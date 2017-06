En emotivo acto Ismael Pérez rindió su informe anual de actividades al frente del Club Rotario Puerto Vallarta Sur

Puerto Vallarta, Jal.- El pasado jueves 22 rindió su informe de actividades el presidente saliente del Club Rotario Puerto Vallarta Sur, Ismael Pérez Madera, cediendo la administración para el período 2017-2018 a la presidente electa Gloria Carrillo Gómez, en concurrido y emotivo acto celebrado en el hotel Marriott dentro del marco de la tradicional sesión-desayuno semanal.

Así dio inicio esa mañana lo que fue la última sesión como presidente de Ismael Pérez dando el campanazo inicial e invitando a Miguel Ortiz Ayala a rendir los honores a la Bandera, la lectura de la Prueba cuádruple por Arthur Fumerton, y del Objetivo Rotary por la preciosa niña Azul Chávez Montes, presidente electa del Club Rotary Kids.

LAURA JOACHÍN

Laura Joachín también fungió esa mañana como macera de esta última sesión ya que en el siguiente período acompañará a la presidente electa, Gloria Carrillo, como secretaria. “Los rotarios miembros este club damos la bienvenida a las damas rotarianas, presidentes electo y saliente de Rotary Kids”, mencionó de entrada Laura, para enseguida recordar del próximo Cambio de Botones del Club este sábado 1 de julio en el propio hotel Marriott.

“No hay plazo que no se cumpla y un año de mucho trabajo está llegando a su fin. La labor del Club Rotario Puerto Vallarta Sur dirigido por Ismael Pérez Madera brindó frutos. Mucho aprendizaje, progreso y unidad. En nombre de los rotarios te agradecemos mucho, Ismael, y a tu equipo de trabajo, por la aportación y el crecimiento que le diste al club durante este año. También damos toda nuestra admiración y gratitud al apoyo brindado, a las esposas de nuestros rotarios porque dedicamos parte de un tiempo muy preciado para cada familia, en las actividades de este club”, dijo Laura.

Y agregó: “Finalmente se convierte esto en una responsabilidad de vida, así que ese tiempo invaluable que nosotros lo destinamos al Club pero quitamos de nuestras casas o de nuestras familias, pues merece el reconocimiento de ellos que nos permiten hacerlo. Gracias por permitirnos, damas rotarianas, y en esta caso Xavier (Gómez Maqueo) y Luis (Horcasitas Fernández) que son esposos de rotarianas, gracias por permitirnos el desarrollo de nosotros como rotarios para contribuir a un mundo mejor”, dijo con emoción.

“Los retos y metas para el siguiente año rotario pasan a manos de Gloria Carrillo ahora con el lema de “Marcar la diferencia”, así que le deseo de manera personal y a nombre de los miembros de este Club Rotario a ella y a su equipo de trabajo, mucho éxito en su encomienda”, recalcó finalmente Laura Joachín en su última intervención como macera en el período 2016-2017.

Continuando con la Orden del Día se invitó a hacer uso de la voz a las fundadoras del Club Rotary Kids, Blanca Arellano y Betty Espíritu, el primer club en su tipo en México, pues solamente existían clubes de niños en Brasil y Argentina y éste se fundó durante el período 2014-2015 de Saúl López Orozco y la propia Betty Espíritu como presidentes del CRPVS. Alan Canales Bazán y Azul Chávez Montes, los pequeños presidentes saliente y electa de Rotary Kids, también pasaron al frente.

BETTY ESPÍRITU

“Para mí es un honor estar un año más aquí. Como ustedes saben, Rotary Kids ya tiene tres años; hemos avanzado despacio, lento, pero creo que seguros ya que a nuestros niños de alguna manera les hemos inculcado ese valor de servicio, el amor a la comunidad y hemos visto cómo ellos poco a poco se han desarrollado, han formado una familia, una amistad muy bonita, y pues aquí están los chiquitines”, expresó Betty Espíritu.

ALAN CANALES BAZAN

“Quiero agradecer mucho a Blanquita y a Betty por brindarme ese apoyo que tuve este año como presidente, yo disfruté mucho este año porque tuvimos unos proyectos muy entretenidos y sinceramente deseo que Azul disfrute mucho su año rotario tanto como lo disfruté yo”, comentó con gracia el pequeño Alan.

