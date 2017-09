Invitan a la 5ta. Carrera Atlética 3-7 K Flamingos

Puerto Vallarta, Jal.- Con el objetivo de fomentar la salud entre los colaboradores del sector hotelero, además de transmitir un mensaje positivo a la comunidad con respecto a la práctica del deporte, se llevará a cabo la 5ª. Carrera Atlética 3-7 K Flamingos de Grupo Diestra el próximo 30 de septiembre de 2017.



La invitación es de parte del Hotel Samba Vallarta by Emporio Hotels & Suites en colaboración con el área de Grupos y Eventos de la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit (OVC), y va dirigida tanto a colaboradores del hotel como al público en general, bajo el slogan “Corriendo por nuestra salud”.



En esta ocasión también se ayudará a quienes más lo necesitan, pues junto con la inscripción, que es gratuita, se está solicitando un donativo de alimentos no perecederos que se entregará a grupos vulnerables de la región, informó Aldo Hernández Ojeda, gerente de Recursos Humanos de Grupo Diestra.



La carrera, informó el ejecutivo, nació como un elemento de la cultura por el bienestar de los colaboradores de la empresa, pero dada la buena aceptación que tuvo desde el primer año, se decidió abrir la convocatoria al público.



Por su parte, el director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit, Marc Murphy, indicó que este evento es una buena oportunidad para que las personas vengan al destino a correr, con lo que se impulsa el turismo deportivo, además de fomentar el cuidado de la salud entre los colaboradores del sector hotelero, “También sirve para unir a las familias, por lo que será una buena experiencia para todos”.



Al detalle

La 5ª Carrera Atlética 3-7K Flamingos tendrá lugar dentro del Condominio Maestro Flamingos en Riviera Nayarit. Dará inicio a las 8:00 a.m. con el disparo de salida, aunque la entrega de paquetes deportivos, el brieffing y los ejercicios de calentamiento serán a partir de las 7:00 a.m.



Como cada año, la competencia consta de una caminata de 3 kilómetros mixta, para colaboradores y público en general, y una carrera de 7 kilómetros con cuatro categorías: Femenil Colaboradores, Femenil Abierto, Varonil Colaboradores y Varonil Abierto.



Al finalizar se ofrecerá un desayuno a los participantes y posteriormente será la ceremonia de premiación. Se gratificará a los tres primeros lugares de cada rama, Varonil y Femenil. También se entregará medalla de participación para los primeros lugares y reconocimiento impreso para los tres primeros lugares de cada categoría.



Las inscripciones continúan hasta el día de la carrera.



Mayores informes: samba.capacitacion@grupodiestra.com | Tel: (322)226-8250 Ext.872