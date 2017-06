Premian a ganador de la competencia “Menos es más”

Puerto Vallarta, Jal.- Por conseguir reducir más del 23 por ciento de grasa corporal en un periodo de cinco meses, autoridades del Centro Universitario de la Costa (CUCosta) premiaron al licenciado Eric Ramos Gómez, jefe de la Unidad de Servicio Social del campus universitario, como ganador de la competencia “Menos es más”.

Ramos Gómez fue uno de los 54 trabajadores del CUCosta que participaron, de manera voluntaria, en el concurso organizado por segundo año consecutivo por el Programa de Salud Organizacional (PSO) de la Coordinación General de Recursos Humanos de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Lo anterior, con el fin de promover estilos de vida saludable entre el personal académico y administrativo, tanto de los Centros Universitarios temáticos y regionales como del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) de esta Casa de Estudio.

La meta consistió en bajar la mayor cantidad de grasa corporal, en conjunto con un plan de asesoría nutricional individual y asesoría de actividad física, en el lapso comprendido entre septiembre de 2016 a febrero del 2017; según lo detalló la médico responsable del PSO en CUCosta, doctora Cynthia Abbizai Lascón Castellanos.

“Al inicio de la competencia se hacen tomas de peso, talla, circunferencia de brazo, perímetro abdominal y cintura. Sacamos su índice de masa corporal, peso, músculo, huesos, edad metabólica, entre otros parámetros; pero además se hace una valoración física”, expuso.

Una persona sana o con niveles deseables debe tener entre 22 y 26 por ciento de grasa corporal, de acuerdo a la doctora Lascón Castellanos. La intención de la competencia “Menos es más”, dijo, es bajar a quienes superan el 50 por ciento en promedio hasta un 30 por ciento.

Sobre sus motivaciones para entrar en la competencia y modificar sus hábitos por un estilo de vida más saludable, Ramos Gómez explicó: “Fue por querer mejorar mis hábitos alimenticios y retomar la activación física. Otro motivo muy personal fue que se iban a casar unos amigos, yo iba a fungir como padrino y me propuse la meta de verme bien, de que cambiara mi aspecto físico para ese momento tan importante”.

Para el jefe de la Unidad de Servicio Social, adoptar un plan nutricio adecuado y un estricto programa de acondicionamiento físico repercutió de manera positiva no sólo en su aspecto físico, sino también emocional, social y laboral.

“Me siento una persona más segura: bajé de tallas, la ropa ya se me ve mejor, cambió mi aspecto físico y emocional. Me ha cambiado para bien que, hasta el momento, todavía sigo con el hábito de hacer ejercicio. ¡Mi equipo de trabajo también lo notó! En general, te cambia también la parte laboral, no nada más tu persona”, sentenció.

Un trabajador saludable y motivado rinde más en sus labores, coincidió la Secretario Administrativo del CUCosta, maestra Judith Araceli Saldate Márquez, quien a nombre del Rector del CUCosta, doctor Marco Antonio Cortés Guardado, hizo entrega de una tableta electrónica y un reconocimiento al ganador.

“Es importante que estos programas se lleven a cabo y que participe la comunidad universitaria. Todos deberíamos participar porque se trata de promoción de hábitos y cuesta trabajo hacerlos. Se requiere hacerlo por salud física, mental y hasta laboral y emocional”, expresó Saldate Márquez.

El ganador de la competencia “Menos es más” a nivel Red UdeG, obtuvo como incentivo un viaje a Mazatlán con un acompañante y todos los gastos pagados.

La tercera convocatoria del concurso se prevé efectuarse en el mes de septiembre con una duración de cinco meses. Los requisitos únicos son: ser trabajador activo de la UdeG y tener la voluntad de adoptar un estilo de vida saludable.