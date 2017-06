Se realizará el Primer Festival del Mango este sábado 1 de Julio

Puerto Vallarta, Jal.- En rueda de prensa celebrada esta mañana en el Ayuntamiento se dieron a conocer todo pormenores sobre el Primer Festival del Mango a realizarse este sábado 1 de julio en el parque Lázaro Cárdenas a partir de las 4:00 de la tarde y hasta las 9:00 noche, lapso en el que el público asistente podrá disfrutar de una gran variedad de productos y platillos hechos a base de tan delicioso fruto preparados de innovadoras maneras por los restaurantes participantes y vendedores locales.

Así lo informaron Dennis Rike, representante de Jay Sadler Project, Ana Carina Cibrián, de Ciudades Hermanas Puerto Vallarta-Highland Park, Jorge McManus, organizador y Edgar Cisneros, de Stratos Media y también organizador quien presentó al presídium y fungió como traductor.

De entrada, Dennis Rike comentó que ellos ya tienen tiempo haciendo eventos de beneficencia que realizan normalmente en tiempos de temporada alta cuando hay mucho turismo norteamericano pero en esta ocasión se pensó hacerlo el mes de julio dedicado sobre todo al público local y turismo nacional.

Menciono al Sistema DIF como aliado de este evento y otros que organiza Jay Sadler Proyect con quienes van de la mano, siempre con la idea de apoyar a las comunidades locales y otras de Bahía de Banderas en situaciones difíciles.

Este evento en especial es para recaudar fondos para dotar de juegos infantiles una área de la colonia Hermosa Provincia, tales como resbaladilla, sube y baja, columpios y juegos multiusos, proyecto que involucra también la participación de vecinos de dicha colonia y el propio municipio.

Junto con este proyecto de Vista Hermosa existen 17 más en los que Jay Sadler Project participa, entre escuelas, parques públicos, casas de cultura, áreas deportivas, asociaciones civiles como la de los Niños con Cáncer, bancos de alimentos, guarderías del DIF, centros comunitarios, entre otros.

En este evento, a partir de las 4:00 de la tarde habrá actividades musicales, rifas; es un evento cien por ciento familiar con entrada libre al parque, los productos, alimentos, bebidas y postres a base de mago estarán a precios muy accesibles, especiales, desde 20 pesos, y están ya confirmados 18 restaurantes y tres municipios que vendrán a ofrecer su productos: Talpa de Allende, Tomatlán y San Sebastián del Oeste, siendo el corte de listón a las 5:30 de la tarde por autoridades municipales, el DIF y organizadores, informó Edgar Cisneros.

PROGRAMA

El entretenimiento comienza a las 16:00 horas, con pláticas del folklor tradicional de una familia huichol; a las 17:00 horas, amenizará LA CANTNTE Doris Jáuregui (música latina tranquila); a las 18:00 horas el mariachi infantil Los Polvitos; a las 19:00 horas en ballet folclórico Xiutla, y cerrará a las 20:00 horas el grupo Tequila Rush (rock clásico).

LO QUE DEBES SABER

Si creías saber algo acerca de esta deliciosa fruta, piénsalo otra vez; este festival elevará tu apreciación sobre todo lo que se puede llegar a hacer con el mango. Prueba infinidad de postres que incorporan esta fruta y ve si puedes decidir cuál es el mejor.

El mango se originó hace más de 5 mil años en la región Hindú-Burma, la cual se extiende desde el este de India hasta el sur de China, cruzando todo el sureste de Asia. Cerca del 300 AC las semillas del mango se esparcieron desde Asia hasta el Medio Oriente, África del Este, y América del Sur. El cultivo del mango creció hacia el occidente, siguiendo el camino de las especies.

Los portugueses, quienes llegaron a Calcuta en 1498, fueron los primeros en establecer un comercio de mangos. Los exploradores españoles comenzaron a traer el mango a Sudamérica en los 1600s y por fin llegó a México desde las Filipinas en 1775, como parte de la ruta de comercio Manila-Acapulco que traía porcelana, seda, marfil y especies de China a cambio de plata del Nuevo Mundo.

Ahora, el mango Manila es de las variedades más queridas en México, sin dejar muy atrás al Ataulfo, Haden, Criollo, Petacón, Tommy Atkins, Keitt and Kent, entre otros.

“La manera favorita de los mexicanos para comer mangos es pelarlos y comerlos, sin cortarlos y nada. Así saben mejor. Es la manera más tradicional. La gente los pela y se los come enteros. Y la gente aquí los come muy, pero muy maduros. He visto a personas de otros países venir y querer comer los ‘mangos verdes mexicanos’.”

La temporada de mangos en México comienza en la primavera, en el sur, en el estado de Chiapas con la variedad de Manila miel. Conforme progresan los meses de primavera y verano, los mangos comienzan a llegar de las regiones del norte. Los mangos Haden and Tommy Atkins vienen de los estados de Guerrero, Michoacán, Jalisco, Nayarit, y Sinaloa. De mediados a finales del verano los mangos Kent también están disponibles del estado de Sinaloa. La última variedad de la temporada es el mango Keitt. La temporada de mangos en México dura hasta principios de septiembre.

Los patrocinadores participantes son:

Bar La Playa, El Torito, India Gate, La Nievería, La Sarandería, Mango’s Beach Club, Mar y Tierra, Mariscos Tino’s, Mr. Boli, Muelle 7, Murphy’s Irish Pub, Nacho Daddy, Pajaritos, PV Cupcakes, Rey Del Aguachile, Sapori di Sicilia, Taberna Los 3 Hombres, Vallarta Botanical Garden and Veggie Table.

El festival está patrocinado por el Jay Sadler Project con el apoyo de Highland Park, Illinois, Sister Cities Foundation, Stratos Media, el Municipio de Puerto Vallarta, DIF, el Departamento de Cultura y Turismo. El Jay Sadler Project trabaja junto con el DIF, el Navy League of Vallarta y el American Legion Post 14 PV en proyectos comunitarios.