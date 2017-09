Nuevas instalaciones de la casa del estudiante “Amado Nervo”, Nayarit

Puerto Vallarta, Jal.- Datos oficiales señalan que en los últimos cuatro años el gobierno mexicano ha gastado más de 47,500 millones de pesos para mejorar los edificios de las escuelas públicas. Es la mayor inversión de la historia para el mantenimiento de los planteles, pero el dinero no suficiente para mejorar la evaluación de la educación en el país. De entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México tiene el peor desempeño de aprendizaje de ciencias, lectura y matemáticas, deficiencias que pretenden erradicarse con la Reforma Educativa promulgada en 2013. Sin embargo, cuatro años y miles de millones de pesos después, el país sigue en último lugar de la evaluación de la educación de la OCDE.

Tenemos que señalar, que existen cuando menos, cuatro temas que mantienen el rezago en el sistema educativo del país: Malas condiciones de las escuelas, problemas en la capacitación de los maestros, control de la disidencia sindical en las instituciones educativas en cuatro estados y la exclusión que padecen miles de alumnos que no pueden concluir sus estudios por falta de recursos económicos. De hecho, de cada 100 estudiantes de educación básica sólo 57 logran ingresar al bachillerato, siendo que el caso más grave ocurre en las comunidades indígenas.

En este contexto, es importante remarcar las nuevas instalaciones que se construyen en Tepic, de la Casa del Estudiante Nayarita Amado Nervo, que podrá albergar a 160 jóvenes de escasos recursos económicos, de los cientos que acuden a la capital del Estado a continuar sus estudios de bachillerato y licenciatura. Son instalaciones modernas que, al término de su edificación tendrá una inversión de 45 millones de pesos, que contará con amplios dormitorios, cocina y comedor, una biblioteca, audiovisual y hasta un gimnasio para que los estudiantes puedan ejercitarse, como parte de su formación integral. Además, estoy informado por los responsables de dicho albergue que se construirán salones para la práctica de actividades culturales como son: la danza, el canto, el teatro y la poesía, que, sin duda, ayudará a que los moradores de la casa adquieran amor a las disciplinas artísticas y que esto permita que se formen con un espíritu aguerrido y decidido, creándoles una mentalidad de ganadores y finalmente que a través del esfuerzo y el trabajo contante, aprendan a trabajar en colectivo y tengan la sensibilidad para que el día de mañana contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los millones de mexicanos que viven en la pobreza.

Y para sorpresa tal vez de muchos, el promotor de este proyecto, de darle condiciones básicas a nuestra juventud para que pueda continuar con sus estudios, es el Movimiento Antorchista Nacional, con lo que se demuestra que no sólo está interesado en resolver las demandas más apremiantes de colonos y campesinos, sino que como parte fundamental de su lucha está apoyar a la niñez y juventud con este tipo de albergues que se construyen por todo el país. Cabe señalar que conseguir los recursos para tan noble proyecto no ha sido fácil, son muchas las gestiones y trámites que se tuvieron que realizar para que se autorizarán los recursos y luego estar al pendiente que las autoridades encargadas de su construcción, lo hicieran de manera eficiente y de calidad. Invito a todos los jóvenes nayaritas con deseos de continuar sus estudios y que se topen con el problema económico a que se acerquen al albergue donde encontrarán el respaldo y la solidaridad de quienes con cariño y tenacidad trabajan para que llegue el día que nuestra patria deje de estar en los últimos lugares de aprendizaje y se potencie la inteligencia y sabiduría de nuestra juventud que al día de hoy no cuenta con muchas alternativas como está. Enhorabuena.