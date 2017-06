Rindió protesta Martín Rodríguez Félix como presidente de la AMAV por el período 2017-2018

Puerto Vallarta, Jal.- En un concurrido acto realizado en el Centro Internacional de Convenciones rindió protesta como nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes capítulo Puerto Vallarta & Riviera Nayarit por el período 2017-2018, Martín Rodríguez Félix, ceremonia que presidió Enrique Ramos Flores, secretario de Turismo del Estado.

La maestra de ceremonias, Martha Ibarra Amarillas dio la bienvenida al presídium e invitados especiales y en general a todos los asistentes e hizo una breve reseña de lo que es AMAV anteponiendo la frase “se puede saber mucho de una ciudad por la manera en que se trata a sus visitantes”, y enseguida comentó que esta asociación es parte de las 31 filiales dentro de la República Mexicanaa través de las cuales se cuenta con aproximadamente 785 socios activos.

Y añadió que “como parte de estas funciones o responsabilidades que tiene la AMAV, recientemente ya con el nuevo consejo directivo como arranque de actividades y conscientes de la importancia de seguir manteniendo a nuestro destino en la mente del visitante como la ciudad más amigable delmundo, se inició con capacitación para todo el personal de las agencias afiliadas, teniendo como resultado el haber impartido el tema del “Arte del servicio al cliente” a más de 50 personas con untotal de 250 horas hombre capacitación, un aprovechamiento del 93.50% y con una satisfacción del 99.5%, y en este mes de junio tienen programadas capacitaciones tanto para los colaboradores de sus asociados como para los mismos propietarios en temas como motivación y productividad, ventas, trabajo en equipo, a más de cien personas”, concluyó.

Enseguida presentó al presídium conformado por Jorge Villanueva Hernández, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta-Bahía de Banderas; Miguel Angel García Beltrán, director general de Administración Portuaria Integral(API); Marc Murphy, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones Riviera Nayarit; Enrique Ramos Flores, secretario deTurismo del Estado de Jalisco.

Así como Martín Rodríguez Félix, presidente de AMAV 2017-2018; Ramón González Lomelí, director de Turismo Municipal en representación del Ayuntamiento; Javier Aranda, director del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta; Teresita Marmolejo López, presidenta de Canaco Puerto Vallarta; y Saúl Ernesto Sanabria, director del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta.

A continuación se solicitó a Ramón González Lomelí enviar un mensaje al nuevo consejo directivo anteponiendo la cita de Mark Twain: “Viajar es un ejercicio con consecuencias fatales para las prejuicios, para la intolerancia y para la estrechez de mente”.

Y enseguida leyó el siguiente mensaje: “Para el Gobierno dePuerto Vallarta y la Dirección de Turismo es un honor participar juntocon todos ustedes en este cambio de mesa directiva de una de las organizaciones más importantes para el sector turístico del destino.

“Es gracias al trabajo de los prestadores de servicios turísticos de nuestra ciudad, de las diversas agencias de viajes y de todos los que aquí vivimos, que nos mantenemos como uno de los destinos preferidos por los viajeros, lo cual debe llenarnos de satisfacción y orgullo.

“Quiero agradecer esta invitación porque para nosotros es importante mantener los canales de comunicación abiertos, para poder compartir con todos ustedes los resultados de un gobierno que trabaja día y noche en mantener la casa limpia y ordenada.

“Porque desde nuestro ejercicio estamos haciendo el mayor esfuerzo para que la comunidad turística, empresarios, restauranteros y comerciantes de servicios turísticos tengan las herramientas para promover a Puerto Vallarta como una ciudad limpia y segura, como el paraíso que realmente es.

“Y es aquí donde todos podemos aportar algo por una mejor ciudad, cuidándola, participando y haciendo todo lo necesario para que los turistas disfruten su estancia y tengan deseos de volver y compartir su experiencia con sus amigos y familiares.

“Estoy seguro que juntos podemos seguir avanzando para lograrlo y que si nos organizamos, si mantenemos los canales de comunicación abiertos, podremos seguir construyendo juntos el puerto que queremos. Muchas gracias y felicidades a los nuevos integrantes que hoy toman protesta”, finalizó González Lomelí.

