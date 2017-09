Aporta 40 Nuevos Profesionistas a la Sociedad la Universidad América Latina

Puerto Vallarta, Jal.- Un muy emotivo acto se realizó en el salón de eventos del hotel Canto del Sol, donde cuarenta alumnos egresados de la Universidad América Latina (UAL) rindieron protesta como nuevos profesionistas en las carreras de Licenciado en Administración de Empresas, Ciencias de la Educación, Derecho, Ciencias de la Comunicación, Ciencias Políticas y Administración, Comercio Internacional, y Mercadotecnia.

Dicho acto se engalanó con la presencia como invitados especiales del secretario de Educación del Estado de Jalisco, Francisco de Jesús Ayón López; el presidente municipal, Arturo Dávalos Peña; José de Jesús Ruiz Angel, fundador de la UAL y actual presidente del Consejo universitario, invitados por el rector de la UAL, José Antonio Mendoza Lujambio, ahí presente; así como César Alberto Hernández de la Torre, director de los planteles de la UAL en esta ciudad, y Jorge Humberto Ramos Valdez, coordinador de Investigación de la UAL desde su fundación.

El secretario de Educación del Estado de Jalisco, José de Jesús Ayón López, les envió un breve mensaje: “Quiero felicitarlos y decirles que el tema que están hoy generando que es una graduación es un hecho que abarcará una parte importante de su vida; vienen tiempos diferentes, la globalización que está generando el entorno mundial nos llama a tener una mejor preparación.

“Es un orgullo estar aquí con la gente de la Universidad América Latina que responde a una situación de vital importancia, que tiene que ver con la facilidad en el tema de los horarios y de las situaciones de estudios con una alta calidad académica”, les dijo.

Por su parte, el alcalde Arturo Dávalos Peña les expresó: “Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, ser testigo de una generación más de profesionistas que le van a dar a este destino turístico un realce con gente más preparada, con gente que viene a ayudar y por supuesto vienen a colaborar con su granito de arena a lo que es Puerto Vallarta.

“Aquí en la ciudad esta universidad tiene la gran característica de poder adaptarse a los horarios, de poder ayudar a estos estudiantes que por lo regular son ya adultos y que no tuvieron oportunidad quizás por cuestiones de trabajo o por cuestiones de que se casaron o por otras circunstancias y que la UAL les está abriendo las puertas para poder concluir una carrera.

“A mí me tocó en mi época de estudiante emigrar de Puerto Vallarta, no había universidades aquí; cuando a mí me tocó estudiar el máximo nivel que había en aquellos años era la preparatoria regional ‘Ignacio Jacobo’, el Conalep que apenas iniciaba, el que hoy es CBTis y las academias Roxy, la Grama, La Vallartense, la Pitman, esos eran los niveles educativos en el puerto.

“Si queríamos estudiar teníamos que emigrar y hoy podemos ver que Puerto Vallarta tiene universidades públicas y privadas como esta UAL que le dan la oportunidad a todos ustedes a que puedan concluir una carrera y que puedan servir a este destino turístico.

“Siéntanse orgullosos, siéntanse con la confianza de que este gobierno los va a seguir apoyando, impulsando para que se desarrollen profesionalmente, les vamos a otorgar todas las facilidades para que brillen y que por supuesto entreguen ese conocimiento que han aprendido en las aulas con los maestros para que lo desarrollen en la vida pública”, finalizó Dávalos Peña.

Los catedráticos que conformaron el jurado fueron Juan Manuel Ruiz Torres como presidente, Israel Gándara Medina como secretario, y Ana María Bañuelos Güitrón como vocal. Ante ellos y todos los ahí reunidos los nuevos profesionistas con un emocionado ¡sí, protesto!, respondieron al exhorto del presidente al tomarles la protesta luego de manifestarles que habían sido aprobados por ese jurado tras haberlos examinado quedando capacitados para ejercer la profesión en las carreras antes mencionadas.

Enseguida fueron pasando uno a uno los cuarenta nuevos profesionistas ante el jurado para la firma de documentos correspondientes, cambio de borla y entrega del folder con su respectiva acreditación: Anabel Albarrán Molina, Silvia María Álvarez Chávez, Claudia Georgina Álvarez Delgado, Rodolfo Arce Rodríguez, Norma Mireya Arredondo Camacho, Gabriela Lizbeth Astorga Encarnación, Jaime Basurto Hernández, Felipe Camacho Guzmán.

También Guadalupe Jaqueline Carrillo Castillo, Beatriz Castillón Castillón, Laura Amparo Cázares Ayala, Kevin Carlos Cruz García, Diana Stephanie Cruz Montoya, Nathaly Díaz Lorenzo, Eva Flores dela Cruz, Javier Galindo Solís, Alicia García Mascorro, Ángeles Enriqueta González Ramírez, José Enrique Gutiérrez Flores, Freiman Adrián Hernández Meza, Yesenia Hernández Rodríguez, Florina Jacinta Huerta Alatorre, Rosa Isela Jacobo González.

Además José Angel López Chávez, José Octavio López Jiménez, Saraí Luna García, Karen Alejandra Maza Morales, Adriana Mora Cabrera, Claudia Morales Gómez, Sugey Olivera Vázquez, Lidia Pérez Estrada, Doria Rivera Ruiz, Jasibe Lizeeth Robles Rosales, Rosa Virginia Robles Ureña, Crisanta Rodríguez Rodríguez, Miguel Angel Saavedra García, Indira Zubeida Santana Hernández, Juan Moisés Serna Madariaga, Juan Uribe Reyes, y Dalia Jazmín Virgen Ramírez.

El acto concluyó con gran emotividad y los graduados recibieron las felicitaciones de sus maestros, familiares y amigos que los acompañaron y se dispusieron a degustar de la cena. ¡Enhorabuena!