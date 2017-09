Tori Spelling y Dean MacDermott vuelven a la Riviera Nayarit

Puerto Vallarta, Jal.- El lujo y la exclusividad de la Península del Glamour en Riviera Nayarit ha atraído una vez más la atención de la actriz y empresaria Tori Spelling quien acompañada de su marido, el también actor Dean MacDermott y de sus cinco hijos, pasó un fin de semana espectacular en el hotel Four Seasons Resort Punta Mita.



Fue la propia Tori quien publicó una serie de imágenes en sus redes sociales, en las que se le puede ver feliz y relajada al lado de su familia, disfrutando de la esmerada atención que ofrece el hotel y las maravillas naturales de este destino turístico.



La pareja tiene cinco hijos: Liam, de 10 años, Stella, de nueve, Hattie, cinco, y Finn de cuatro años, así como su bebé Beau Dean de apenas seis meses.



Spelling es conocida por su papel de Donna Martin en la serie de televisión Beverly Hills 90210, emitida desde el 4 de octubre de 1990 al 17 de mayo de 2000 en el horario de mayor audiencia de la cadena FOX de los Estados Unidos. Desde entonces ha aparecido en algunos capítulos de la serie Saved By The Bell y en películas independientes incluyendo: A Trick, The House of Yes, y en pequeños papeles en películas grandes como Scream 2 y Scary Movie 2. Actualmente es la estrella del reality “Celebreality” en VH1.



Durante su estancia en el Four Seasons Resort Punta Mita la actriz compartió imágenes de sus hijos, aunque las más tiernas y las que más “likes” obtuvieron fueron en las que aparece junto a su bebé Beau Dean, quien llegó al mundo el pasado 2 de marzo de este año. “”#babybeau y yo todo preparados para el río perezoso @fspuntamita #swimdressisthenewbikini #sixmonths #bandanabeau”.



Un día antes compartió una imagen con su hijo Finn, con el siguiente mensaje: “¡Con mi segundo bebé que mira ponerse el sol en México! Amo tanto a este hombre. Orgullosa de este chico que acaba de cumplir 5. #finnfive @fspuntamita”. También compartió un retrato de familia con el título: “¿Podemos mudarnos aquí?”



Esta es la segunda ocasión que la pareja visita El Tesoro del Pacífico Mexicano; la primera fue en junio de 2013 cuando vacacionaron en el destino y aprovecharon para festejar el cumpleaños de Tori y su séptimo aniversario de bodas.



El dato:

Riviera Nayarit se ha colocado como uno de los destinos preferidos de celebridades, con las visitas de importantes personalidades como el futbolista Thierry Henry, Kate Hudson, Felicity Huffman, Gerry Lopez y las hermanas Kim y Kourtney Kardashian, Lady Gaga, Courteney Cox, Charlie Sheen, Mario Lopez, Sofia Vergara, Kirsten Dunst, Juliette Lewis, Eva Longoria, Justin Bieber and Selena Gomez, Demi Lovato, y Kendra Wilkinson, por mencionar algunos.



El trabajo que realiza la Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC) de la Riviera Nayarit se refleja en visitas como la de Tori Spelling y Dean MacDermott, que contribuyen a posicionar al destino como uno de los mejores a escala mundial y denotan la importancia que para hoteles, restaurantes, autoridades de gobierno, prestadores de servicios turísticos y la sociedad en general tiene el mejorar constantemente la experiencia los visitantes.