Martha Ibarra nombró también a otros invitados especiales presentes: Ludwig Estrada Virgen, secretario de Turismo Regional de Jalisco; Alejandro Torres, gerente general de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta; Evangelina Sánchez y Ricardo Ortiz, en representación de la Canirac; Jaime Alonso Cuevas, presidente municipal electo de Bahía de Banderas; Margarita Ortiz, presidenta de Vinculación Empresarial de Cecytej.

Agradeció también muy especialmente la presencia de Yolanda Cisneros, directora general del Centro Internacional de Convenciones, sede de este evento, por su hospitalidad; así como a Miguel González, director de Promoción Turística de Sectur Jalisco; el coronel FAPA Miguel Angel Portillo Vargas en representación del comandante de la 41 Zona Militar, general de Brigada Diplomado del Estado Mayor, Santiago Noguera Reyes; y Everardo Rubio, director de Tránsito Municipal de Puerto Vallarta.

Y enseguida tocó al secretario de Turismo del Estado, Enrique Ramos Flores, dar su mensaje antes de tomar la protesta a los integrantes del nuevo Consejo. Tras saludar al presídium felicitó a Martín Rodríguez Félix a quien calificó como “personamuy profesional, con amplia experiencia en el sector, de quien estoy convencido que hará un excelente trabajo. Felicito a Paco Beltrán por su trabajo realizado durante su gestión y a todo el presídium, así como al alcalde electo de Bahía de Banderas, Jaime Alonso Cuevas”.

Y abundó: “Hablar de agentes de viajes es hablar de quienes a través de los años se han convertido en un eje promotor, en una herramienta del desarrollo de la actividad turística. Ha habido también a través del tiempo diversas penalidades a través de reglamentaciones diversas, y por supuesto también por la modernidad muchos quedaron en el camino.

“Yo recuerdo cuando empezaba allá por los años 70s la cantidad de agencias de viajes que había en Guadalajara y cómo se hablaba de que iban a desaparecer, ¿y qué sucedió? Que los profesionales, los creativos, los que decidieron salir adelante y dejar de pensar solamente en el turismo de exportación, en solamente vender Europa, Sudamérica, Estados Unidos,Disneylandia, Orlando, pensaron también en la gran venta que se generaba para nuestro estado, para Guadalajara, para Puerto Vallarta y el interior del Estado, el turismo receptivo.

“Esto cobró la mayor importancia e hizo que nuevos jugadores con capacitación a través de preocuparse por cómo atender mejor a quienes acuden a sus establecimientos en la búsqueda de apoyo, de servicio para lamejor elección en su planeación de viaje.

“Yo de veras alabo el profesionalismo con el que se ha venido manejando AMAV a nivel nacional en particular aquí en Puerto Vallarta ha sido el sustento para que a través de los servicios que ofrecen,Puerto Vallarta siga creciendo. Sí, muy importante las inversiones en promoción que se han venido realizando de la mano con Riviera Nayarit que ha hecho posible que se haya recuperado en un lapso brevísimo,me atrevo decir de tres años, la gran caída que sufrió el destino a partir del año 2009 al 2011, y que ya en el 2015 estuviéramos viendo con satisfacción cómo recuperamos el destino.

“Y ahora 2016, 2017 lo que se observa es de que se están superando año tras año las cifras, los números de visitantes, la conectividad aérea cómo ha ido incrementándose y a través ahora de las facilidades que habrá de generar la autopista y ya con los avances que hay hasta ahora de la autopista de Jala a Compostela y próximamente en el mes de marzo ya hasta Las Varas, habrán de facilitar para que con ahorro de tiempo y también con mayor seguridad vengan turistas no solamente de la zona de Guadalajara, de los estados circunvecinos a Jalisco, sino también por supuesto sabemos que el mercado de la Ciudad de México es de los más importantes.

“Los agentes de viajes, insisto, para mí representan una herramienta sumamente importante y que es digna de reconocérseles, de felicitarles. Y Martín, yo estoy cierto de que en tus manos este sector habrá de seguir creciendo, innovándose y generando mejores condiciones de servicio para que Puerto Vallarta siga creciendo.