Y enseguida se proyectó un video de algunas de las actividades que desarrollaron estos pequeños en beneficio de la comunidad infantil que requiere de ayuda, a quienes les festejaron posadas navideñas con piñatas, abotonamiento a nuevos miembros; apoyo a la organización CANICA (niños con cáncer) en Los Arcos del Malecón; convivencias por rosca de reyes; e iniciaron un proyecto para hacer un parque para mascotas (perritos), ya se está trabajando en ello.

También hubo visitas a albergues de perritos, los sacan a caminar para que se desestresen; convivencias por el Día de Pascua. Además los niños rotarios trabajan elaborando mermeladas que ofrecen en venta y agradecieron a Karina Montero y a su papa Rigoberto que los han apoyado con fruta para dicha elaboración. También dieron alegría a niños del Proyecto Pitillal Busca un amigo llevándoles piñatas y bolos hechos por ellos mismos, con dinámicas.

Visitaron más casas-hogares como a los Chicos de Vida Nueva que viven en una situación muy complicada, difícil, con el fin de que los pequeños rotarios tomen conciencia y valoren lo que tienen. También apoyan en lo que pueden a un club de fútbol americano llamado Torpedos. Al final de este resumen hubo intercambio de banderines entre los presidentes salientes de ambos clubes.

AZUL CHÁVEZ MONTES

A continuación la presidente entrante de Rotary Kids se presentó ante los ahí reunidos: “Hola, soy Azul Chávez Montes, estudio el 4º. Año de primaria en el colegio Jean Piaget, mi mote es Blue Star; durante este año tendré el honor de ser líder de nuestro grupo Rotary Kids que más que ser un club de niños es una familia para mí, donde he aprendido a dar, a servir y a cuidar de los demás incluyendo a los animalitos que tanto amo”, dijo.

“Durante este año queremos lograr proyectos que sean un ejemplo para la sociedad y que nos permita integrar a más niños con deseos de servir a otros.

Iniciamos este período con un proyecto que me motiva personalmente, que es el desarrollo de un parque para mascotas en la colonia Los Delfines. Muchas gracias; se despidió.

BLANCA ARELLANO ARVIZU

La principal fundadora de Rotary Kids, Blanca Arellano, comentó: “Yo creo que estamos cerrando un muy bonito año; Alan es de nuestros socios fundadores, la verdad que es que ha hecho un maravilloso papel, creo que todos lo saben, ha sido un niño muy participativo, siempre pendiente; Margarita Bazán (mamá de Alan), te llevaste un diez este año, gracias por tu apoyo, por el compromiso que tienes hacia Rotary Kids, de verdad lo valoramos mucho”, expresó.

Y agregó: “Empieza Azul, también una niña muy comprometida también, con una mamá súper comprometida, gracias Sharon (Dellete de Chávez), la verdad creo que no hemos tenido mejor tesorera este año, y la verdad has hecho maravillas con los recursos, y bueno, creo que viene otro muy buen año”.

Y añadió: “Creo que Azul va a hacer un muy buen papel también y estamos muy contentas tanto Betty como yo de nuestro pequeño equipo de Rotary Kids, y deseando que también se sumen más niños, sabemos que todos ustedes tienen nietos, así que por favor los esperamos, sesionamos cada quince días, los sábados, en casa de Betty, y espero que pronto sean tantos que no quepan ya en casa de Betty”, finalizó.

Angel Hernández Lucatero, el encargado de los números y las finanzas del CRPVS hizo enseguida un resumen relacionado con su labor administrativa en cuanto a ingresos y egresos.

ALICIA CISNEROS DE PÉREZ

Luego tocó a Alicia Cisneros de Pérez, en su calidad de presidenta rotariana, dar su informe: “Compañeros rotarios y rotarianas. Me da mucho gusto tener el honor de estar aquí con todos ustedes y haber compartido todos estos momentos durante un año.Les doy las gracias a mis amigas que me apoyaron en esta causa que fue ayudar a niños que necesitaban lentes, por este proyecto quiero darle las gracias a quienes fueron mis guías y me orientaron.

“Es para mí muy gratificante comentarles que este proyecto fue todo un éxito, pues se entregaron 515 lentes en cuatro diferentes escuelas. Hoy he venido con la encomienda de informarles que 515 niños ahora podrán ver mejor, gracias a los esfuerzos de este maravilloso equipo de extraordinarias amigas que estuvieron conmigo.Fue un honor para mí formar parte de este gran equipo y me llevo lo mejor de esta experiencia.

