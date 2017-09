10 albercas de ensueño en Riviera Nayarit

Puerto Vallarta, Jal.- Cuando llega a algún destino de playa, además de tener en mente pasar un rato en la playa, el viajero busca piscinas cómodas y hermosas para relajarse.



Albercas de ensueño, de esas que dejan sin aliento con solo mirarlas, que constituyen toda una oda al relax, un elogio al paisaje y, sobre todo, un lujo para los sentidos.



Seleccionamos diez albercas en la Riviera Nayarit capaces de producirte esa sensación de bienestar. Parecen simples atracciones de un hotel pero su paisaje y diseño las hace realmente únicas.



The Royal Suites Punta Mita by Palladium

Paisajes llenos de verdor y un amoroso entorno son el marco perfecto para Las Rocas, la alberca natural de agua salada de The Royal Suites Punta Mita by Palladium, ideal para las parejas que buscan una experiencia más en contacto con la naturaleza. El agua es cristalina y fresca, en tonos azulados y verdosos y se puede nadar tranquilamente. ¡Un romántico oasis dentro del mar!

http://www.royalsuitespuntamitaresort.com/



Grand Luxxe Residence

Los huéspedes Vidanta Nuevo Vallarta pueden deleitarse en algunas de las albercas más hermosas que existen en todo México, incluyendo la muy espectacular del Grand Luxxe Residence, localizada en el Sky Garden, con vistas al río Ameca, la Sierra Madre y el océano Pacífico. La piscina está rodeada de lujosos y confortables camastros, que harán que el visitante disfrute su día como si estuviese en las nubes.

http://www.vidanta.com/es/resort-hotels/grand-luxxe



The St Regis Punta Mita Resort

Esta piscina se encuentra dentro del Sea Breeze Beach Club de St. Regis Punta Mita Resort y es un escenario encantador para disfrutar un día en la playa. Disponible para el disfrute de los miembros del Club Punta Mita y sus invitados, vía un acuerdo de acceso anual. La alberca cuenta con camastros, servicio de mayordomo, además del aclamado Sea Breeze Restaurante and Bar, amenidades que lo convierten en uno de los lugares favoritos de Punta Mita.

http://www.stregispuntamita.com/es



Grand Velas Riviera Nayarit

Este resort localizado en Nuevo Vallarta destaca por su lujo, servicios, spa y, por supuesto, su magnífica piscina. Prueba de ello es su reconocimiento de Cinco Diamantes de la AAA. La alberca infinity de tres niveles tiene vista al mar y está rodeada de jardines llenos de vegetación, que lo convierten en un refugio de absoluta paz y armonía con la naturaleza.

http://vallarta.grandvelas.com.mx/#gref



Four Seasons Resort Punta Mita

La alberca Nuna, con su forma irregular y su borde infinity, es el centro de atención del Resort ofreciendo además una vista espectacular del Océano Pacífico. La alberca climatizada cuenta con áreas poco profundas para los niños y cerca se encuentra una amplia bañera con hidromasaje. Las sillas reclinables agrupadas en la amplia terraza de la alberca permiten tomar una siesta a la sombra de una pérgola, o para contemplar la magnífica puesta del sol en la Riviera Nayarit.

http://www.fourseasons.com/es/puntamita/



W Punta de Mita

Ubicado en el océano Pacífico, en el corazón de una de las playas más hermosas de México, el W Punta de Mita invita a sumergirse en una verdadera experiencia hotelera. Su piscina WET® al aire libre seguramente le robará el aliento. Ofrece vistas a la playa y se puede acceder a ella desde la sala de estar Living Room, a través del sendero “Camino Huichol” de mosaicos azules y verdes brillantes; luego se extiende unos 140 metros, pasando restaurantes y el Living Room para llegar hasta el centro de la terraza WET Deck y continuar hasta que se une con la playa.

http://www.wpuntademita.com/es



Insú Sky Lounge de Marival Residences

Desde esta original alberca infinity el visitante tendrá una vista privilegiada y panorámica de Bahía de Banderas, con los atardeceres más espectaculares, ya que se encuentra ubicada en el Sky Lounge de Marival Residences Luxury Resort®. Ideal para estar con la familia, amigos o pareja, mientras se disfruta un delicioso menú minimalista y una barra internacional de clase mundial con marcas nacionales y Premium.

https://www.marivalresidences.com/es/restaurantes/insu-sky-lounge



Villa La Estancia

Suntuosos jardines y una extensa alberca de forma libre de dos niveles con suaves cascadas, islotes con vegetación y bar ofrece el Villa La Estancia Riviera Nayarit. Tiene además tres jacuzzis para 12 personas con vista a la playa. Villa La Estancia es un exclusivo resort de lujo de categoría Cuatro Diamantes ubicado en las suaves arenas de la Bahía de Banderas con un excepcional servicio e insaciable hospitalidad.

http://www.villagroupresorts.com/es/resorts/villa-la-estancia-riviera-nayarit



B Nayar

B Nayar es un exclusivo fraccionamiento, diseñado para proveer de un espacio tranquilo, relajado y muy cerca del mar. La alberca de su Club de Playa es perfecta para escapar del calor y pasar un día en familia disfrutando de la llamada “Experiencia B”. Cuenta además con un restaurante con vista al mar, zona de descanso y un spa en el que el visitante podrá recibir un suave masaje, con el sonido de las olas y la brisa del mar de fondo.

http://www.bnayar.mx



Hard Rock Hotel Vallarta

El Hard Rock Hotel Vallarta cuenta con dos espectaculares piscinas, una alberca para niños y dos tinas de hidromasaje al aire libre. Las dos piscinas principales se extienden a lo largo del resort, rodeadas por grandes palmeras y camastros para tomar el sol y disfrutar de una fresca bebida en el bar. En la piscina principal todos los días hay divertidas actividades incluyendo aerobics acuáticos y baile, waterpolo y voleibol de alberca.

https://es.hrhvallarta.com/piscinas.htm