Invita el partido Morena a la firma de Acuerdo por la Prosperidad y el Renacimiento de México, en Guadalajara

Puerto Vallarta, Jal.- Con el propósito de informar que este próximo sábado 17 de junio el presidente nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Andrés Manuel López Obrador firmará en Guadalajara el denominado Acuerdo por la Prosperidad y el Renacimiento de México, el diputado federal por ese partido en el Distrito 5 de Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, ofreció una rueda de prensa en céntrico restaurante de esta ciudad.

Ahí, flanqueado por Roberto Gómez Lamas, miembro del comité ejecutivo, y por Bruno Blancas Mercado, enlace distrital del mismo partido en el Distrito 5, Lomelí Bolaños comentó que la cita es el día 17 a las 6:00 de la tarde en la Plaza de la Republica donde López Obrador dará un mensaje a sus seguidores, entre ellos gente de los distritos 18, 1 y 5, “me encantaría que conviviéramos, que vean las caras de esperanza que llegan a Jalisco, esta ola de esperanza y transformación”, apuntó.

“Como siempre, estamos muy agradecidos por su preferencia, por darnos la confianza como lo han venido manifestando en las últimas dos elecciones federales, donde le ha ido muy bien hoy a Morena, antes a la Alianza por el Bien de Todos, y siempre acompañando a Andrés Manuel.

“A un servidor siempre esta zona los vallartenses han confiado a través del voto, puesto que en el 2012 a pesar de que hicimos 90 días de campaña nosotros encabezamos las preferencias, aquí ganó Carlos Lomelí al Senado de la República, o sea alcanzamos una votación incluso por encima del propio Andrés Manuel; entonces estamos regresando para saludarlos, estamos regresando para motivar a nuestros compañeros que están enfocados a la construcción de una gran estructura por la promoción y la defensa del voto para el 2018 para López Obrador”.

En reiteradas ocasiones durante esta rueda de prensa, Carlos Lomelí Bolaños ubicó a López Obrador como el presidente de la República en el 2018. “Lo que está sucediendo en México es un asunto de hombres, de hombres y gente que quiera sumarse a esta gran ola de transformación y de esperanza que encabeza Andrés Manuel López Obrador, que quiera sumarse a este gran esfuerzo que está haciendo, que está llevando a nivel nacional y que muy seguramente se va ver coronado todo este gran esfuerzo con la llegada de López Obrador en el 2018 a la Presidencia de la República”, afirmó categórico el diputado federal.

“Andrés Manuel tiene las puertas abiertas para todos los militantes, no así para las cúpulas del poder, específicamente a los diferentes partidos, del PRD, de Movimiento Ciudadano, del PAN, del PRI, en donde ellos se han prestado o se han coludido para poder estar engañando y jugando con la decisión de los mexicanos, sobre todo lo vimos en el Estado de México, se les hizo una invitación a tiempo para que ellos declinaran y se sumaran al esfuerzo de Delfina, al momento de que ellos no aceptan esta declinación sucede lo que ustedes ya conocen”, dijo.

A pregunta de si existe alguna relación de Morena con Ramón Guerrero Martínez “Mochilas”, diputado local por Movimiento Ciudadano y ex alcalde de Puerto Vallarta, mencionó no haber ningún acercamiento entre ambas partes, “no hay ningún tipo de relación, Ramón ya tomó su decisión, está donde está y ahí seguirá, no creemos que venga, no está en esa condición, aunque tanto él como otros tienen las puertas abiertas en el partido”, afirmó casi al final de la conferencia Carlos Lomelí.

Entre otras actividades desarrolladas durante su visita a Puerto Vallarta, el diputado federal tomó protesta al comité de seccionales el mismo martes por la tarde en la plaza de El Pitillal, evento al que invitó Bruno Blancas Mercado, enlace distrital de Morena en el distrito 5.

FRASES DE CARLOS LOMELI BOLAÑOS

“Estoy convencido de que con Andrés Manuel podemos curar a nuestro país y unidos estamos muy cerca de lograrlo; gracias a todos por su apoyo, yo sigo luchando por obtener un México justo y lejos de la mafia que el Prian ha creado durante tantos años, la batalla es larga pero estoy seguro de que quienes queremos un país mejor somos más y vamos a lograrlo. Desde que comencé mi carrera política mi único objetivo ha sido buscar el bien de nuestro país y curar a México de la mafia del poder que lo ha aquejado durante muchísimos años y considero que Andrés Manuel es la vía para lograrlo.

Desde hace 15 años he apoyado y participado al lado de Andrés Manuel López Obrador pues confío que es la vía para al fin, obtener el país que todos merecemos. Desde el 2005 iniciamos nuestra participación y tuve la oportunidad de unirme a Movimiento Ciudadano en el año 2012 por motivos de izquierda. Hoy regreso a casa a un partido que busca lo mismo que yo: el bien del pueblo y de todos los mexicanos. Para los simpatizantes de Morena es un verdadero orgullo saber que todos los mexicanos están despertando y sin duda, el cambio se dará muy pronto.