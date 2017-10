Promueve Puerto Vallarta sus bondades para ser escenario de una boda o luna de miel

Puerto Vallarta, Jal.- Uno de los eslabones más fuertes en la cadena del negocio del romance son sin duda las bodas, en ese segmento potencial Puerto Vallarta se ha convertido en el escenario natural ideal en el océano Pacífico para llevar a cabo las cada vez más populares bodas de destino.



No solo por sus contrastantes atardeceres garantía indeleble en las memorias fotográficas, sino por su diversa infraestructura hotelera preparada para recrear cualquier concepto o producción pensada por los futuros esposos.



La promotora del Fideicomiso de Turismo, Elvira Moncayo, reportó que por estas y más razones un importante pabellón de Puerto Vallarta participó en Expo Tu Boda Guadalajara, en donde hoteles como Barceló, Meliá, Plaza Pelícanos y Friendly, compartieron sus paquetes promocionales de bodas y lunas de miel a cientos de parejas que se dieron cita para comenzar con la planeación de uno de uno de los momentos más importantes de sus vidas, mercado que a su vez representa una excelente derrama económica para el destino.



El pabellón también contó con la presencia de una de las tour operadoras especializadas en despedidas de solteras: Bride’s Squad, que ofreció atractivas opciones para disfrutar de un paseo con las amigas en la vibrante oferta de vida ecoturística y nocturna con la que cuenta el destino, lo que resultó de gran interés para todas las parejas presentes, ya que no esperaban encontrar un servicio que les facilitara la organización total de un evento como este.



A diferencia de una escapada regular de fin de semana, esta opción les da la garantía de que al llegar tendrán todo su itinerario resuelto, para no tener que preocuparse por nada y más bien ocuparse plenamente de disfrutarlo todo al máximo.



Asimismo, se reforzó el tema de la conectividad con la participación de Aeromar, línea aérea doméstica que actualmente ofrece vuelos diarios entre Guadalajara y Puerto Vallarta; se compartió una promoción especial a aquellas parejas que adquirieran un paquete con alguno de los hoteles asistentes.



Además, la aerolínea cuenta con un programa de fidelidad para clientes que viajan constantemente en cualquiera de sus rutas.



En esta ocasión, a fin de reforzar nuestra identidad cultural como “Jalisco cuna del Tequila”, la empresa José Cuervo patrocinó un cóctel degustación para todos los asistentes al pabellón que además se complementó con música en vivo y varias pasarelas en donde se rifaron dos estancias y dos vuelos redondos entre las parejas próximas a casarse.



El Fideicomiso de Turismo Puerto Vallarta no deja pasar ninguna oportunidad donde se pueda hacer una promoción efectiva del destino en mercados potenciales, siempre con el respaldo de la hotelería y socios comerciales que deciden participar.