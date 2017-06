Maduro…madura

Puerto Vallarta, Jal.- Causan risa las declaraciones del golpista Nicolás Maduro emitidas al término de los trabajos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus propuestas descabelladas.

Venezuela está en crisis desde hace mucho tiempo, no es de hoy y lo sabe perfectamente su presidente Nicolás Maduro, ahora quiere palear culpas, México le gustó para decir sus barbaridades pintadas de buena voluntad; la derrota cuesta admitirla, más cuando no se mueve su pueblo hacia la negativa de su gobierno.

Se viste con el ropaje de los ofendidos y dice que México injuria su democracia, cuando el mundo tiene una opinión sumamente negativa hacia su gobierno golpista, decenas de difuntos en las calles, personas en cárceles, todos los que protestan contra su forma de gobernar sufren las consecuencias.

Con 55 años a cuestas Nicolás Maduro ha demostrado su falta de respeto a su pueblo, no lo escucha en sus demandas y lo reprime con todo el peso de la fuerza del Estado; una de tantas protestas registradas en las calles del municipio de Chacao conmocionó a las redes sociales al saberse de la muerte de un niño de 17 años al recibir una bomba lacrimógena en su pecho, además del reporte de varios lesionados. Opositores o no deben ser atendidos no reprimidos.

Por otro lado y no menos importante, está la desafortunada opinión del mandatario venezolano en relación al trabajo de la Organización de Estados Americanos (OEA), para él ya dio lo que tenía que dar, ya no responde a los intereses y reprime a gobiernos independientes, flaca versión de una organización histórica y representativa, aunque Maduro no lo crea y lo haya difundido sin respeto a través del canal estatal de VTV.

Por donde se le observe, existe una descomposición política en ese sufrido país. Las opciones democráticas están cada vez más lejanas y tratan de desviar la mirada a través del contexto diplomático; como se sabe la canciller venezolana Delcy Rodríguez se fue con todo contra su símil de México, Luis Videgaray Caso al que insultó y retó; como era de esperarse no respondió a las diatribas.

El que sorprendió con sus declaraciones fue Vicente Fox, agarró la espada y se tiró a matar: le dijo a Delcy Rodríguez “matona”, “bocona” y “títere” del mandatario Maduro; además de aconsejar a la cancillería valorar el momento para romper relaciones diplomáticas. Estas expresiones de un expresidente no son más que opiniones personales fuera de la seriedad con la cual debe abordarse el asunto.

Nadie duda del sufrimiento de los ciudadanos venezolanos y de esa importante nación con un pie en el abismo. Cada vez es más violenta a respuesta del gobierno; México y el mundo ve con preocupación este asunto, las peticiones de ir a votación así como liberar a los opositores al gobierno y, lo que considero prioridad es la salud y alimentación que cada día escasea en ese nación y debe ser atendida de inmediato.

Es un reclamo de sus poco más de 30 millones de ciudadanos enfrentados a una sinrazón y necedad constante del grupo en el poder que ha demostrado que el único camino que conoce es la intolerancia. Existe el ardid de crear una nueva Constitución en medio de la represión donde nadie que se oponga al presidente en turno se siente seguro y solamente, según cálculos, una cuarta parte lo apoya. Además que la conformación la designaría el partido gobernante, lo cual lleva directamente al autoritarismo. Maduro madura por favor no gobiernas autómatas.