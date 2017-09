Otoño en la Playa con las Promociones de Riviera Nayarit

Puerto Vallarta, Jal.- A unos días de que concluya el Verano el buen clima persiste en El Tesoro del Pacífico Mexicano: Sol, calorcito, playas limpias y los mejores hoteles son parte de este destino turístico que se prepara ya para la próxima temporada de Otoño.



En este marco, la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit (OVC), en conjunto con la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas, ha lanzado sus Ofertas de Temporada para consentir a los visitantes nacionales y extranjeros, mismas que estarán vigentes del 23 de septiembre hasta el 16 de noviembre de 2017.



Hoteles participantes

Son 29 los hoteles que estarán participando, localizados en Nuevo Vallarta, Flamingos y Punta de Mita, así como en los pueblos costeros de La Cruz de Huanacaxtle, Bucerías y Rincón de Guayabitos.



Nuevo Vallarta y Flamingos: Bel Air Collection Resort & Spa Vallarta, Dreams Villamagna Nuevo Vallarta, Grand Palladium Vallarta Resort & Spa -All Inclusive, Grand Velas Riviera Nayarit All Inclusive Resort, Hard Rock Hotel Vallarta, Hotel Las Palomas Nuevo Vallarta, Marina Banderas Suites, Marival Residences, Marival Resort & Suites All Inclusive Riviera Nayarit, Ocean Breeze Hotel Nuevo Vallarta, Paradise Village Beach Resort, Riu Jalisco, Riu Palace Pacífico, Riu Vallarta, Samba Vallarta All Inclusive Beach Resort by Emporio Hotel’s, Villa del Palmar Flamingos Beach Resort & Spa, Villa La Estancia Luxury Beach Resort & Spa Riviera Nayarit, Villa Varadero Hotel and Suites, Vista Vallarta All Suites on the Beach.



Punta de Mita: Iberostar Playa Mita, Imanta Resort Punta de Mita, Rancho Banderas All Suites Resort By Marival, The St. Regis Punta Mita Resort.



La Cruz de Huanacaxtle: B Nayar, Grand Sirenis Matlali Hills Resort & Spa.



Bucerías: Refugio del Mar, Royal Decameron Complex.



Rincón de Guayabitos: Decameron Los Cocos.



Descuentos desde 12% y hasta 55%; Paga tu viaje en 3 y 6 meses; De 2 a 3 niños gratis por habitación; Rondas de golf Ilimitadas; Clínicas de tenis, además de Créditos en spa, resort, golf y boutiques, son solo una muestra de las promociones que han lanzado los hoteles ya mencionados.



Para conocer las promociones y reservar su próxima visita: https://goo.gl/XKHZCF



También existe la modalidad “Reserva directo en el hotel”, en la que se incluyen las propiedades que tienen ofertas de temporada, pero el usuario tiene que llamar directamente.



En esta sección está el W Punta de Mita: https://goo.gl/ZLE0wO