Colapso Global

Puerto Vallarta, Jal.- Cientos de personas acudieron a los puntos vulnerables por el sismo de 7.1 grados en la Ciudad de México y municipios de los estados conurbados.

La sociedad mexicana revivió el 19 de septiembre del 85’, personas desaparecidas, edificios derrumbados, reporteros en las calles documentando los daños del pasado sismo, el cual horas antes solo era una hipótesis en el simulacro para conmemorar el 32 aniversario del terremoto de 8.2 grados en la Ciudad de México.

Terribles imágenes y testimonios circularon por diversos medios de comunicación; rostros cubiertos de polvo, desolados, impávidos, con el dolor clavado en la mirada; aún con el semblante contrariado y cenizo cada voluntario colaboró sin descanso para rescatar a los que aún permanecían bajo los escombros.

Tacos, tortas, tamales, agua, lámparas, tanques de oxígeno, cubre bocas, palas, medicamentos todo lo necesario para que los topos, rescatistas, voluntarios y los damnificados pudieran pasar el día; también psicólogos-tanatólogos ofrecieron su apoyo a los familiares de las víctimas.

Muestras de solidaridad de la sociedad mexicana y de otras naciones, los únicos que se hicieron “a la pared” fueron los políticos –sin generalizar-, los más influyentes hicieron mutis y permanecieron en su guarida. Ese acto de cobardía y egoísmo enfureció a los mexicanos, no es para menos, en estos momentos se requiere la colaboración de todos sin conveniencias ni contratos, “de buena fe” como se dice coloquialmente.

Sí México agoniza, pero no por los movimientos telúricos destructivos, sino por la incompetencia de la clase política por resolver problemas emergentes; por fortuna la manipulación mediática no fue como el 85’, las personas lograron difundir su propio testimonio sin intermediarios truculentos en las televisoras, y no me refiero a los profesionales de la comunicación, sino a los que no temen lucrar con la mentira, sin ética y con avaricia.

Es un momento de tensión social, política y económica a nivel global, aquí en México la sociedad lidia y tolera actos corruptos del gobierno; por otro lado Corea del Norte hace vivir en el miedo con incertidumbre permanente, sus llamados “regalos” a Estados Unidos de Norteamérica mantienen en el filo de la navaja a la comunidad mundial.

Existen en el ambiente demasiados problemas creados desde varios puntos de la existencia, todos con la mira puesta en la vida. Escasez de alimentos, violencia, corrupción generalizada, la amenaza de una guerra devastadora la cual sería de proporciones destructivas inimaginables; el ambiente está cargado de miedos.

Los últimos datos proporcionados por el Servicio Sismológico Nacional son 39 réplicas las correspondientes al sismo de 7.1; mientras de las del pasado 7 del mismo mes llegan a cuatro mil tres. A través de su cuenta en Twitter @SismologicoMX, el organismo detalló que: Hasta las 5 am del 22-sep: 39 réplicas (M4.0 la mayor) del sismo del 19-sep M7.1 y 4003 réplicas (M6.1 la mayor) del sismo del 7-sep M8.2”.

La sociedad que ha sido impactada al perder a sus seres queridos, su patrimonio tiene la esperanza de levantarse, en ningún momento se vence, México es una nación de respuestas, no se acobarda ante los acontecimientos negativos, lo saben los gobernadores de los lugares donde se ensañó la naturaleza, el Presidente de la Republica tiene plena conciencia de esto y ha escuchado las necesidades sociales; nadie es ajeno al dolor, a los miedos y a la violencia, se tiene que estar seguro que nuestro Señor tendrá misericordia de sus hijos en desgracia.