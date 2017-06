Celebridades visitan la Riviera Nayarit

Puerto Vallarta, Jal.- El verano está por llegar y las celebridades nacionales y extranjeras dejan en claro que su destino de playa favorito es Riviera Nayarit. Semana a semana las redes sociales se inundan de publicaciones por parte de los famosos disfrutando del Tesoro del Pacífico Mexicano.



Esta semana la estelar fue la actriz y cantautora estadounidense Candice Accola, actualmente Candice King, puesto que su marido es guitarrista Joe King. Candice ha detonado su carrera con su participación en la serie The Vampire Diaries, donde interpreta el papel de Caroline Forbes.



Candice tiene más de cinco millones de seguidores tan sólo en Instagram, y ahí fue donde compartió sus vacaciones en familia en Four Seasons Resort Punta Mita. Además visitó las Islas Marietas y quedó enamorada de la Playa Escondida.



La diseñadora Tina Craig, creadora de Bagsnob visitó Four Seasons también. Ella es una pionera de la moda en la era digital, al ser la primera en abrir un blog de moda en 2005. La prestigiada línea de ropa Rijoux utilizó las instalaciones de Four Seasons para realizar una sesión fotográfica con sus diseños más nuevos.



Alejandro Fernandez constantemente visita esta región del país, y en estos días publicó fotografías con las tablas de surf adornadas con chaquira huichol que están en el Hotel W Punta de Mita.



En Hard Rock Hotel Vallarta se registró la visita del flamante campeón del fútbol mexicano, Isaac Brizuela, jugador del Guadalajara. También la primera actriz Rocío Banquells disfrutó del resort ubicado en Nuevo Vallarta.



Mira sus fotos:

Candice Accola Joe King Tina Craig / Bagsnob Rijoux Alejandro Fernández Isaac Brizuela