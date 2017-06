Importantes logros reporta Fidetur en lo que va del año

Puerto Vallarta, Jal.- Apenas a dos meses de haber tomado el mando del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta (FIDETUR), Javier Aranda Pedrero (lo hizo oficialmente el 21 de abril del presente año), tal como lo prometió al iniciar su gestión, se presentó ante los medios de comunicación para dar a conocer las actividades y logros de este organismo en beneficio de la promoción turística de nuestro destino.

Hizo un balance de los números en cuanto a acciones de mercadotecnia, promoción y relaciones públicas que se han dado en lo que va del presente año, de enero a mayo, no obstante que él lleva apenas dos meses dirigiendo el organismo. Los números son altamente positivos de acuerdo a lo mostrado a través de páginas Web y las redes sociales.

De entrada dijo que “el Fideicomiso surge antela prerrogativaque el gobierno federal da a los estados del país en 1996 para que se cobre un impuesto al hospedaje. El Fideicomiso de Puerto Vallartaes de los primeros en el país con esta cooperación en 1997 y ha venido trabajandohasta el día dehoy”, mencionó.

“Los objetivos son principalmente lapromoción y la difusión del destino, delas actividades, de los atractivos que tiene para procurar que haya flujos turísticos hacia el mismo, básicamente se hace en el mercado de México e internacional, tanto en los destinos naturales y poco a poco se ha venido diversificando más aquellas latitudes de donde viene el turismo a Puerto Vallarta”, destacó.

Habló enseguida de que hace Fidetur desde el ámbito mercadológico con quienes tienen el producto Vallarta en sus manos, “ydigoel producto Vallarta porque al final de cuentas muchos de los tour operadores, muchos de los mayoristas, muchas de las líneas aéreas quienes realmente tienen la posibilidad de vender algo;nosotros como Fideicomiso no vendemos, no tenemos un producto, algo que salga yo a entregar y que me den un recurso a cambio, esto lo hacen los diferentes operadores, las líneas aéreasqueconforman estos paquetes y los ponen a disposición de aquellosque están interesados en viajar al destino”.

Al hablar de las novedades que se darán este año en cuanto a flujo turístico, destacó el nuevo vueloa partir del mes de noviembre Helsinki-Puerto Vallarta, operado por la empresa Aurinko Matkat; así como dos nuevos vuelos en invierno desde las ciudades canadienses de Abbotsford y Victoria, de Sunwing, aerolínea canadiense con sede principal en Toronto, Ontario, que ofrece vuelos regulares y chárter a más de 60 destinos y también vuelos estacionales generalmente en verano y es subsidiaria de Sunwing Travel Group, la empresa matriz que opera como agencia de viajes, siendo una de las empresas más grandes de este rubro en Canadá.

En cuanto a números, mostró su página web donde aparecen las estadísticas generales de sus sesiones,los usuarios, página vistas, duración promedio y páginas promedio por visita desde el mes de enero a mayo, así como el país, ciudades y páginas donde se habla de Puerto Vallarta, destacando entre los países Estados Unidos, Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Rusia, Perú, España, Brasil y México.

En tanto, en su página de Facebook ha sido notorio el crecimiento de “fans” que ha logrado en el mismo lapso de tiempo(de enero a mayo), habiéndose registrado el año 2018 un total de 18 mil 171 nuevos fans contra 34 mil 227 en lo que va de este año hasta el mismo mes de mayo.

Referente al número de fans, seguidores, suscriptores, alcance de personas y reproducciones en las diversas redes sociales también de enero a mayo tanto en su página de Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, entre otras, también se han incrementado en el presente año comparado con el 2016. También mencionó Aranda Pedrero el número de “likes”, “shares”, alcances e interacción de personas que han alcanzado.

EVENTOS

Destacó también Javier Aranda los eventos que han llamado la atención internacionalmente como el recientemente celebrado Down Puerto Vallarta en el que se vieron acciones realzadas en generación de artes gráficos, estrategia de contenidos en redes sociales, generación de contenidos Web, monitoreo de actividades e interacción, y cobertura del evento con producción y postproducción de foto y video.

Este evento ciclístico se realizó losdías 29 y 30 de abril en pleno centro de la ciudad y tuvo una muy amplia difusión en importantes cadenas televisivas de Estados Unidos como la propia cadena ESPN. Se tuvo un alcance de más de 9 millones de personas y la interacción de más de 215 mil personas en Online; en tanto que en Offline alcanzaron también una gran audiencia tanto en periódicos como en revistas y programas de televisión que alcanzaron más de 27millones 340 mil personas.

Otras destacadas actividades en las que el Fideicomiso Puerto Vallarta ha intervenido fueron las dela celebración de los aniversario 49 y 99 de Puerto Vallarta con importantes aportaciones tanto en generación de artes gráficos como estratega de contenidos en redes sociales, generación de contenido web, monitoreo de actividad e interacción y cobertura del evento con producción y postproducción de foto y video.

Estas fueron algunas delas muchas apreciaciones que Javier Aranda destacó en la rueda deprensa a la que convocó a los medios de difusión en uno de los salones del hotel Casas Vela de Marina Vallarta.