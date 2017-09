Grupo Farra celebra 22 años de exitosa trayectoria musical

Puerto Vallarta, Jal.- Gran fiesta ofrece el grupo Farra para la celebración de su 22 aniversario que festejará hoy sábado 2 de septiembre en el salón de baile J&B, donde se hará acompañar de un gran elenco que conformarán los grupos Morocco, de Guadalajara, y LBS de esta ciudad, conformado por los hijos de Fernando Curiel, líder de Farra; también estarán el saxofonista Mario Flores y el cantante José María.

Sin duda será una gran noche musical y bailable dada la versatilidad del grupo Morocco Show que son los padrinos del evento, al igual que lo fueron en la celebración del 10 aniversario de Farra, así como la calidad, continuidad, disciplina y talento que distinguen al propio Farra, y el resto del elenco que les harán pasar al público asistente una muy grata velada.

TRAYECTORIA DE FARRA

El año 1995 marcó el inicio de una bonita trayectoria musical que no todas las agrupaciones logran alcanzar, y menos en un estilo tan poco socorrido pero a la vez no tan competido. El auge de la música de banda y después el ritmo duranguense no dejaban nada para los grupos dedicados a tocar música fina, romántica, aunque versátil, para todos los gustos.

Farra es eso, una agrupación fina, integrada por talentosos músicos con muchos años de experiencia, y lo mejor, donde la hermandad ha sido clave para que el grupo haya subsistido tantos años gracias a los hermanos Curiel-Guzmán que han sabido combinar su talento en la ejecución de instrumentos musicales con la de producción de material discográfico a quienes se los solicitan.

En resumen, grupo Farra es el más solicitado para amenizar fiestas de categoría, suntuosas, en escenarios elegantes, de gran relevancia, en hoteles cinco estrellas y gran turismo; esa es su área de trabajo; por eso, quizás, no es tan conocido en lugares populares como discotheques, salones de baile o lienzos charros, esa no es su “onda”.

El grupo Farra nace en Puerto Vallarta en agosto de 1995. A veintidós años de carrera artística cuenta con producciones discográficas como “Todo depende de ti”, “Algo tonto”, “Cosas del amor”, “Mañana que ya no esté”, “Porque te fuiste” y la más reciente “Hasta el fin del mundo” que es la que promueven actualmente y presentarán esa noche.

De todas estas producciones han surgido éxitos que les han sonado tanto en la radio local como nacional y se han realizado gustados videos. También les han sonado entre sus más recientes grabaciones “Perdiendo ganas”, y “Enamorada de ti”.

TRAYECTORIA DE FERNANDO CURIEL GUZMAN

En lo personal, el director del grupo, Fernando Curiel Guzmán, tiene una trayectoria de más de 30 años habiéndose iniciado a mediados de los 80s. con el grupo Los Pumas que conformaban José Luis López Palafox, Fernando Curiel, Martín Rodríguez y Roberto Aguilera “Pajón” y en algún tiempo también Juan Navarro y Alejo Uribe.

Después Los Pumas cambiaron su nombre por el de Lobos para continuar la tradición familiar que los hermanos Alfredo y José Luis López Labra habían iniciado con el original grupo Los Lobos; luego Fernando Curiel formó su propio grupo Caliente y terminó con Herkuss para en 1995 dar nacimiento al grupo Farra.

Grupo Farra está integrado por Fernando Curiel, Raymundo Curiel, Juan Curiel, Cintia Urtiaga, Alex Martínez, Roberto Velázquez, Carlos López, Juan B., Erika Luna, y Mónica Saldaña Quintero.