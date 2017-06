Se consolida el ‘Turicleto’ como un atractivo más de la ciudad

Puerto Vallarta, Jal.- Entre 40 y 50 personas disfrutan diariamente de un divertido recorrido en el ‘Turicleto’, superando así las expectativas que se tenían al inicio de este proyecto impulsado por el gobierno municipal que preside Arturo Dávalos Peña, lo que ha hecho de este vehículo sustentable un importante atractivo para la ciudad.

El director de Turismo Municipal, Ramón González Lomelí, señaló que ha sido tal el éxito de este vehículo, creado por el estudiante universitario Hari Sahib Noé Lara Muñoz, que se incrementaron los paseos diarios, pues al comienzo se tenían proyectados solamente tres y ahora se realizan nueve por día, brindando a los visitantes la oportunidad de conocer la zona centro de una forma original y divertida.

“El Turicleto vino a agregar un poco más de atractivos a la zona del Centro, a través del cual estamos logrando que sea un recorrido informativo turístico, de tal forma que los turistas vayan conociendo la historia del destino y los atractivos del destino, esa es la idea; no solamente el hecho de que vayan haciendo ejercicio, sino que sea un tour conducido por ellos mismos. Tenemos personal de la dirección preparado expresamente para eso, para que les explique todo lo que hay por el malecón”, detalló.

El funcionario comentó que el éxito de este proyecto ha superado las fronteras, pues incluso ha llamado ya la atención de otros destinos turísticos del país, lo que habla de la excelente iniciativa que tuvo el alcalde vallartense, Arturo Dávalos, de cristalizar este atractivo que está haciendo que la gente salga de sus hoteles y visiten el Centro.

“Nos ha ido de maravilla, estamos teniendo muy buenos impactos por parte de la hotelería, concierges, gerentes de relaciones públicas nos están felicitando constantemente y eso nos da mucho gusto”, indicó.

Incluso afirmó que el primer edil ya dio la indicación de que se cuente con otro ‘Turicleto’ para cubrir la demanda que se tendrá en la temporada vacacional, y también con un tren para los niños que de igual manera será impulsado por medio de pedaleo en el cual participarán los papás.

Disfrutan turistas de este atractivo

La joven Sahira Nohemí, procedente de la Ciudad de México, no quiso dejar pasar la oportunidad de vivir la experiencia única que brinda el ‘Turicleto’. “Me gustó muchísimo, la verdad estuvimos pensando en usar bicicletas para llegar y estar por aquí y no encontrábamos en ningún lado para salir, entonces lo vimos hace como dos días y lo estuvimos buscando por aquí y nos gustó bastante”.

Y agregó: “creo que está muy padre y es una forma de andar sin gastar gasolina ni nada por el estilo. Esta muy bonita la vista de Puerto Vallarta y andar así en el Turicleto estuvo muy padre”, comentó.

De Hermosillo, Sonora, Luis Soto también disfrutó de este divertido paseo por el Malecón y la zona Centro. “Está muy padre ya que fomenta el ejercicio, se me hizo muy padre conocer y al mismo tiempo estar haciendo un poquito de cardio”.

No dudó en recomendarlo a otros visitantes. “Cuando me subí ya lo estaba recomendando, les decía: vénganse, súbanse, es que está muy padre la verdad. Es la primera vez que lo veo, sí está muy original, me gustó la idea para llevarla a mi estado”.