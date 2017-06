Envían rotarios y la UNIVA PV estudiantes al extranjero

Puerto Vallarta, Jal.- María Verónica Delmoral Rivas, originaria de Venezuela y Julia Teresa Fahrnholtz de Alemania, formaron parte del programa de intercambio de Rotary International lo cual les permitió radicar en Puerto Vallarta por nueve meses y asistir a clases en la Universidad del Valle de Atemajac local.

En reunión con el maestro Luis Ignacio Zúñiga Bobadilla, director de la Univa campus Puerto Vallarta, María Delmoral confesó que este intercambio fue gratificante y con muchos aprendizajes, en lo particular destacó la gastronomía y diversas tradiciones mexicanas como el Día de Muertos una celebración “linda e impresionante, también ver como tienen muy fuertes sus costumbres desde hace muchos años”. Entre algunos destinos que visitó fueron Mazatlán, Guadalajara, Ciudad de México y Veracruz.

De Puerto Vallarta ambas jóvenes enfatizaron la cordialidad de sus habitantes, la belleza de las playas y la limpieza de la ciudad en general. Además de extender un agradecimiento a las familias rotarias que las recibieron en sus hogares, Julia comentó que la personalidad amigable de los vallartenses “es totalmente diferente, un trato que no estoy acostumbrada en Alemania, pero esto no me causó conflicto ahora yo soy más cálida también”.

A la reunión con el maestro Zúñiga Bobadilla, asistieron la maestra Claudia Guzmán, coordinadora del Centro de Lenguas Extranjeras e Internacionalización y el licenciado Julián Barraza, jefe Académico de la Univa-PV, así como la licenciada Laura Joachín, Xavier Maqueo Aréchiga y Gerardo Antonio Cornejo Váldez quienes recibieron a las dos jóvenes en sus hogares y brindaron la mejor de las atenciones, “Crecimos como personas, como familia” manifestó la señora Joachín.

Cabe mencionar que Verónica Delmoral tiene 17 años y es originaria de Coro, Estado de Falcón en Venezuela, regresará a su país el próximo mes debido a una complicación quirúrgica. Julia Fahrnholtz es de Munich, Bavaria en Alemania, con 19 años tiene como meta comenzar una licenciatura en negocios y administración en una universidad de su país.

Además de lo anterior, el maestro Luis Zúñiga felicitó a las jóvenes por superar retos, descubrir otras culturas y romper paradigmas sociales que diluyen la verdadera esencia de un país como México y muchas otras naciones afectadas en su imagen por noticias negativas difundidas en medios de comunicación internacionales.

Por ello el catedrático universitario celebró este intercambio cultural rotario que ofrece a los jóvenes de varias nacionales adquirir destrezas de liderazgo que les servirán toda la vida, Aprender un nuevo idioma, Forjar amistades duraderas con jóvenes del mundo entero, convertirse en ciudadanos del mundo. Asimismoexhortó a las jóvenes a continuar con su formación académica basada en los valores fortalecidos en la Univa y el Club Rotario Puerto Vallarta Sur a través de Rotary International.

Para concluir se informó a los asistentes sobre el programa del Sistema UNIVA el cual mantiene 80 convenios de colaboración con universidades y organismo educativos extranjeros, y mantiene vinculación con más de 300 universidades internacionales a través de su membresía a diversas redes universitarias en el exterior.