Egresa vigésimo tercera generación de Diseño Gráfico del CUCosta

Puerto Vallarta, Jal.- Con la consigna de romper con estereotipos y el compromiso permanente con la innovación, egresó un grupo de 18 estudiantes de la Licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica (LDCG) del Centro Universitario de la Costa (CUCosta) de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Como parte del acto académico, efectuado en el Auditorio “Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus” de esta Casa de Estudio, autoridades universitarias entregaron, además, nueve reconocimientos al Desempeño Académico Sobresaliente a los alumnos que concluyeron sus estudios de pregrado con promedio general superior a 90.

La LDCG del CUCosta es una de las tres carreras acreditadas a nivel nacional con perfil de alto rendimiento, lo que se traduce en profesionistas de calidad y excelencia; según lo informó, como parte de su mensaje a los egresados, el Secretario Académico, doctor Remberto Castro Castañeda.

“Esta es una carrera pequeña pero potente en calidad. Es de las carreras acreditadas dentro de este campus que tiene una docencia de calidad; lo que genera que los estudiantes, cuando presentan el examen general de conocimientos EGEL, salgan acreditados a nivel nacional como los perfiles de mayor rendimiento”, precisó.

El padrino de la vigésimo tercera generación, maestro Candelario Macedo Hernández, hizo un llamado a los egresados a mantener una mente abierta al cambio, susceptiblemente creativa y con un amplio sentido crítico en el ejercicio de su profesión. Pidió, además, comprometerse de manera permanente con la innovación y la actualización constante de conocimientos.

“No puedo pasar por alto convocar a su participación activa en la construcción social, en el desarrollo económico de las empresas, en el liderazgo y toma de decisiones y, de manera apremiante, intervenir en la consolidación de nuestra disciplina en la generación de su identidad nacional. Utilicemos nuestra voz para propagarla y posicionarla en la mente social colectiva”.

En su discurso a nombre de los graduados, la presidente de la generación, Sarah Alena Maier, exhortó a sus compañeros a perseguir sus sueños y demostrar sus capacidades profesionales en “la vida real, allá afuera”. Agradeció, además, el apoyo del profesorado de la carrera durante todo su proceso formativo en la UdeG; en lo que calificó como una experiencia única.

“Haber elegido a la Universidad de Guadalajara es una de las mejores decisiones que pude haber tomado en la vida. Yo tuve la oportunidad de estudiar en una universidad privada, pero no hay nada como la UdeG (…), me ha dejado muchísimas enseñanzas que me sirven mucho, hoy en mi vida diaria, y quiero dar las gracias por eso”.

Como parte de la ceremonia, las egresadas Michel Medellín Valdez y Desiree Kareli Soto Ruiz rindieron la protesta de ley como licenciadas en Diseño para la Comunicación Gráfica, tras optar por la titulación por promedio y cumplir con todos los requisitos que establece el reglamento.

El acto académico fue presidido, además, por la secretario de la División de Estudios Sociales y Económicos del CUCosta, doctora Laura Alicia Aguilar González; y la coordinadora de la LDCG, maestra Marcela De Niz Villaseñor.