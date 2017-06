SSJ y FEU realizarán campaña de donación altruista de sangre en planteles universitarios

Puerto Vallarta, Jal.- Con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra este 14 de junio, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), en coordinación con la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEU), realizará la campaña de donación altruista de sangre “#SangreDeLeón”, en los siete planteles escolares de la Universidad de Guadalajara (UdeG) del 15 de agosto al 29 de septiembre.



Durante la ceremonia, el comisionado para la Protección Contra Riesgos Sanitarios en el Estado, Dagoberto García Mejía, en representación del Secretario de Salud Jalisco, Antonio Cruces Mada mencionó: “ver el entusiasmo con el que hoy hablan los jóvenes, habla prácticamente de lo que hoy tiene que hacer Jalisco en el tema de la donación”.



Asimismo, García Mejía se dirigió a los estudiantes para que se lleven el mensaje de la cultura de la donación, refiriendo que si quieren ser grandes cirujanos, se tiene que poner en alto el tema de la donación altruista de sangre en Jalisco.



Por su parte, el director de los Hospitales Civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez, dijo: “debemos hacer todos, de una manera conjunta, un esfuerzo que nos permita transitar hacia una mayor donación sanguínea, que vaya a solventar las necesidades que tenemos en las instituciones de salud y que sea preferentemente en la modalidad altruista y no solamente por reposición”.



Finalmente, el rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Jaime Andrade Villanueva, agradeció el que se haya elegido dicho centro universitario para conmemorar el Día del Donante de Sangre, además de hacer el arranque de la campaña universitaria por parte de la UdeG.



Jesús Medina Varela, presidente de la FEU, informó que la directiva del equipo de futbol Leones Negros apoya dicha iniciativa, además de la asociación Nariz Roja, entre otras, en donde el objetivo general es el promover la cultura de la donación de sangre



Los objetivos específicos de la campaña #SangreDeLeón que impactará a más de 74 mil 500 estudiantes son tres:



1. Promover la donación voluntaria y periódica de sangre en estudiantes.

2. Crear, capacitar y validar la res de embajadores por la donación altruista de sangre de la UdeG #SangreDeLeón”.

3. Aumentar la cantidad de donadores altruistas de sangre en Jalisco.





REQUISITOS PARA DONAR

· Pesar más de 50 kilos

· Tener entre 18 y 65 años de edad

· Cuatro horas de ayuno

· No tener prácticas de riesgo para contraer hepatitis y VIH

· No estar tomando medicamentos

· En caso de piercing o tatuajes, tener más de un año con ellos



NUMERALIA2016

Total de donación familiar en Jalisco: 128 mil 957 donadores

Total de transfusiones: 126 mil 896 transfusiones de sangre (concentrados de eritrocitos)