Agentes Virtuoso difunden a Riviera Nayarit entre los Millennials

Puerto Vallarta, Jal.- Ser influencer, y además agente de viajes Virtuoso, es una dualidad que se ve cada vez más entre los Millennials de Estados Unidos, marcando tendencia y “moviendo” el mercado de lujo en esta generación.

Una de estas destacadas influencers es Chelsea Martin, 20 años, quien recientemente visitó El Tesoro del Pacífico Mexicano invitada por la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit (OVC) para que conociera de primera mano las bondades de este destino turístico.

Chelsea es originaria de San Diego, California, y es asesora de viajes de lujo y blogger de Vida y Estilo. La joven viaja durante más de 250 días al año y todos sus recorridos son difundidos en su exitoso blog Passport to Friday. “Soy Chelsea, director de viajes de 20 años, saltando de un lugar a otro, ayudando a organizar eventos corporativos e incentivos en todo el mundo. Con tanta frecuencia como organizo, planifico y “hackeo” el sistema de viajes, también me dedico a las aventuras locales de alimentación, aptitud y adrenalina”, puede leerse en su blog.

Durante su estancia en El Tesoro del Pacífico Mexicano Chelsea Martin tuvo la oportunidad de visitar las cuatro propiedades Virtuoso Preferred del destino: Grand Velas Riviera Nayarit, que además es Cinco Diamantes Todo Incluido de la AAA; Four Seasons Resort Punta Mita, Cinco Diamantes de la AAA; Imanta Resorts Punta de Mita, que además es Relais & Chateaux; y The St. Regis Punta Mita Resort, Cinco Diamantes de la AAA.

Así mismo, el área de Relaciones Públicas de la OVC de Riviera Nayarit preparó un itinerario muy completo, con el fin de que la visitante conociera los lugares más emblemáticos, entre estos el Mercado del Mar, localizado en La Cruz de Huanacaxtle; Sayulita Pueblo Mágico, La Patrona Polo Club & Equestrian en San Pancho y, por supuesto, el Parque Nacional Islas Marietas, además de una visita especial al W Punta de Mita, que destaca por su magnífica decoración inspirada en la cultura Wixárica.

En su primer post en Instagram —red en la que tiene 14 mil 800 seguidores—, Chelsea comentó: “Explorando #RivieraNayarit y ya he encontrado mi nuevo paraíso! Pasamos nuestra primera noche en @grandvelasnayand (y) el día paseando por la encantadora ciudad de surf de Sayulita”, con el que obtuvo más de mil “Me gusta”.

Empty Nest Traveller

La asesora de viajes estuvo acompañada por su mamá, Theresa Martin, que también es agente de viajes Virtuoso en San Diego, con enfoque en los “Empty Nester,” padres cuyos hijos no viven en casa y ahora viajan solos. Theresa tiene además el blog de viajes Empty Nest Traveller, en el que ya publicó un artículo con el título “7 Reasons You Need to Visit Riviera Nayarit Now” (7 Razones que necesitas para visitar la Riviera Nayarit ahora), en el que destaca la seguridad que se vive en el destino, la tranquilidad de sus playas, el lujo de su hoteles y su cocina fantástica.

Aquí puedes leer el artículo.

El trabajo de promoción que realiza la Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC) de Riviera Nayarit se maximiza con visitas como la de Chelsea Martin, aprovechando la gran penetración que están teniendo las redes sociales en esta era Millennials, en busca de diversificar mercados en diferentes latitudes.