Reporta Vialidad municipal más de 3 mil 700 infracciones de tránsito aplicadas en septiembre

Puerto Vallarta, Jal.- Durante el mes de septiembre la subdirección de Vialidad municipal, reportó 3 mil 773 infracciones a vehículos particulares por diversas faltas al Reglamento de Movilidad y Transporte, un porcentaje menor al de agosto que fue de más de 4 mil 600 folios. A vehículos del servicio público y del transporte público federal se aplicaron alrededor de 300 multas.

De acuerdo al reporte, las infracciones más recurrentes por automovilistas y conductores, siguen siendo estacionarse en lugar prohibido, ya que el mes pasado se aplicaron 809 multas, seguida por no utilizar cinturón de seguridad, con 801, y no respetar luz roja del semáforo, 574. Por esta misma falta se sancionó a 31 motociclistas y a 178 por no utilizar casco de seguridad.

El reporte indica que por manejar y hablar por celular al mismo tiempo, se infraccionó a 268 conductores, mientras que por hacerlo en exceso de velocidad a 140 y por traer vidrios polarizados, 118. Por conducir en estado de ebriedad se elaboraron 20 infracciones, y un total de 834 folios por diversas infracciones de tránsito. Este mismo apartado incluye a 131 motocicletas por no traer encendida la luz, 22 por circular en los carriles centrales, además se detuvieron 23 motos por no contar con documentos en regla.

En el transporte público, por circular con las puertas abiertas, se sancionó a 12 choferes y 64 por no respetar la luz roja, entre otras.

En septiembre se vieron involucrados 302 vehículos en choques, de los cuales 64 quedaron a disposición del MP y el resto en Vialidad, además de 39 motocicletas, donde 13 motociclistas salieron lesionados. Por estas infracciones 84 vehículos particulares quedaron a disposición de Vialidad Municipal y 23 motocicletas fueron retenidas por no traer su documentación en regla.

En el operativo alcoholímetro “Salvando Vidas”, se realizaron 212 exámenes, resultando 47 positivos (08 mujeres) y 16 vehículos detenidos y sólo 08 conductores en los separos, pagando la mayoría sus multas en el lugar.

Cabe destacar que en el último operativo del mes de septiembre se contó con la visita del director de Tránsito de Bahía de Banderas, Pedro Baños García, sus comandantes, así como el director de servicios médicos y personal del jurídico, para observar cómo se aplica el examen de alcoholemia y homologar los procedimientos.

Los visitantes conocieron de cerca el proceso desde que se instalan, hasta que algún conductor es detenido y procesado por dar positivo en el alcoholímetro. De la misma manera, elementos de Vialidad de Puerto Vallarta, acudieron a las instalaciones de Tránsito de Bahía en donde tuvieron oportunidad de ver los equipos con que se cuenta y se procederá a enviar a calibración un etilómetro con los que cuentan.