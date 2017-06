Emotiva despedida da el Club Rotario Puerto Vallarta Sur a dos de sus estudiantes del programa de intercambio

Puerto Vallarta, Jal.- Con el inicio del campanazo a cargo de su presidente, Ismael Pérez Madera, el penúltimo que da como tal ya que el próximo jueves entrega el cargo a la presidente entrante, Gloria Carrillo, se vivió una sesión más del Club Rotario Puerto Vallarta Sur, que resultó entre alegre y emotiva; alegre por los siempre “chascarrillos” y bromas del socio Jorge Zambrano Hernández, y emotiva por la despedida a las dos estudiantes de intercambio que tras casi un año de radicar en la ciudad, viajan a sus países de origen.

María Verónica Delmoral Rivas, originaria de Venezuela, y Julia Teresa Fahrnholtz, de Alemania, son las dos jóvenes que durante nueve meses permanecieron en esta ciudad gracias al programa de intercambio de Rotary Internacional, tiempo en el que asistieron a la UNIVA (Universidad del Valle de Atemajac), cuyo director, Luis Zúñiga Bobadilla, miembro del Club Rotario Puerto Vallarta Sur, fue un magnífico anfitrión.

Tras el campanazo, los honores a la Bandera por Miguel Ortiz Ayala, lectura de la Prueba cuádruple por Arthur Fumerton, y el Objetivo de Rotary por Luis Zúñiga, la macera del Club, Laura Joachín, dio la bienvenida a los invitados en esta ocasión: Angélica Rivera Ortega, directora del Ceinjure (Centro Integral de Justicia Regional) Puerto Vallarta.

Además a las propias Verónica Delmoral yJulia Fahrnholtz; a Daniela Roque Chávez(presidenta Club Rotaract Vallarta Centro),Tony Figueroa (conferencista), Araceli Mora de Figueroa, Ana Paredes (presidenta entrante Club RotaractVallarta Centro), y Daniel Vega (rotario de RotaractVallarta Centro).

En su informe semanal, el secretario Héctor Arminio destacó y recordó la fecha del Cambio de Botones de este Club que será el próximo 1 de julio en el propio hotel Marriott; en tanto que el informe y entrega de administración del presidente Ismael Pérez fue pospuesto una semana más y será este próximo jueves 22 de junio en que se realicen.

Enseguida, los invitados del Club Rotaract Vallarta Centro expusieron los motivos de su visita, destacando su presidenta Daniela Roque el agradecimiento al Club Rotario PV Sur (padrino por cierto de su club) por el apoyo que les han brindado en los tres años de su fundación; así como la invitación que les hicieron a su Cambio de Botones donde éstos harán lo mismo; aprovechó Daniela para presentar a la presidente entrante, Ana Paredes, así como al joven socio Daniel Vega, de quien se refirió como un destacado y excelente miembro del club por su gran entrega, a quien le gusta hacer proyectos en grande y pensar en grande.

DANIEL VEGA, CLUB ROTARACT VALLARTA CENTRO

Daniel Vega, a su vez, comentó: “primero agradecerles, yo fui becario de este Club Rotario, y comentarles que esta semana me informaron que fui aceptado para participar en el Foro Regional Asia Pacifico para la Juventud a nivel internacional en Tailandia (Bangkok), el 15 y 16 de julio, donde se habla del desarrollo sostenible y es en relación con varios organismos de la ONU como son Unicef, Unesco, Voluntarios Organizados, y quiero solicitar su apoyo para poder participar en este evento y poder representar lo que es nuestro club y a nuestra región”.

Comentó Daniel que el costo del viaje es de aproximadamente 30 mil pesos vuelo redondo desde México hasta Bangkok. “EsteForo en primera instancia son talleresde emprendimiento y liderazgo juvenil con varios organismos privados y de la ONU; en segunda parte es una inmersión local en la cual se hace servicio voluntario y diferentes actividades locales y se aprenden los proyectos que actualmente existen ahí; y la última actividad es un foro simposio juvenil en el cual se busca generar proyectos a nivel internacional o ideas de proyectos, además de lazos de amistad y compañerismo entre los diversos jóvenes de Asia Pacífico para regresando a su región poner en práctica varios proyectos”, explicó entusiasmado Daniel.