“También se hizo la donación de una silla de ruedas al joven Antonio Salcedo, con una aportación económica para entregarla en buenas condiciones. No me queda más que agradecer por esta gran experiencia de apoyar a quienes más lo necesitan. Muchas gracias a mis amigas y compañeras en este trayecto. También le doy las gracias a mi esposo por todo el apoyo incondicional y el apoyo económico para solventar este proyecto. Fue un honor haber podido ser la presidenta de las damas rotarianas 2016-2017”, finalizó.

Y enseguida Alicia Cisneros entregó reconocimientos a sus compañeras: Lupita Parra de Vázquez, Martha Vargas de Peña, Águeda Séndiz de Robles,

María Elena Álvarez de Farías, Sandra Aracely Guzmán de Molina, Carolina Corona de Zambrano, Yolanda Arvizu de Arellano, Ana Bertha Espíritu de López, Nancy Hernández de Montero, e Isabel Gómez de Anaya. Y a la señora Gloria Carrillo le entregó un hermoso ramo de rosas rojas.

ISMAEL PÉREZ MADERA

Finalmente, el presidente saliente Ismael Pérez Madera rindió su informe: “Les agradezco de corazón que estén reunidos aquí, en especial a mis compañeros rotarios, a mi esposa Alicia, quien me ha permitido con su tiempo y apoyo estar al frente del Club, a mis hijos, Fernando, Zulet, Jazmín y Lisandra; ellos han sabido estar en los momentos de celebración y responsabilidad. Y a ustedes que están aquí les reconozco, también les agradezco que me permitan darles la bienvenida a este informe de labores 2016 – 2017 del Club Rotario Puerto Vallarta Sur, del Distrito 4140”, expresó.

“La vida da oportunidades para apoyar, que nos conviene agradecer”. Así es amigos, hoy vengo con esa encomienda de informar y agradecer, por ello es que brindaré el informe anual 2016 – 2017 del Club Rotario Puerto Vallarta Sur, dentro del cual destacan los siguientes programas: 1.- El Programa de becas;2.- El regalo de instrumentos musicales;3.- Las cirugías de ojos;4.- Los resultados del programa de agua limpia;5.- La instalación del comedor comunitario;6.- El funcionamiento del taller de costura;7.- La activación de la escuela de Volcanes;8.- La Instalación del programa de música en el centro de Integración Juvenil; y 9.- La entrega de equipo al Departamento de Bomberos, entre otros.

1.- El resultado del programa de becas.- En este programa fueron beneficiados más de 500 niños y jóvenes de ambos sexos.

2.- El regalo de instrumentos musicales.- Entrega de instrumentos para lecciones sin costo a los jóvenes interesados, creando así la Orquesta Juvenil ROTARIA-UNIVA.En su conformación se facilitaron los espacios e instrumentos y su participación en eventos diversos dentro del municipio y fuera de él.

3.- Las cirugías de ojos.- Se realizaron varias cirugías en este año que beneficiaron a niños y adultos gracias al apoyo y la dedicación del doctor Jaime Miramontes, llevándolas a cabo con donaciones recibidas de clubes extranjeros haciendo de estas operaciones libres de costos para los pacientes.

4.- El resultado del programa de agua limpia.- Este es un proyecto comandado por Laura Joachín, Gloria Carrillo y Aurora de la Torre.Las subvenciones a través de Rotary International nos han permitido que este Club haya donado al Municipio de Puerto Vallarta y a Seapal siete plantas potabilizadoras de agua, bebederos y salidas de agua potable para llenado de garrafones beneficiando entre otras a las comunidades de Los Llanitos, El Colorado, El Cantón, Santa Cruz de Quelitán, Colonia Magisterio, entre otras.

5.- La instalación del comedor comunitario.- El comedor comunitario tiene como encargado al nuestro compañero Jorge Zambrano, fue instalado para brindar comidas a los niños, niñas y personas de la tercera edad de esta comunidad en la colonia Magisterio, donde se brinda el apoyo todos los Lunes.

6.- El funcionamiento del taller de costura.- En este taller se capacita a mujeres de la colonia Los Volcanes para lograr su independencia y desarrollo económico en beneficio de sus familias. El responsable de dicho proyecto es Arthur Fumerton.

