Se levanta ya el Centro Comunitario Magisterio, obra a cargo del Club Rotario Puerto Vallarta Sur

Puerto Vallarta, Jal.- Siguiendo adelante con sus proyectos y programas en bien de la comunidad y en especial de los más necesitados, el Club Rotario Puerto Vallarta levanta ya en su primera etapa lo que será el Centro Comunitario Magisterio, obra que inició apenas hace unas semanas y está a cargo de Miguel Ortiz, ingeniero de profesión, uno de los socios fundadores de este club hace ya 32 años.

Miguel Ortiz informó recientemente que “esta construcción son alrededor de 800 metros cuadrados por planta, son dos plantas, es una construcción que tiene un subsuelo sumamente malo porque es tierra vegetal y se está mejorando con suelo-cemento para hacerlo resistente; se hizo un estudio en mecánica de suelos para esto y un calculista les dijo cómo y a qué profundidad hacerlo”, comentó.

Ortiz Ayala agradeció y reconoció a Carlos Vázquez por su invaluable apoyo financiero en este programa en cuyo edificio en construcción se colocaron algunas lonas indicando el motivo de la obra para que la gente del lugar tenga conocimiento de ello.

Breve semblanza de Miguel Ortiz, quien trabajó en la construcción de la Torre Latinoamericana

“Nací en la Ciudad de México en el año de 1935, el 22 de febrero. Todos mis estudios los hice en escuelas de gobierno y en la UNAM. En el Palacio de Minería estudié ingeniería, me gradué de ingeniero y estudié el postgrado de construcciones urbanas.

“Obtuve mi título y tuve la suerte de siendo estudiante me contrataran para ‘ayudante de ayudante del ayudante’ de la construcción de la Torre Latinoamericana en el DF; estuve seis años en la construcción de la torre LA hasta que se terminó, y mi jefe que era un ingeniero alemán, Adolfo Zeevaert Wiechers, me invitó a participar en el Banco de Comercio en aquel entonces en que se fundó la Inmobiliaria Bancomer que era la constructora de todas las sucursales del Banco de Comercio en toda la República.

“Entonces estuve ahí como gerente de construcción 28 años, construyendo en toda la República Mexicana. Llegué a dar aquí a Puerto Vallarta y me gustó tanto que venía yo por dos años y me quedé, ya tengo aquí 33 años y yo creo que de aquí ya no me sacan”.