“Actualmente estoy al frente de un proyecto algo grande el cual busca presentar lo quehoy en día son los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU a los jóvenes de entre los 18 y 21 años, sobre todo en las universidades; actualmente ya tenemos cinco universidades apoyándonos y pues es un poco una réplica de este gran proyecto pero a nivel local. Es por eso que a mí me interesa mucho asistir a este Foro para realmente poder compartir la información”, dijo Daniel.

A pregunta de si ha solicitado apoyo gubernamental, dijo:“Ya hablé con lo que es el gobierno federal, gobierno estatal y gobiernomunicipal, me dijeron que están solicitando diferentes instancias;la Secretaría de Turismo está viendo laparte de los viajes; actualmente no me confirman nada, entonces realmente estoy a espera de varias propuestas pero en concreto no tenemos nada confirmado”, explicó finalmente Daniel.

“Muy bien, entonces emperezaremos a ver la manera de apoyarte, y sí se va a hacer, seguro que se va a hacer”, comentó la socia rotaria Laura Joachín como una respuesta muy alentadora a Daniel.

VERONICA DELMORA Y JULIA FAHRNHOLTZ, ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO

A continuación, Laura Joachín invitó a Verónica y Julia para que expresaran unas palabras de despedida antes de viajar a sus países y hacerles entrega de un reconocimiento por parte del Club. Ambas coincidieron en su agradecimiento al Club, a cada uno de sus miembros y muy en especial a Laura que fue como una mamá para ellas, siempre.

La venezolana Verónica Delmoral (de 17 años, originaria de Coro, Estado de Falcón) dijo: “Mis palabras son para agradecerles el gran apoyo que nos han dado, gracias a Ismael Pérez, a la señora Gloria, al maestro Luis Zúñiga, a Angel Hernández, a todo el Club, gracias por ser tan buenos con nosotras, por apoyarnos en todo, gracias y felicidades por ser un excelente club, todo lo hacen excelente, sigan así como están”.

Por su parte, la alemana Julia Fahrnholtz (19 años, de Munich, Bavaria), expresó en perfecto español (llegó a Vallarta sin hablar una sola palabra en nuestro idioma), dijo: “Muchas gracias, siempre disfrutamos mucho nuestro tiempo con ustedes, en los desayunos, las cenas y sus eventos, y ustedes influyeron a que este clubfuera nuestro gran anfitrión y por eso queremos decir muchas gracias”. La meta de Julia al regresa a Alemania es comenzar una licenciatura en negocios y administración.

Enseguida el presidente Ismael Pérez les hizo entrega de un reconocimiento a cada una de ellas “por su participación en las actividades en este Club durante su año de intercambio 2016-2017”.

GLORIA CARRILLO, PRESIDENTE ELECTA

Tocó el turno a la presidente electa, Gloria Carrillo, hacer uso de la palabra, y quien entre en serio y las interrupciones siempre en son de broma de los compadres Jorge Zambrano y Carlos Vázquez, comentó sobre los preparativos delo que será la fiesta de Cambio de Botones el próximo 1 de julio, tales como los costos a socios rotarios, socios rotaracts y público en general a la cena-baile.

Comentó que estuvo con el pintor activista Abdallahy y se concretó para que sea el expositor que esté antes de la sesión exponiendo sus cuadros; se espera contar también con un grupo de la orquesta-escuela de la UNIVA amenizado la cena; y para bailar se contara nuevamente con el grupo Farra. Habrá una pantalla donde se proyectarán videos de las diversas actividades y programas del Club y el público -que no es rotario- vean quiénes son y qué hace los rotarios.

“Los clubes participantes hasta este momento son Rotaract Vallarta Centro, Rotaract UdG, Rotary Kids, Club Rotario Bahía de Banderas, nosotros y vamos a tener el privilegio de tomar la protesta a un nuevo grupo de Interac. Para quien tenga familiares o amigos cercanos que sean jóvenes entre 12, 13 a 18 años y que podamos integrarlos a este grupo, bienvenidos. Quien está coordinando el grupo es Isabel de Anaya. El club es de todos, no es de una sola persona, y ahora sí la responsabilidad de que sea un buen evento es de cada uno de nosotros. Tenemos mucho trabajo que hacer; comentó Gloria Carrillo.

Y añadió: “Una selección de orquídeas va a ser el centro de la mesa, misma que va a estar a la venta para quien lo desee llevar, esto le va dar un toque diferente, no va ser el centro de mesa normal y además va mucho ahora sí con los dos programas que vamos a iniciar que son el apoyo a la cultura y a la ecología”, expresó finalmente la presidente entrante.