7.- La activación de la escuela de Volcanes.- Este es un servicio que provee a los niños de la comunidad de Volcanes, escuela de regularización escolar, clases de inglés, biblioteca bilingüe y escuela de música con instrumentos a los niños de esta comunidad. El responsable de este proyecto es Arthur Fumerton.

8.- Retoma del programa de música en el centro de Integración Juvenil.- El Programa de Música del Centro de Integración Juvenil que se está activando nuevamente, en la colonia Mojoneras; a cargodel proyecto está Gloria Carrillo, allí se instaló el programa de música dentro del Centro de Integración Juvenil en colaboración con el arquitecto Abel Villa.

9.- Entrega de equipo al Departamento de Bomberos.- El club Rotario entregó equipo a Protección Civil que consiste en un camión de bomberos, ambulancia para cubrir también la clínica de Boca de Tomatlán, entre otros equipos.

10.- Programa “Pitillal Busca un Amigo”.- El Programa Pitillal Busca un Amigo es un proyecto llevado por Alberto Pérez Carbonell, que beneficia a personas con discapacidad física y a sus familias. Apoyado además por Jorge Zambrano.

11.- Clínica Boca de Tomatlán.- La clínica Boca Tomatlán es un edificio construido con el programa 3×1 en colaboración Comité de Ciudades Hermanas Puerto Vallarta-Santa Bárbara, Gobierno Municipal, Gobierno Estatal, Sedesol y Club Rotario Puerto Vallarta Sur.Se le está dando seguimiento para entregar el edificio para la actividad que fue construido.

12.- Centro Comunitario.- Está pendiente de aplicar los fondos que se dieron para ese proyecto, el responsable del seguimiento de dicho proyecto es Jesús Anaya.

Con este informe que hoy tengo la oportunidad de brindar, es gracias a todos ustedes que como rotarios han desarrollado y dejado una parte de cada uno; mi función como presidente del Club Rotario Puerto Vallarta Sur, del Distrito 4140, ha sido satisfactoria, ha sido y seguirá siendo parte de mi vida y ustedes seguirán siendo mi familia. Por haberme escuchado hoy, muchas gracias, por haber sido parte de mi historia, un abrazo, y mi reconocimiento por seguir colaborando con la sociedad a través de esta causa. Nos seguiremos viendo y encontrando en otro momento, en otra causa que apoyar y en algo más que compartir.

FIN DE LA SESIÓN

Y así, con la entrega de reconocimientos a todos los socios presentes y la proyección de un video sobre las actividades realizas durante el año, finalizó esta sesión, última presidida por Ismael Pérez Madera, que entregó la administración a Gloria Carrillo Gómez al frente del Club y quien este próximo jueves 29 presentará su programa ya como nueva presidente ante compañeros rotarios y damas rotarianas.

ASISTENCIA A ESTA SESION-DESAYUNO

Ismael Pérez Madera y Alicia Cisneros de Pérez, Lisandra Pérez Cisneros, Arthur Fumerton, Gloria Carrillo Gómez, Jorge Robles y Rojas y Águeda Séndiz de Rojas, Saúl López Orozco y Betty Espíritu de López, Sharon Dellete Chávez, Azul Chávez Montes, Alan Canales Bazán, Margarita Bazán de Canales, Candelario García Pelayo, Aurora de la Torre y José Luis Horcasitas, Miguel Ortiz y Yolanda Millán de Ortiz, Héctor Arminio Uribe y Priscila Castro de Arminio, Jaime Miramontes Contreras y Patricia de Miramontes.

José de Jesús Anaya Vizcaíno y María Isabel Gómez de Anaya, Ignacio Guzmán, Efraín Peña Navarro y Martha Guadalupe Vargas de Peña, Blanca Peña Vargas, Saúl López Orozco y Betty Espíritu de López, Carlos Vázquez y Lupita Parra de Vázquez, Angélica Rivera, Angel Hernández Lucatero, Rigoberto Montero Tello, Carolina Corona de Zambrano, Cynthia Leigh, Alejandra, invitada de Efraín, José Luis Arellano Islas y Yolanda Arvizu de Arellano, Blanca Arellano Arvizu, Laura Joachín y Xavier Gómez Maqueo.