Agenda de eventos para el mes de septiembre en la Riviera Nayarit

Puerto Vallarta, Jal.- La promoción turística de la Riviera Nayarit se mantiene firme durante septiembre con una serie de actividades auspiciadas por el área de Grupos y Eventos. Aunque en el Mes Patrio predominan las tradiciones y la cultura mexicana, también hay espacio para el deporte.



De esta manera la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit (OVC) apuesta por la realización de eventos, —más de 80 al año- que no solo atraen a miles de visitantes y dan proyección internacional al destino sino que dejan una importante derrama económica.



Liga Pee Wee de Surf San Pancho (9 de septiembre)

Llegó el turno para San Pancho de recibir el torneo itinerante de surf, que recorre distintos pueblos costeros nayaritas con la finalidad de descubrir a los nuevos talentos de este deporte extremo. La liga es presentada por Ramos Shapes, Sunset Bungalows y Los Rudos SurfShop, bajo los formatos de competencia establecidos por el World Championship Tour Top 33 de la World Surf League (WSL), la ISA (International Surfing Association) y la Asociación de Surfing en el Estado de Nayarit (ASENAY), con el apoyo de los clubes locales de surf de las diferentes sedes, así como de la OVC de Riviera Nayarit.



Fiestas Patrias (15 y 16 de septiembre)

Celebrar las Fiestas Patrias es una tradición muy mexicana, y Riviera Nayarit no se queda atrás cuando se trata de “echar el grito”. El festejo comienza la noche del 15 con el Grito de Independencia, una ceremonia que se realiza en casi todas las plazas de los pueblos costeros, donde también hay juegos pirotécnicos y verbenas. La celebración continúa el día 16, con un desfile deportivo y militar, para conmemorar un aniversario más de la Independencia de México.



Fiestas Patronales de San Francisco (26 de septiembre al 4 de octubre)

Feria, bailes y verbenas con un toque especial en la Capital Cultural de Riviera Nayarit. Las Fiestas Patronales de San Francisco, mejor conocido como San Pancho, son una tradición con todo el sabor a México.



4ta. Carrera Atlética Flamingos 3 y 7K (30 de septiembre)

Por cuarto año consecutivo se llevará a cabo esta carrera que se realiza de una forma recreativa, bajo el lema: “Corriendo por nuestra salud” con el fin de fomentar el deporte, al tiempo que los corredores tienen una razón más para vacacionar en la Riviera Nayarit. La sede es el hotel Samba Vallarta by Emporio Hotels & Suites de Grupo Diestra, localizado en Flamingos.



Liga Pee Wee de Surf San Pancho (30 de septiembre)

Una vez más San Pancho es la sede de este torneo itinerante en el que participan menores de entre 4 y 12 años de edad, el cual busca promover el deporte del surf además de atraer turismo familiar a los diferentes pueblos costeros que son sede de la competencia.