el Orquideario Lo de Perla, los petroglifos de Altavista, las aguas termales de Nuevo Ixtlán o la Ruta del Jaguar por la Sierra de Vallejo.



10.- Rutas de Observación de Aves

Para seguir, otro dilema. ¿Cómo elegir un tour para la observación de aves en un destino que puede presumir más de 500 especies entre endémicas, residentes y migratorias? Es por eso que mejor te recomendaremos a los guías en los que puedes confiar plenamente. En la zona de San Blas están Mark Stackhouse de Westwings y Francisco García de Safaris San Blas; Para tours de aves por Bahía de Banderas y Compostela está Luis Morales del Observatorio de Aves de San Pancho.



9.- Excursión SUP & Snorkel

Estas actividades se pueden realizar en muchas playas de Riviera Nayarit, pero a esta posición arriba Xplore México de Lo de Marcos, del seleccionado nacional de SUP Oliver Cruz, ya que combina dos de las mejores actividades en el mar. El tour te lleva remando al arrecife que está 800m de la costa, con profundidades de 3m, es un hábitat de una inmensa cantidad de vida marina.



8.- ATV Tours

Pon a rugir el motor de las cuatrimotos todo terreno con Rancho Mi Chaparrita de Sayulita y todo el gran ambiente que pone su personal durante cada actividad. Este tour destaca porque en su recorrido de dos horas te lleva hasta Malpaso, una playa virgen única al norte de Sayulita, atravesando miradores, selva y otras sorpresas. También se puede hacer el tour a caballo.



7.- Tour a la Isla del Coral

Hay muchas formas de ir a la Isla del Coral, una opción es ir con Nayarit Adventures, una empresa nayarita que tiene servicios a los mejores lugares del destino. Ya en la Isla del Coral se puede hacer snorkel, buceo, SUP o simplemente relajarse en la playa del lugar.



6.- Nado con Tiburón Ballena

Uno de los atractivos que San Blas puede ofrecerte es el nado con Tiburón Ballena, un enigmático animal considerado el pez más grande del mundo, que visita esta región de Riviera Nayarit durante el invierno y es totalmente amigable. Para asegurarte que tu tour será placentero te recomendamos a Pipilas Team de Ricardo Murillo.



5.- Camping en la Isla Isabel

El Área Natural Protegida de La Isla Isabel brinda a sus visitantes la oportunidad de observar miles de de fragatas y pájaros bobos azules y cafés, practicar snorkel para apreciar peces multicolores y corales, practicar el senderismo por sus cerros, y lo más espectacular es que puedes acampar con tu familia. Para esto, Paseos Turísticos Sartiaguín es la mejor opción.



4.-Tirolesa de 1Km

En el Rancho la Montalbeña, frente al poblado de Higuera Blanca se encuentra la tirolesa más larga del destino, la cual mide 1 kilómetro de distancia y es parte del tour de Vista Paraíso, mismo que tiene otras 9 líneas de 800m, 900m, entre otras distancias para disfrutar de las alturas con vistas espectaculares de Punta de Mita y las Islas Marietas.



3.- Sayulita Escape

Vallarta Adventures tiene una gran variedad de tours, por lo cual es difícil elegir uno, sin embrago, en fechas recientes, su tour Sayulita Escape se ha posicionado entre los más atractivos del destino. La magia de la Capital del Surf, sus gran variedad de tiendas para ir de compras y su estilo hippie-chic, son los atractivos que hacen de este tour una aventura, sin olvidar que también contempla un paseo por Punta de Mita.



2.- La Tovara – Cocodrilario

Después de bajar de la mítica Contaduría, donde hay reliquias de siglos anteriores y mucha historia, tomar una lancha para recorrer La Tovara es un clásico en San Blas, puedes partir desde el puente que da inicio a la cabecera municipal o bien desde la playa de las Islitas, pero procura que el recorrido llegue hasta el Cocodrilario para complementar un gran tour.



1.- Marine Safari

El tour estrella de Riviera Nayarit es visitar la Playa Escondida en el Parque Nacional Islas Marietas, de preferencia hazlo en invierno, cuando en el camino se pueden apreciar ballenas jorobadas. Para vivir esta experiencia al máximo Punta Mita Expeditions es la mejor opción, su servicio personalizado de lujo, garantiza que será una aventura sin igual.