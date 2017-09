Riviera Nayarit se une al Día Internacional de la Limpieza de Playas

Puerto Vallarta, Jal.- La Oficina de Visitantes y Convenciones de Riviera Nayarit (OVC) se suma a las acciones que con motivo del Día Internacional de la Limpieza de Playas tendrán lugar el próximo 23 de septiembre de 2017, con el lema “La basura en su lugar, para que no haya playa que limpiar”.



Mantener las playas limpias de la región en beneficio de la imagen turística, y mejorar la calidad ambiental así como la calidad de vida de los habitantes y visitantes, implica una responsabilidad compartida. Es por eso que a esta limpieza se suman también otros organismos como: la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp), Sierra de Vallejo-Río Ameca, Bahía Unida, Parque Nacional Islas Marietas y la Subdirección de Ecología del Ayuntamiento de Puerto Vallarta y el Ayuntamiento de Cabo Corrientes. Tanto Puerto Vallarta como Cabo Corrientes tienen su propio programa.



Se procederá a limpiar no solo las playas, sino los ríos y el Parque Nacional Islas Marietas, en una jornada que comenzará a las 10 a.m. y concluirá a las 10 p.m.



- La primera actividad en Riviera Nayarit será en la playa Destiladeras, en una acción encabezada por el hotel Palladium, teniendo como punto de reunión la explanada de entrada a la playa.



- Playa La Manzanilla de La Cruz de Huanacaxtle también será visitada por la cuadrilla de limpieza, a cargo de Tropical Incentives; la reunión será en la entrada a este balneario.



- En la playa de Bucerías el punto de reunión será en la escultura del Buzo, frente a la plaza principal.



- Las playas Nuevo Vallarta Sur y Nuevo Vallarta II serán visitadas por la cuadrilla del Fibba. Los puntos de reunión serán las Ventanas al mar de ambas playas.



- En el caso de las Islas Marietas participan prestadores de servicios turísticos y partirán de diferentes puntos de la bahía, reuniéndose frente a las islas.



La Riviera Nayarit es un destino comprometido con el entorno natural que le rodea, pues este es uno de sus mayores atractivos. Su riqueza natural lo colocan como santuario de la ballena jorobada, mantarraya gigante, tiburón ballena, tortuga marina y como uno de los sitios más importantes del país para el avistamiento de aves.



La invitación a acudir a limpiar las playas está abierta a toda la ciudadanía. Se solicita a los voluntarios llevar guantes y un recipiente reutilizable con agua, para no generar más basura. Informes: Tel. 224 9121 | Cel. 322 1823134.



Día Mundial sin Automóvil

Con motivo del Día Mundial del Automóvil, la Riviera Nayarit estará participando con una rodada en bicicleta el próximo 22 de septiembre en punto de las 6 p.m. El punto de encuentro es la Paradise Plaza en Nuevo Vallarta. Será un circuito por toda la ciclovía.



Esta actividad es impulsada por la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp), Sierra de Vallejo-Río Ameca, Bahía Unida, Parque Nacional Islas Marietas, Pronatura, Fondo Noroeste (Fonnor) y el Ayuntamiento de Puerto Vallarta.