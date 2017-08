¡Llegaron las Promos Patrias a la Riviera Nayarit!

Puerto Vallarta, Jal.- La Riviera Nayarit invita a los turistas nacionales a celebrar el Día de la Independencia, en un fin de semana en el que vivirán todo el ambiente de las festividades más mexicanas, para lo cual ha lanzado su promoción ¡Viva México!



Las Ofertas de Temporada se lanzan generalmente al concluir la temporada de Verano, gracias al trabajo coordinado de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Riviera Nayarit (OVC), y la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas (AHMMBB), y es una manera de prolongar los buenos números de ocupación y afluencia en el destino luego del periodo vacacional.



Este año participan 29 hoteles asociados de Nuevo Vallarta, Punta de Mita, La Cruz de Huanacaxtle, Bucerías y Rincón de Guayabitos, mismos que mantendrán sus ofertas a partir del 1° de septiembre de 2017 y hasta el día 22 del mismo mes.



Entre las promociones destacan desde el 15% hasta 55% de descuento en las tarifas de hospedaje; Paga tu viaje en 3 y 6 meses sin intereses; Hasta 3 niños gratis por habitación o 50% de descuento en menores de 12 años; 1 tour por persona por estancia; Clínicas de tenis; Internet gratis; Complementos para playa, alberca y baño; Canasto de bienvenida; Estacionamiento gratis; Rondas de golf gratuitas; Bebidas prémium, y Crédito en spa, resort, golf o boutiques.



Para que nadie se quede sin celebrar los establecimientos hoteleros también han programado interesantes eventos con servicios de alta calidad y todo el sabor de México, en los que no puede faltar el tequila, el mariachi, baile y mucha diversión.



Los hoteles que invitan a “Dar El Grito” este 2017 son:



De Nuevo Vallarta y Flamingos: Bel Air Collection Resort & Spa Vallarta, Dreams Villamagna Nuevo Vallarta, Grand Velas Riviera Nayarit All Inclusive Resort, Hard Rock Hotel, Hotel Las Palomas Nuevo Vallarta, Marina Banderas Suites, Marival Residences, Marival Resort & Suites All Inclusive Riviera Nayarit, Ocean Breeze Hotel Nuevo Vallarta, Paradise Village Beach Resort, Riu Jalisco, Riu Palace Pacífico, Riu Vallarta, Samba Vallarta All Inclusive Beach Resort by Emporio Hotel’s, Villa del Palmar Flamingos Beach Resort & Spa, Villa La Estancia Luxury Beach Resort & Spa Riviera Nayarit, Villa Varadero Hotel and Suites.



La Cruz de Huanacaxtle: B Nayar, Grand Sirenis Matlali Hills Resort & Spa | Punta de Mita: Grand Palladium Vallarta Resort & Spa – All Inclusive, Iberostar Playa Mita, Imanta Resort Punta de Mita, Rancho Banderas All Suites Resort By Marival, The St. Regis Punta Mita Resort | Bucerías: Refugio del Mar, Royal Decameron Complex, Vista Vallarta All Suites on the Beach | Rincón de Guayabitos: Decameron Los Cocos.



Para conocer las promociones y reservar visite: https://goo.gl/XKHZCF