LUIS ZUÑIGA

Luego hizo uso del micrófono el socio Luis Zúñiga, director de la UNIVA, quien refiriéndose a las dos jóvenes estudiantes que se despiden, dijo: “Quiero agradecer y destacar la importante labor que hizo Laura Joachín en este programa de intercambio de estas dos jóvenes que hoy se despiden; fue una labor muy importante y de nuestra parte también como institución educativa muchas gracias Laura por ese gran apoyo en elintercambio y estancia de una alumna de nutrición que ahora está en Canadá.Tuvo que solventar muchas cosas difíciles”, expresó Luis Zúñiga.

“En la Univa también les hicimos una despedida; ahora ellas son promotoras de Puerto Vallarta y de México. Tuvieron una estancia muy placentera y una imagen muy diferente acomo se los habían planteado, señales rojas. Laura y Saúl López Orozco apoyaron mucho”, dijo.

“El apostarle a la educación es una parte importante y nuestro club lo promueve a través del Programa de Becas, a través del Programa de Música, a través de los intercambios, de muchas cosas importantes, sigamos fortaleciendo esta vinculación con los jóvenes para tenerlos en una dimensión diferente, ellos son el presente y el futuro de nuestro país”, mencionó finalmente Luis Zúñiga.

“Lo que se hace con el cariño de mamá realmente no se agradece y lo que yo pude hacer por estas niñas,Julia y Vero, fue eso, actuar como mamá, así que nohay nada que agradecer. Al contrario, lo que se pueda hacer por un chico o una chica que quiere salir adelante, es la mejor inversiónque podamos hacer”, fue la emotiva respuesta de Laura Joaquín a las palabras de Luis Zúñiga.

El programa de la sesión estuvo muy extenso en esta ocasión; Luis Zúñiga habló también de que asistió a un foro llevando la propuesta de traer a Puerto Vallarta la sede de una asamblea nacional de universidades a realizarse el mes de junio de 2018 y lo logró. La UNIVA forma parte de una organización que agrupa a cerca de 400 universidades de todo el país, públicas y particulares. A este foro vendrán universidades tanto de México como de otros países.

TONY FIGUEROA, CONFERENCISTA

También tuvieron participación en esta prolongada sesión platicando de diversas actividades Jorge Zambrano Hernández, Alberto Pérez Carbonell, Martha Ponce (del Proyecto Pitillal Busca un Amigo), y finalmente la intervención como invitado muy especial del conferencista y motivador Tony Figueroa quien despidió la sesión con esta reflexión: “La vida nos enseña tres patrones importantes, uno: aprender, toda la vida aprender; dos: enseñar; y el patrón número tres que es el que hoy están haciendo todos ustedes,rotarios, que es el desayuno rico, más allá delo que desayunamos es la convivencia, es el compartir, el compartir de corazón, el dar de corazón.

“La juventud no es una etapa en la vida, es un estado mental, tú eres tan joven como los otros pensamientos, tan joven como los otros principios , tan joven como lo es esa hambre de servir, de dar; si Dios nos cobrara algo por estar vivos estoy seguro que nos cobraría el servir, nos diría ¿quieres ganarte un día más de vida?, sirve, sal en la mañana de tu casa, de tu negocio, a servir, porque el que más sirve más se puede servir, porque el que más sirve más se le va a regresar, más se le va a dar. Nunca pierdan ese sentido humano que ustedes tienen”, finalizó.

ASISTENCIA

Asistieron a la sesiónlos socios Héctor Arminio Uribe, Gloria Carrillo Gómez,Arthur Fumerton,Ignacio Guzmán García,Saúl López Orozco,Laura Joachín,Enrique Molina Bauza,Rigoberto Montero Tello,Miguel Ortiz Ayala,Alberto Pérez Carbonell,Ismael Pérez Madera,Jorge Robles Rojas,Carlos Vázquez Sánchez, Jorge Zambrano Hernández, y Luis Zúñiga Bobadilla.

Como invitados estuvieron Angélica Rivera Ortega, Martha Alicia Ponce Salcedo,Verónica Delmoral (intercambio Venezuela),Julia Fahrnholtz (intercambioAlemania),Daniela Roque (presidenta Rotaract Vallarta Centro),Tony Figueroa (conferencista), Araceli Mora de Figueroa, Ana Paredes (presidenta entrante RotaractVallarta Centro), y Daniel Vega (rotario de Rotaract VallartaCentro).