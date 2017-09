Con programas de gobierno, éxito

Puerto Vallarta, Jal.- Con la finalidad de contribuir con mi experiencia a través de mi paso por la administración pública en los tres niveles de gobierno, deseo expresar algunas ideas que pueden hacer útiles. Amo a esta bella región de Bahía de Banderas, que desea cada día superar los rezagos que existen dado el crecimiento demográfico y la falta de una planeación integral que conlleve esfuerzos compartidos. Es importante dejar egoísmos, por eso convoco a quienes desean aportar ideas y proyectos lo hagamos con una visión a corto, mediano y largo plazo.

Primeramente debe de existir una filosofía política para entender del porqué de la necesidad de tener un programa de gobierno para poder delinear con exactitud hacia a donde queremos llegar. Es importante saber que un Estado no lo hace un hombre ni lo hace un gobierno, lo hace un pueblo. En muchas de mis opiniones les he manifestado que se necesita saber escuchar para decidir y planear para realizar. Estos cuatro pasos son esenciales para iniciar un estudio a conciencia donde se vea a la ciudadanía como una parte alícuota en la responsabilidad de la conducción de un gobierno

Todos amamos profundamente esta tierra y sin embargo, queremos cambiarla. Es del conocimiento que no nos gustan las huellas de privaciones e injusticias en su rostro; deseamos al transformarlas en rasgos de alegría; quizá no se pueda conseguir a corto plazo, pero la responsabilidad debe de recaer en quienes gobiernan estos municipios de Puerto Vallarta Jalisco y Bahía de Banderas, en la cual deben de comprometerse a romper las aristas más dolorosas de la necesidad extrema y la falta de equidad. Una guerra frontal a la miseria para buscar justicia social deberá de ser el mayor reto.

Gracias a mi arraigo en esta dinámica región, por fortuna en sentido contrario a las necesidades que nos abruman, actúan las potencialidades como los recursos naturales como parte elemental de nuestro desarrollo. Estoy convencido del enorme valor de estas riquezas y exhorto a todos a descubrirlas y captarlas, a desplegarlas con resolución y osadía. Es urgente adentrarnos más en el planteamiento de soluciones para seguir cosechando éxitos en estos admirables destinos turísticos forjados por el amor de grandes hombres y mujeres que supieron darle el empuje para convertirlos en los centros turísticos más importantes del País

Ante esa gran tarea no estamos solos: la Nación y el Estado remonta la cuesta en dirección al desarrollo con todas sus fuerzas reunidas, es importante el establecer una relación con ellos estudiando y entendiendo el Plan Nacional y Estatal de Desarrollo para que el Plan Municipal responda a las expectativas, urgen se enfoquen en su análisis, porque es la forma de poder responder a las acciones que de ahí emanen. Solo de esta manera bajo esa tesitura se alcanzaran las metas de cohesión moral que irradian confianza y estimulan acción.

Estoy seguro respetables autoridades de ambos municipios, que sin prever, sin organizar y sin delinear objetivos, nuestro rumbo seria ciego y nuestro destino en desencanto. Es por eso que hasta este momento no he conocido un planteamiento real y serio, bajo una estructura programática que me convenza. La idea central de que el hombre es origen y destino de la planeación; repudia, al igual que aquellos, toda pretensión tecnócrata, que al postergar u olvidar al hombre se torna en daño y lesión.

En el municipio de Puerto Vallarta Jalisco por ejemplo, es de reconocer que estamos social y económicamente algo retrasados respecto de la Nación y al Estado, no obstante que aportamos una buena cantidad en impuestos y derechos derivados de nuestra actividad turística, y más aun de la zona costera privilegiada a la que pertenecemos; estamos por ello comprometidos y obligados a planificar, promover y laborar con la intensidad y la pasión con que debemos de hacerlo los demorados. Por eso les recuerdo que planear no es un acto, son muchos actos; y tampoco es un momento sino un proceso reiterado y permanente. Con planeación programática se asegura el éxito.

En un verdadero programa de gobierno debe de existir la generación de empleos como pivote para el desarrollo; empleos con efecto social, no costo beneficio, será el termómetro para juzgarlo. Empleos y respuestas al sector primario, empleos con infraestructura en la industria turística. Debemos de pensar siempre que el único redentor de nuestro municipio, será el trabajo; ese recio nudo entre el hombre, la sociedad y la naturaleza, es la única vía del cambio positivo. Unidas al trabajo deben de marchar la equidad y la libertad sin las cuales no hay vida digna, sino existencia menguada y estéril.

Hay poblados y colonias en donde la inversión y el esfuerzo rinden más; es importante crear en ellas polos de desarrollo que impulsen el conjunto incluyendo a las zonas deprimidas. Estas zonas con sus fuentes de empleo, actuaran de imán que atraiga a todos los vecinos y así las oportunidades de productividad se activen. Urgente tomar acciones, sabedores que estamos conurbados en el norte con Bahía de Banderas Nayarit y en el Sur con Cabo Corrientes Jalisco. Existen programas al respecto lo único que falta es voluntad política para aplicar los recursos ya asignados por la federación a estas regiones con características similares.

Para ello será necesaria una planificación que en concordancia con nuestros recursos, resuelva en un principio lo estrictamente esencial, haciendo a un lado lo superficial, lo suntuario y lo decorativo.

-.Formar una alianza para la producción con distribución y bienestar social; es decir una Alianza para Integración.-