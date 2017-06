¡Nomina a Riviera Nayarit en los Food and Travel Reader Awards!

Puerto Vallarta, Jal.- La cuarta edición de los Food and Travel Reader Awards ha iniciado con su primera etapa que consiste en las nominaciones, por lo que la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit, te invita a postular en estos premios lo que más te gusta del Tesoro del Pacífico Mexicano.



La fase de nominaciones concluirá el 28 de julio de 2017, después, del 7 de agosto al 20 de octubre se realizarán las votaciones para elegir a los ganadores, mismos que se anunciarán en noviembre durante la cena de gala con sede en la Ciudad de México.



Dentro de las Categorías Travel, Riviera Nayarit y sus hoteles son una gran opción para Mejor Destino de México, Mejor Hotel de Playa en México, Mejor Hotel en Pueblo Mágico (Sayulita), Mejor Hotel Ecológico en México y Mejor Spa.



En las Categorías Food, la Chef Betty Vázquez, Embajadora Gastronómica de Riviera Nayarit, es una firme candidata para Mejor Chef. En el caso de Mejor Chef Revelación, el Chef Marco Valdivia es una buena apuesta. Los restaurantes que lidera cada chef están en la lista de los 120 Mejores Restaurantes de México, la cual publica Food and Travel.



Mejor Restaurante del Interior de la República, Mejor Restaurante Nuevo de México, Mejor Restaurante de Hotel, Mejor Espacio Gourmet de México y Mejor Espacio Dulce de México, son las otras opciones en las que Riviera Nayarit puede lograr una candidatura.



Este año Food and Travel incluyó tres nuevas categorías: Mejor Restaurante de Hotel, Mejor Spa y Mejor Programa de Lealtad.



Al votar, los viajeros acceden en automático a la rifa de un viaje a Perú para visitar Lima, Cusco y Valle Sagrado. Vota aquí: http://foodandtravel.mx/awards/.