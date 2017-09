Invitan a simposio “Manejo de envenenamientos causados por animales de ponzoña”

Puerto Vallarta,Jal.- En rueda de prensa celebrada este lunes 25 en la presidencia municipal, se dieron a conocer los detalles del simposio “Manejo de envenenamientos causados por animales de ponzoña”, misma que se celebrará este miércoles 27 de septiembre en el edificio de la UMA (Unidad Municipal Administrativa) de las 8:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde.

Armando Rubio Delgado, subjefe del Centro de Control, Asistencia Animal y Albergue Municipal (CECAAAM), acompañado por el médico cardiólogo Ramón Vázquez Gascón, y la MVZ Giuliana Aguayo Aguirre, titular de esta dependencia, informaron detalladamente sobre dicho simposio en el que se espera una asistencia de 200 personas en el salón de usos múltiples de la UMA con acceso gratuito.

Armando Rubio explicó que el objetivo principal de este simposio es el actualizar a todas aquellas personas que trabajan en el sector salud, tanto de personas como de animales de compañía, para que sepan reconocer este tipo de casos, cómo actuar, así como aclarar muchos mitos que existen en torno a estas especies y cómo prevenir accidentes.

Agregó Rubio Delgado que en Jalisco se tienen estadísticas de aproximadamente 50 mil casos de picaduras de alacrán, más de mil por arañas, y un aproximado de cien por mordedura de serpientes, y tan sólo en Puerto Vallarta según cifras por temporada hay quince mordeduras de serpientes, cien de arañas y hasta 2 mil picaduras de alacrán.

Por su parte, el doctor Ramón Vázquez Gascón, médico cardiólogo y experto en la atención de intoxicación por mordedura de serpiente, comentó que “somos líderes en la producción de anti-venenos y Puerto Vallarta tiene las mejores estadísticas de Jalisco en cuanto a atención de mordedura de serpiente, y nos interesa mucho seguir por este camino, aumentar la cultura general en todos nuestros pobladores, tenemos una cobertura que va desde Tomatlán hasta Las Varas, Nayarit”, explicó.

Se señaló también que existen muchos tipos de serpientes, arañas y alacranes que no son venenosos o dañinos para el hombre, y que ayudan al equilibrio del medio ambiente; sin embargo, por desconocimiento son matados por la gente cuando no representan peligro alguno, de ahí la importancia de informar a la población para que sepa identificarlos y no los ataque, además de que la gran mayoría de accidentes con estas especies se da por descuido o negligencia del ser humano.

Abundó el doctor Ramón Vázquez que en esta región se identifican solamente dos tipos de araña que sí producen algún tipo de intoxicación, como son la llamada capulina o viuda negra y la violinista. En serpientes se tienen solamente tres tipos que son de riesgo para el hombre y están presentes en la región, como son el sorcuate, la de cascabel y la coralillo, “son las únicas tres serpientes que nos pueden meter en problemas a los humanos, todas las demás muerden porque son carnívoras, pero no nos van a envenenar”.

Refirió que si bien todos los alacranes son venenosos, no todos son peligrosos para el ser humano y en esta zona se pueden ubicar únicamente cuatro de ellos. Resaltó que en México se producen los anti-venenos de más alta calidad en todo el mundo y se exportan a otros puntos del planeta.

Este simposio es organizado por el gobierno municipal que preside Arturo Dávalos Peña, en coordinación con el Instituto Bioclon y el laboratorio Silanes, con acceso gratuito a profesionistas de la salud, biólogos, veterinarios, integrantes de los cuerpos de Protección Civil y Bomberos y ciudadanos en general.

La inscripción para asistir a este simposio puede realizarse de manera electrónica a través del link https://goo.gl/n3ew9a o bien de manera directa el día del evento que se desarrollará en la sala de usos múltiples de la UMA de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde y se ofrece de manera gratuita.