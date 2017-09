Licenciatura en Medicina del CUCosta obtiene acreditación nacional de calidad

Puerto Vallarta, Jal.- La Licenciatura en Médico Cirujano y Partero del Centro Universitario de la Costa (CUCosta) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), obtuvo la acreditación como un programa educativo de calidad por parte del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (COMAEM) para el periodo 2017-2022.

Se trata de un reconocimiento público que concede el Consejo a los programas de Medicina que cumplen con los criterios, indicadores y parámetros de calidad que establece el organismo, en los ámbitos de estructura, organización, funcionamiento, insumos, procesos de enseñanza, servicios y resultados.

La acreditación certifica que el programa de licenciatura del CUCosta cuenta, entre otros, con los objetivos educativos apropiados, los recursos suficientes para conseguir tales objetivos, que la institución hace lo que dice hacer y que fue revisada por un comité evaluador externo integrado por académicos de otras Universidades del País.

La Licenciatura en Médico Cirujano y Partero del CUCosta se colocó como la segunda mejor evaluada en toda la Red UdeG, sólo por detrás del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), con una calificación aprobatoria general de 8.4 puntos sobre diez.

Al respecto, el Rector del CUCosta, doctor Marco Antonio Cortés Guardado, celebró los resultados obtenidos durante las cuatro fases continuas del proceso de acreditación de la COMAEM y destacó el compromiso institucional con la calidad y la excelencia en los programas educativos de pregrado.

“La acreditación obliga a un acto de reflexión institucional. A hacer una revisión de lo que están haciendo hasta el momento y con la ventaja de que quienes nos evalúan son de fuera. Ellos dicen si lo que estamos haciendo va acorde con las normas de calidad y excelencia que tienen establecidas los órganos acreditadores que revisan las opciones educativas en el País en todas las Universidades”, sentenció Cortés Guardado.

Estudiantes y egresados, dijo, deben sentirse orgullosos de contar con las herramientas que les permitirán competir con egresados de otras Universidades mexicanas y del mundo, pues poseen los conocimientos y habilidades para salir airosos en el desarrollo de su vida profesional.

La presidenta del COMAEM, doctora Zeta Melva Triana Contreras, explicó que el proceso de acreditación, así como el dictamen correspondiente, se caracteriza por ser objetivo, imparcial, colectivo, libre de conflictos de interés e independiente, y que responde a la búsqueda de una mejora continua por parte de las instituciones que se someten a la evaluación.

Destacó la doctora Triana Contreras que la acreditación beneficia a la sociedad en su conjunto, “en la medida que mejora la calidad de la educación médica, mejora el ejercicio profesional, la atención a la salud y la salud de la población, la cual, junto con la educación, son los pilares del desarrollo de los pueblos”.

El coordinador de la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero, doctor Juan Agustín Torres Vázquez, y el jefe del Departamento de Ciencias Médicas, doctor Jesús Aarón Curiel Beltrán, felicitaron a los estudiantes, académicos y personal administrativo del CUCosta que participaron en el proceso de acreditación de la carrera.

A diez años de su creación, en febrero de 2007, la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero del CUCosta cuenta además con la acreditación de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, A.C. (AMFEM) y la certificación internacional de calidad Generation of Resources for Accreditation in Nations of the America (GRANA).

La ceremonia oficial de la entrega del reconocimiento estuvo presidida, además, por el Secretario Académico del CUCosta, doctor Remberto Castro Castañeda; la Secretario Administrativo, maestra Judith Araceli Saldate Márquez; invitados especiales del sector salud público y privado, estudiantes, académicos y personal administrativo.