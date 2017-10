Riviera Nayarit en Wild On Latino de E! Entertaintment

Puerto Vallarta, Jal.- Wild On Latino, el reality de viajes más sexy de la televisión está de regreso, y ha elegido a la Riviera Nayarit para la grabación de algunos de sus episodios que se transmitirán a partir del 29 de octubre por el canal E! Entertaintment.



Con un formato de road movie, Wild On Latino será conducido por la actriz y modelo Alejandra Guilmant, acompañada de sus dos mejores amigas, Flor Capistrán y Chloé Amutio, quienes viajarán a distintos puntos de México descubriendo sus bellezas y experimentando todo tipo de situaciones y emociones fuertes.



En Riviera Nayarit, fue del 23 al 26 de agosto cuando se grabaron las escenas del reality producido por One Luc, en locaciones del hotel W Punta de Mita así como en algunas regiones del destino, como Litibú, Sayulita, San Pancho, Punta de Mita, playa El Anclote y playa La Lancha. Las tres chicas visitaron los lugares de moda, sitios para comer y la vida nocturna de El Tesoro del Pacífico Mexicano, destacando todo el atractivo de este destino turístico.



El estreno de Wild On Latino será el 29 de octubre a las 10:00 p.m., hora del Centro de México.



La Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC) de la Riviera Nayarit tiene entre sus lineamientos el apoyar la producción de películas, programas de televisión y comerciales, como una manera de promover los atractivos turísticos de este destino a partir de acciones de relaciones públicas que representan mayor impacto y menor costo que la compra de publicidad.



El dato:

A finales de los 90 y principios del 2000, Wild On! marcó tendencia con su estilo y sus guapas presentadoras. El estreno fue en 1997 a cargo de la modelo Jules Asner; a partir de 1999 la actriz Brooke Burke continuó los viajes, y fue la actriz uruguaya Cindy Taylor la encargada de dar fin a la emisión en 2003.