“Felicidades, enhorabuena y por supuesto a todos los que integran no solamente su comité directivo sino a todos los queintegran la asociación”, finalizó Ramos Flores quien acto seguido tomó la protesta al nuevo Consejo que quedó integrado de la síguete manera: Martín Rodríguez Félix, Héctor Valdez, Moisés Peralta, Alfonso Franco, Irma Rivera, Pedro Lorenzo, Gustavo Espinal, Edgar Ruiz, Nuria Ruiz, Cinthya Zepeda, Tomás Díaz, Gloria Peña, Verónica Díaz, Francisco Beltrán, Arturo Smith, y Xenia Lema (directorade AMAV).

Finalmente Martín Rodríguez dio su mensaje como nuevo presidente de la asociación: “A nombre de mis compañeros de este Consejo quiero agradecer a todos quienes nos acompañan en este importante momento.Básicamente el tema de hoy en día que para nosotros es muy importante es la capacitación, y como estamos viendo todos los avances que hemos tenido, todo lo que ha crecido Puerto Vallarta.

“Lo que nos acaba de mencionar el secretario de Turismo en referencia a toda la promoción, todo lo que con ello conlleva es muy importante para nosotros fortalecer este rubro, sobre todo porque los cambios que hay hoy en día, especialmenteen el Aeropuerto, próximamente en la API, en la Riviera Nayarit que viene con todo.

“Agradecerle también al presidente municipal electo de Bahía de Banderas, temas que tenemos que trabajar muy importante y consolidar esta promoción y más que nada con la capacitación general de todos nuestros elementos de trabajo de todos los ámbitos: Aeropuerto, Marina, hoteles, oficina, este rubro de la manera más importante para nosotros poderles exigir y poder dar un mejor servicio a todo lo que viene en un futuro.

“Tenemos que coadyuvar por el bien de Puerto Vallarta; sabemos que vienen cambios de gobierno y por tal razón debemos estar unidos tanto las Oficinas de Convenciones y Visitantes, Fideicomisos y asociaciones presentes que cuentan con nuestro apoyo; somos un brazo de ustedes, somos un equipo y somos un brazo ejecutor y tenemos que coadyuvar a trabajar todos en un mismo camino.

“En materia de seguridad me da mucho gusto que me acompañen aquí sobre todo Everardo Rubio, tenemos años de trabajar en conjunto, planteamos también empezar a llevar cursos de capacitación para poderle quitar a nuestros turistas esa percepción de la inseguridad y la mala imagen del destino. Creo que nosotros y todo nuestro personal y todos los que trabajamos en turismo debemos convertirnos en embajadores en ese esquema, y hablar bien siempre de nuestro destino.

“Por eso hay que estar unidos y estar con el conocimiento de lo que está pasando en nuestra área, qué es lo tenemos en la bahía; para nosotros como turisteros tanto Riviera Nayarit como Puerto Vallarta es nuestra casa, no tenemos que nos marca un lineamiento el puente o La Misión porque todos nuestros turistas están desdePunta de Mita hasta Yelapa y es muy importante que estemos todos en ese mismo tono.

“Como se darán cuenta, nuestro enfoque en este año, repito, es la capacitación, por lo que los invitamos a que sumemos esfuerzos en beneficio de nuestro destino; precisamente me comentaba el doctorRamón González Lomelí que todo que ocupemos en cuanto a referencia en materia de capacitaciones,que contamos con su apoyo porparte del Ayuntamiento.

“Muchísimas gracias y es algo que tenemos que tomar muy en cuenta y trabajar en conjunto y no nada más nosotros, deberíamos de capacitar todo el destino, esperemos que con su ayuda, Canaco por ahí también tiene una serie de capacitaciones muy importantes a todos los sectores y sí necesitamos motivarlos, que todo los esquemas tanto no nada más turístico sino de la industria, nuestros empresarios de Puerto Vallarta estemos en este mismo rubro para poder estar al cien por ciento en cualquier cambio de directriz; no sabemos qué pueda pasar con todo lo que está pasando a nivel mundial y es bien importante que estemos preparados para cualquier contingencia.

“Hoy en día Puerto Vallarta ha estado excelentemente bien en cuestión de trabajo, no nos ha marcado mucho esta temporada baja, y aprecio demasiado que estén con nosotros y se hayan dado este espacio para acompañarnos. Muchas gracias y enhorabuena a todo el Consejo que va a trabajar conmigo”, expresó finalmente Rodríguez Félix.