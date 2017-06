Todo listo para la Primera Campaña Masiva de Esterilización Gratuita

Puerto Vallarta, Jal.- Será los días 8 y 9 de julio próximos, cuando se lleve a cabo por primera vez en Puerto Vallarta, la Primera Campaña Masiva de Esterilización Gratuita de animales de compañía, misma que está destinada a lograr la esterilización de 300 ejemplares de perros y gatos, machos y hembras. Con ello se busca parar el ciclo de reproducción y evitar más canes y felinos en situación de calle.

Con el apoyo del presidente municipal, a través del Centro de Control, Asistencia Animal y Albergue Municipal, la Coordinación de Bienestar Animal de Puerto Vallarta, así como de la Fundación Calle Cero y la Secretaría de Salud Jalisco, la jornada de dos días, sábado 8 y domingo 9 de julio, se realizará en las instalaciones de la Unidad Municipal Administrativa –UMA- ubicada en la colonia Portales.

Es ahí donde se espera recibir a más de 150 perros y gatos por día, ya que estas acciones son parte fundamental de las instrucciones que ha dado el primer edil vallartense, para contrarrestar el aumento en la problemática de animales en situación de calle, aunado a que es precisamente la esterilización, una de las actividades a la que ha exhortado llevar a cabo el propio Congreso de Jalisco a cada uno de los 125 municipios.

Con esto, Puerto Vallarta sigue a la vanguardia en el trabajo en conjunto, sociedad y gobierno, para lograr mejores resultados en el tema de bienestar animal.

Asimismo, es de resaltar que para lograr esta campaña, se han sumado como patrocinadores el Club Rotario Puerto Vallarta, el Hotel Pet Friendly Puerto de Luna, Hello Bike Tours, Pet Palace, Ruímica Lab, Impulso de Águila, Valapanza, Panadería Don Chonito, así como las organizaciones Friends of Puerto Vallarta Animals, Purr Proyect, Dog for Life y Sociedad Animal A.C.

Es importante recordar que para la Primera Campaña Gratuita de Esterilización Masiva, se pide a los cuidadores de animales de compañía llevarlos con ayuno de 12 horas, limpios y con correa.

De igual forma se informa que se esterilizará a hembras y machos sanos a partir de los dos meses a 10 años de edad, y también hembras en celo. Para realizar la cita se debe llamar de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, al teléfono 2258837 en la Coordinación de Bienestar Animal.